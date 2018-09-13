Блог Экспертов Яндекса

Блог Экспертов Яндекса

Отвечают Яндекс.Знатоки

Привет! Меня зовут Саша, я комьюнити-менеджер сервисов Яндекса. И я расскажу, как мы работаем над тем, чтобы вопросы наших пользователей не оставались без ответов.

Поиску Яндекса задают примерно 100 тысяч вопросов в минуту. Он умеет отвечать на многие, ведь он учился этому 21 год и продолжает совершенствоваться каждый день. Сегодня вы можете спросить прямо в строке поиска: «Когда родился Майкл Джексон?» — и сразу получите ответ. Даже не придется открывать найденные страницы, полная дата рождения певца будет над их списком. 

Но ответить так четко и точно можно далеко не всегда. Есть вопросы, которые не решаются однозначно, сложные, неожиданные. Ответы на них не найти в первой десятке результатов поиска. Такое бывает, когда вас интересует узкопрофессиональная, непопулярная тема. И вы ищете уже пять минут, десять, вот и все 30, но нужная информация никак не находится. 

Что делать? Очевидно, спросить у кого-нибудь. Так мы пришли к идее создания Яндекс.Знатоков.

Человек, обладающий знанием, может поделиться им с десятками других людей. Или с тысячами — если он, например, преподаватель вуза. А не лучше ли сделать так, чтобы знание, изложенное однажды, навсегда оставалось доступным для сотен тысяч или даже миллионов желающих? Создать интернет-пространство, где люди будут делиться знаниями со всем миром? 

Да, подобные площадки — сайты вопросов и ответов — существуют давно. Но мы думаем, что способны сделать больше, чем просто еще один сайт. 

Например, мы можем экономить время пользователей, показывая им ответы экспертов прямо на странице с результатами поиска. Любой, кто задаст Яндексу вопрос, уже рассмотренный Знатоками, сразу увидит ответ реального человека. Вот так:

 

Экспертами могут быть как разбирающиеся в теме любители, так и настоящие профессионалы. Наша цель — создать популярный сервис, который объединит их, сконцентрирует огромный объем качественных знаний и будет постоянно пополняться. И люди, задавая сложный вопрос Яндексу, будут приходить за ответом к Знатокам.

Накопилось много тем. Есть сведущие люди, которым интересно помогать другим. Они готовы пройти путь от первого ответа до эксперта. Также мы пригласили несколько сотен специалистов, которые уже делятся информацией. Это представители разных отраслей, люди всевозможных увлечений: знатоки спорта, игр, путешественники, пивовары и даже генеалоги. Мы персонально предложили им присоединиться к проекту и продолжаем искать и приглашать экспертов каждый день.

 

Яндекс.Знатоки станут местом, где получают знания и делятся ими, — местом развития. Недавно мы добавили возможность спрашивать о чем-либо конкретного пользователя. Только представьте: вы можете лично задать вопрос профессионалу в интересующей вас сфере, спросить представителя известной компании о вашем любимом продукте, обратиться к любому другому человеку, который доказал свою компетентность.

Это работает и в обратную сторону. Вопрос по теме, в которой вы разбираетесь, могут задать и вам, и тогда вы дадите на него лучший ответ.

Мы задумали много интересного на Яндекс.Знатоках и находимся в самом начале пути. Поэтому, если вам интересна идея и вы хотите поучаствовать в ее воплощении, — присоединяйтесь. Будем невероятно рады. 

Расскажите в комментариях, чем вы занимаетесь? Знатоком в какой области хотели бы стать?

