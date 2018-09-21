Блог Экспертов Яндекса

Жизнь в городе — это жизнь в поиске. Если вы ищете детский кружок рядом с домом, парикмахера или врача поблизости, скорее всего, вы ищете по личным рекомендациям. Вы можете спросить друзей или коллег, но что если они живут в другом районе?