Блог Экспертов Яндекса

Рады были познакомиться с вами!
Александр Мошков
21 сентября 2018, 12:38

За прошедший месяц мы встретились с самыми активными экспертами Яндекса в трех городах: Нижнем Новгороде, Новосибирске и Екатеринбурге. Мы рассказывали о сервисах, контент которых создаете вы, наши пользователи.

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143 комментария
Узнайте, что советуют соседи на Яндекс.Районе
Александр Мошков
19 сентября 2018, 16:31

Жизнь в городе — это жизнь в поиске. Если вы ищете детский кружок рядом с домом, парикмахера или врача поблизости, скорее всего, вы ищете по личным рекомендациям. Вы можете спросить друзей или коллег, но что если они живут в другом районе?

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42 комментария
Яндекс.Район
Отвечают Яндекс.Знатоки
Александр Мошков
13 сентября 2018, 15:58

Привет! Меня зовут Саша, я комьюнити-менеджер сервисов Яндекса. И я расскажу, как мы работаем над тем, чтобы вопросы наших пользователей не оставались без ответов.

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70 комментариев
Яндекс.Знатоки
Встречи экспертов в Новосибирске и Екатеринбурге
Александр Мошков
28 августа 2018, 16:43

4 и 5 сентября мы проведем первые в Новосибирске и Екатеринбурге встречи экспертов с сотрудниками Яндекса. Расскажем, как и зачем обновилась система сбора отзывов, поделимся планами на будущее и представим новые сервисы — Яндекс.Знатоки и Яндекс.Район. После встречи экспертов будет ждать угощение в ближайших кафе.

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28 комментариев
Почему отзывы важны
Полина Кананыкина
2 августа 2018, 15:41

Когда я выбираю, куда сходить вечером с друзьями, где быстро сделать фото на документы, какой фильм посмотреть за ужином, в 80% случаев я в итоге принимаю решение, опираясь на мнение других людей. Понравилось ли в этом баре моим друзьям? Какие сериалы советуют в соцсетях? Где покупают фрукты мои соседи? 

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258 комментариев
Приветственное сообщение!
Александр Мошков
1 августа 2018, 16:43

Привет, это блог экспертов Яндекса 👋 Давайте знакомиться!

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242 комментария