70 комментариев
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заметки миксолога
13 сентября 2018, 16:11
Привет! Отличная идея сделать нормальный Q&A сервис с выдачей ответов прямо в самом популярном российском поисковике. Спасибо за приглашение в Яндекс.Знатоки! Сам я занимаюсь приготовлением коктейлей и пишу об этом в своем телеграм канале. С радостью отвечу на любой вопрос, подписывайтесь. :)
Обновлено 13 сентября 2018, 16:13
Александр Мошков
Сотрудник Яндекса13 сентября 2018, 16:15
заметки миксолога,
так вы только сегодня к нам присоединились! Поделитесь с читателями блога ссылкой на Знатоков :)
Обновлено 13 сентября 2018, 16:38
911
17 сентября 2018, 18:28
Александр Мошков,
Отдельное приложение будет для поиска кафе и отзывов, по типа флампа и трипадвизора?)
Александр Мошков
Сотрудник Яндекса20 сентября 2018, 15:38
911,
Яндекс.Карты, в которых поиск и отзывы уже давно есть! :)
911
23 сентября 2018, 01:32
Александр Мошков,
Отдельное приложении удобнее, да и развёрнутый отзыв в картах не напишешь)
Киберспорт | Индустрия
13 сентября 2018, 16:18
Отличный проект, рады в нём участвовать! Вот тут https://yandex.ru/znatoki/user/esportsindustry/ можно задавать нам любые вопросы об индустрии киберспорта. Ответим на вопросы по темам маркетинга, инвестиций, статистики, стартапов и т.д. в киберспорте :-)
Обновлено 13 сентября 2018, 16:18
Майя Лазарева
13 сентября 2018, 16:21
Ура, пользуясь случаем, приглашаю вас заходить в гости в мой аккаунт на Знатоках :) Я c удовольствием отвечу на вопросы об уходе за собой, косметике и эстетических процедурах. Ну и не только, конечно. Если не знаете, что конкретно хотите спросить, то просто подписывайтесь на мои ответы - вдруг что интересное узнаете. И да, специализированный канал в телеграме у меня тоже есть @beautybymaya - буду рада новым подписчикам и вопросам!
Обновлено 13 сентября 2018, 16:25
Кот-юрист
13 сентября 2018, 16:28
Всем привет! Я на Знатоках с начала лета, и мне этот проект очень нравится. Ответы на самые важные и часто встречающиеся вопросы должны быть доступны всем. Чаще всего я отвечаю на вопросы в разделе "Бизнес и право". Вообще специализируюсь на защите прав потребителей, страховании, кредитах, долевом строительстве. Можете задавать мне вопросы по этим тематикам через желтую кнопку "Задать вопрос".
Моя страница на Знатоках
Ну и раз уж тут все хвастаются своими Телеграм-каналами, то вот мой - @kotjurist :)
Обновлено 13 сентября 2018, 16:29
Татьяна Ильёва
13 сентября 2018, 16:42
Привет! Я - знаток в области иностранных языков и перевода.
Вот моя страничка на сервисе Яндекс.Знатоки, задавайте вопросы :)
Там же есть ссылка на мой сайт. А еще у меня есть паблик вк и  уютненький телеграм канал, посвященный переводческим ляпам. Буду рада всем и везде :)
Балашов Дмитрий
13 сентября 2018, 16:43
Совершенно неожиданно приятно возникший проект от Яндекс! Спасибо! Теперь следствие будут вести настоящие профи своего дела! Рад помочь всем интересующимся своей родословной и на канале genus.name
Обновлено 13 сентября 2018, 16:44
irina-l59
28 мая, 21:54
Балашов Дмитрий,
Здравствуйте. Мне очень хочется узнать свою родословную, но я не знаю, что такое канал. Как с Вами можно связаться? Ирина
Балашов Дмитрий
3 июня, 12:05
irina-l59,
Добрый день, Ирина. Спасибо за ваш вопрос. Можно через заявку на нашем сайте genus.name
psy.s.volkova
13 сентября 2018, 16:50
Привет! Я с вами) Только пока не понимаю с которого из двух аккаунтов (скорее всего с этого https://yandex.ru/znatoki/user/psy-s-volkova/questions/ ) Заметила, что на Знатоках много вкусных и интересных тем.
Я Светлана - клинический психолог и психотерапевт. Рассказываю о психологии, феноменах и структуре психики человека без уклона в эзотерику и прочие псевдонаучные фигни;)
Светлана Волкова
18 сентября 2018, 16:02
Другая у меня страничка)) вот эта - https://yandex.ru/znatoki/user/s.volkova%40psybutton.ru/questions/
Дарья Третьякова
13 сентября 2018, 16:50
Всем привет! 
Я совсем недавно присоединилась к Знатокам, но уже уверена, что у проекта большое будущее.
Я адвокат, специализируюсь в сфере земельного права, права недвижимости + на вопросах, связанных с земельными платежами и снижением кадастровой стоимости. Кстати, о кадастровой стоимости у меня в конце года выходит книга. Год назад я решила, что помимо практической работы мне нужно больше фундаментальных знаний, поэтому сейчас учусь в Российской школе частного права - легендарном "юридическом Хогвартсе". 
А еще я занимаюсь популяризацией юриспруденции, закончила Школу лекторов Эволюции и веду телеграм-канал.
Мой профиль на знатоках тут.
Подписывайтесь, задавайте вопросы, ставьте лайки :)
Обновлено 13 сентября 2018, 16:52
Сергей Чистович
13 сентября 2018, 16:52
Сервис – огонь!
Ремонт ноутбуков по-чесноку СПб
13 сентября 2018, 17:06
Тема огонь! Спасибо за предоставленную возможность быть вкладом ❤
Даниил Вулих
13 сентября 2018, 18:34
Прекрасная идея и я готов отвечать на любые вопросы по моей тематике. Я сырный сомелье и немного разбираюсь в сырах, способах их производства и разновидностях. Огромное спасибо за приглашение на яндекс знатоки. 
Если вам интересна эта тема приглашаю Вас к себе на канал! 
Даниил Вулих
13 сентября 2018, 18:43
Даниил Вулих,
Ой простите забыл добавить ссылку https://t.me/CheeseOrder
Гуманоид с планеты TERRA🤓
14 сентября 2018, 10:33
Да интересную тему замутили.😀
stappenbeck
14 сентября 2018, 13:55
это   правильно  
volodymyrstrannik
15 сентября 2018, 13:53
Команде яндекса.



1)  У вас неплохой поисковик но, - сделайте возможность, чтобы поисковик выдавал запросы по новостям и т.д.. скажем за день, за неделю и т.д.. Как в гугле это намного удобнее.
2)  На данный момент картами яндекса для туризма пользоваться не возможно по определению, это не карты а бред. Сделайте нормальные топографические карты,с рельефом местности, без всяких кафе и автозаправок.
3) Ваш голосовой помощник алиса просто тупой. Уберите его из яндекса а программистов выгоните. Пользователя это раздражает.
4) Яндекс диск идея хорошая и правильная, но сервис крайне медленный и тупой, поэтому все настройки яндекса на смартфонах и ноутах пользователи просто убивают. Сделайте его более быстрым, замените из диска онлайн верд на другой онлайн аналог, сделайте как сервис гугл док он намного адекватнее и быстрее.

5)  Ваша реклама задолбала всех. Ваш яндекс диррект крупнейший в мире распространитель спалма. Правительству давно следует поднять вопрос о нацинализации яндекса в пользу государства, а тех руководителей яндыкса которые занимаются продвижением яндекс дирректа следует давно привлечь к уголовной ответственности за спалм и посадить вместе с программистами.


OffTimer
17 сентября 2018, 14:41
Всем привет!
Мы на Знатоках с конца лета 2018. Будем рады поделиться своим опытом и ответить на вопросы, связанные с занимательным Досугом и Играми без гаджетов!)))
Наш сайт, где мы пытаемся развивать данное направление.
Наш профиль в Знатоках, где все желающие смогут задать нам вопросы или просто почитать и подписаться на наши ответы.
Разминка для ума - уместна всегда!!!
sosmolovskii
18 сентября 2018, 15:10
Я - производитель мебели из массива. Это как раз та история, когда из увлечения это стало второй профессией. Могу ответить на любые вопросы про мебель, материалы и особенно массив дерева.
Александр Мошков
Сотрудник Яндекса18 сентября 2018, 15:24
sosmolovskii,
это восхитительно! Особенно радует лично меня, потому что я увлекаюсь столярным делом, но времени хватает только в формате хобби, сделать мебель домой :)
OffTimer
18 сентября 2018, 20:19
sosmolovskii,
Обязательно подпишусь на вас. Для меня любительская "столярка" - это вторая отдушина после рыбалки!
Екатерина Бунеева
21 сентября 2018, 17:09
https://yandex.ru/znatoki/user/buneeva-school/ Здравствуйте! Я Екатерина Бунеева, специалист в области школьного образования и русского языка, автор школьных учебников. Отличный проект! Уже ответила многим родителям, как помогать своему ребёнку учиться. Буду рада новым знакомствам и вопросам! 
Надежда Богданова
21 сентября 2018, 17:58
4 года пишу продающие тексты для landing page, за что прозвана богиней лендингов(сама в шоке). Могу провести небольшое маркетинговое исследование, определить потенциальных покупателей продукта, уникальность, смыслы, которые важно отразить в тексте и красиво "упаковать" это в продающий одностраничный сайт. Могу рассказать, как усилить ваш текст или на что сделать акцент при продаже продукта в интернете. Обожаю отвечать на вопросы - мой способ прокрастинации) Отвлекайте меня от дел, пожалуйста, задавая вопросы в моем профиле на Знатоках https://yandex.ru/znatoki/user/amaruiachka. Буду рада! Велкоме)))
Да-да, английский
25 сентября 2018, 09:46
Выучила 20 000 слов за полгода с помощью мнемотехники, чтобы читать любимые книги на английском. Теперь свободно читаю всё что угодно — от МакДоны и Паланика до Стоппарда, Пинтера и Джойса. Заодно смотрю кино и сериалы, не дожидаясь переводов.


На канале «Да-да, английский» запоминаю сленг, идиомы и другие клёвые штуки с помощью абсурдных ассоциаций, секса и чёрного юмора.


На канале «Да-да, немецкий» таким же образом учу немецкий с нуля, чтобы через три месяца прочитать Кафку и Гессе в оригинале.


Помогу вам освоить любой язык за несколько месяцев, а не за десять лет.


Вопросы про английский, книги, кино, сериалы и всё остальное:
https://yandex.ru/znatoki/user/dada-english/


Вопросы про немецкий и изучение любых языков с нуля:
https://yandex.ru/znatoki/user/dada-deutsch/


Ещё люблю постмодернизм, абсурдизм, сюрреализм и остальные слова на -изм, а также все их проявления в кино и литературе. Отвечу на любые вопросы — от «что вообще значат все эти слова» до «как читать философские романы 20 века, чтобы понять хоть что-нибудь».
Serzh
25 сентября 2018, 14:00
Рождение проекта было очевидно имхо. Выточенный и заочно приятный ибо от Яндекса.
Сильно рад быть свидетелем и участником Знатоков.

alle.aleksei
25 сентября 2018, 15:07
Завёл кошелёк ,начал пользоваться ,решил несколько увеличить возможности этого сервиса. Ввёл паспортные данные, и какому то специалисту закрались мутные мысли -а вдруг я не я,марсианин из ми-6. В результате кошелёк заблокировали, и теперь из за ста рублей треплют мне нервы. Простите нахер мне сдался ваш кошелёк и параноик который за ним проглядывает.короче отстой и куча новых административных бюрократических тормозов, и параноиков приглядателей мало ли переведу свои деньги и не обосную необходимость своих действий. Срал я на ваших специалистов параноиков и не собираюсь перед кем-то отчитываться а таких сервисов с кошельком пруд пруди. Осадок самый негативный вам ещё далеко до сервиса
Duglass
22 апреля, 00:53
alle.aleksei,
Вы все  не правильно поняли

Обновлено 22 апреля, 00:54
korostylevealex
25 октября 2018, 04:49
Здравствуйте, не знаю куда обратиться: оставляю отзыв об организации, написано у меня что "виден всем", захожу на эту компанию но моего отзыва там на самом деле нет
slava.shirihanov
12 ноября 2018, 17:06
Вячеслав Шириханов.
Настройка системы управления.Людей много порт один.Сайтов 24 и программы устоновок.Прошу снисте ставку а то порт отзыв из Мокра рорт.Жалуеться уже удастся цену снизить до ⅔%.арр тянет у некоторых до крайности.

Денис
14 января, 21:51
slava.shirihanov,
Ты хоть сам понял ,что написал?
Маркевич Денис
23 ноября 2018, 16:02
Здравствуйте Александр! Занимаюсь проектированием систем безопасности (личный блог - https://markevich.by). Хотел бы стать знатоком в теме - Видеонаблюдение.
Анатолий Шерстнёв
25 ноября 2018, 12:11
Здравствуйте, очень крутой сервис, лучше чем маил ответы. Я практикующий юрист по гражданскому, административному, уголовному праву. Буду рад поделиться с вами своими знаниями и внести вклад в развитие рунета. Подписывайтесь на мою страницу в Знатоках и задавайте вопросы, так же вы можете получить юридическую консультацию онлайн в моей группе Вконтакте совершенно бесплатно.
Surkov7734
2 декабря 2018, 12:53
Как изменить размер значков плитки Виндовс 10 меню пуск, у меня только мелкий и средний больше нету.
Монолит-домстрой
4 декабря 2018, 14:31
Привет! решил присоединится к Знатокам! Мы строим загородные дома уже 15 лет, накопили большой опыт и готовы им делиться. Тем более, что тема насущная и популярная. Подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы в моем ответе вверху в заголовке появлялась ссылка на наш сайт? У других Знатоков такая ссылка присутствует. См скрин 
Обновлено 4 декабря 2018, 14:34
Максим Чекан
18 декабря 2018, 22:52
Здравствуйте!
Занимаюсь строительством и проектирование недвижимости.
Хотелось бы отвечать на вопросы людей, принося им пользу.
Подскажите как стать "экспертом" на сервисе ?
Заранее благодарен.
olesya.eliseeva.777
21 декабря 2018, 11:22
Добрый день.
Я эксперт по бытовой технике BRAUN  и KitchenAid. Я ОФИЦИАЛЬНЫЙ дилер техники BRAUN и KitchenAid в России. Готова как эксперт  отвечать на все вопросы по использованию техники этих брендов на Яндекс.Знатоки. Как это сделать?
vladimir.schepitko
4 января, 18:03
Посредники при оплате ком.услуг -не нужны 
SLSerebrov
9 января, 23:24
Дайте возможность ответа новостям в режиме реального времени!  
SLSerebrov
9 января, 23:28
Не вижу коммента, только что отправил.... Это что... ОТКРОВЕННЫЙ ИГНОР? 
Сергей Г
10 января, 02:11
Здравствуйте а у нас небольшой интернет-магазинчик самых вкусных сыров🧀 @procheese.ru (сайт и страничка в Инстаграм). Рассказываем много интересного и полезного о сырах и его производстве☝️ В новостях района пытался всем рассказать об акции с бесплатной доставкой, но почему-то никто кроме меня не видит мой пост 🤷🏻‍♂️ Только если я отправлю ссылку 😢 Почему так происходит не понятно ? Поможете разобраться ?
Тимур Рябинин
Сотрудник Яндекса15 января, 14:15
Здравствуйте! Вам нужно написать нашей команде сервиса напрямую, заполнив анкету: https://yandex.ru/support/local/feedback.html.
chelnoks79
17 января, 00:42
Мне 39 лет. 6 лет работал производителем работ (прорабом) по отделке, последние 14 лет занимаюсь производством и монтажом металлических дверей и металлоконструкций (10 лет занимал должность зам. Директора по производству по совместительству начальник монтажного участка. Последние 4 года. Начальник монтажного участка). В связи с увеличением объемов производства и монтажей пришлось уйти на 1 должность две совмещать сложно.

mervin555
7 февраля, 09:54
Проект класс! Очень нужный и полезный! Успехов разработчикам и всем кто принимает участие.
Yura Kozlov
12 февраля, 09:12
НЕкатерина 
Сергей М.
17 февраля, 20:17
Отличный проект. Можно действительно получить ответ на какой-нибудь нестандартный вопрос. Получить ответ от знающего человека. Но, вижу много ответов, написанных людьми, явно не понимающими темы. Человек не знает ответ, но отвечает. Видно, что в ответе есть неточности, и даже неправильные описания, видно что человек где-то что-то прочитал, и не поняв смысла пишет ответ. И, это плохо. Но еще хуже, когда такой ответ почему-то становится лучшим.
Такие моменты могут оттолкнуть часть пользователей. 
mahajan.mah
16 марта, 07:05
хочу поучавствовать в тестировании новой соцсети от яндекса-Аура. подскажите кто нибудь как там можно зарегистрироваться, или если можно скиньте приглашение в эту соц сеть.
Yury Kharechko
16 марта, 10:10
Почему в zen.yandex.ru, как правило, публикуют дезинформацию об электроустановках и электрооборудовании, вводя в заблуждение граждан? 
Сергей М.
19 марта, 11:03
Yury Kharechko,
Еще до появления интернета, человеку чтобы получить информацию приходилось потрудиться, сходить в библиотеку, взять несколько книг и читать. В технических книгах советского периода, на последней странице был список людей (профессора, доктора наук, инженеры), тех, кто писал, редактировал текст. Такой информации можно было доверять на все сто.
Сегодня из интернета можно получить информацию за пару минут, но за эту легкость и быстроту мы платим качеством. В сети в основном пишут рерайтеры, копирайтеры и прочие. Ладно бы сходили в библиотеку, и переписали текст, ссылаясь на некий источник, так нет, перепечатывают друг у друга. А, мы знаем, что просто «слизанный» текст это плагиат, и такой текст «неработает» (его не будет в выдаче поиска). Вот они и меняют слова местами, заменяют синонимами и т. д. а, в итоге получается бессмысленный мусор.
Мусорный текст вводит в заблуждение. Чтобы получить достоверную информацию (первоисточник), нужно потратить много времени, перебирая мусор. 
nina.ryabtsewa
5 апреля, 15:17
Я, конечно, понимаю, что моё мнение может быть кому-нибудь полезно, но это отнимает моё время, а время стоит сейчас дорого! Я тоже плачу за информацию, а мне рикто не платит, поэтому я больше бесплатно ничего писать не буду! Если кому интересно моё мнение- платите!
валера масленко
23 апреля, 15:25
Страшней нет силы во всей вселенной нежли ЛЮБВИ.
soja66.fedorova
24 апреля, 13:41
просто я работаю через страницу маей мамы зои федоровой
Владислав Д.
2 мая, 21:50
Уважаемый Яндекс! Почему вы отклоняете мои отзывы?


Например:


Воскресенский Новодевичий женский монастырь
Московский просп., 100
Прекрасное место. Несколько действующих храмов, в которых находятся великие святыни.



Максидом
Московский просп., 131
Хороший ассортимент. Из минусов - неудобная, вечно заставленная парковка.



Мебельный Континент
Варшавская ул., 3, корп. 1
Огромный ассортимент и цены ниже чем в других гипермаркетах.



Пекарня Bonapé
Московский просп., 155/23
Очень вкусные и ароматные эспрессо и капучино. По моим данным, самые ароматные и насышенные в радиусе как миниум 500 метров. Интересный необычный интерьер. Столик с двумя стульями в уголке. Вежливый персонал. Собственная выпечка.



Аргос
Ленинский просп., 168
У "Аргос" всё замечательно кроме парковки. Обеспечьте парковку вашим клиентам. На стоянке бизнес центра много свободных мест, но ваши сотрудники при назначении встречи не предлагают припарковаться на стоянке БЦ, забронировать место. На сайте тоже про парковку ничего не сказано. В итоге приходится ездить по окрестностям, искать место с учетом того что вокруг бизнес центра все заставлено машинами.
Тимур Рябинин
Сотрудник Яндекса9 мая, 12:00
Владислав Д.,
Владислав, здравствуйте!


Отклонение отзывов могло произойти по двум причинам:


— была не пройдена проверка на соответствие правилам размещения: https://www.yandex.ru/support/sprav/manage/reviews.html#requirements ;
— алгоритм отметил отзыв недействительным.


О том, как происходит проверка, : https://webmaster.yandex.ru/blog/kak-ponyat-khorosh-li-otzyv .


Вы можете и в этот раз прислать документы, которые подтверждают оказание услуг в этих организациях,. Мы добавим их к уже проверяемым по вашему предыдущему обращению отзывам.
annshagal
5 июня, 16:59
Тимур Рябинин,
Тимур, вы работаете в Яндексе?
Татьяна Бондарева
17 мая, 01:30
как выйти из Яндекс знатоки



realdive
26 июня, 09:00
Я экономист по образованию,  но уже много лет работаю прорабом частником по ремонту и отделке помещений. В том что касается ремонта и отделки (но не многоэтажное строительство)  могу поделиться информацией.  В будущем хочу завести блог про это. 
Обновлено 26 июня, 09:01
Раиса Власенко
17 июля, 13:33
Здравствуйте , мне интересно всё.  
Валентина Кучерева
28 июля, 14:41
Хочу
Подписаться к вам в друзья 

p4shckova
16 августа, 12:14
Валентина Кучерева,
ваш выбор
Александр Шлома
15 августа, 11:32
Почему отключаете: Физический факультет Южного федерального университета и Общежитие ЮФУ № 4а -- места моих работы и проживания??? Что надо сделать, чтоб не отключали??? Я же не пишу плохое
p4shckova
15 августа, 11:53
Александр Шлома,
не понял вопрос
Тимур Рябинин
Сотрудник Яндекса15 августа, 15:11
Александр Шлома,
здравствуйте! Расскажите обстоятельнее, пожалуйста, о каком сервисе пойдёт речь и когда это отключение произошло? Пока нет понимания, что случилось. 
p4shckova
16 августа, 12:10
будьте бдительны.не когда не кидайтесь сломя голову на то что вам придлогают.потом будите за одно место сами себя кусать
Обновлено 16 августа, 12:14
vVv
25 августа, 10:06
Как отключить назоливые предложения яндекса  оценить материалы посещенных сайтов. Достало
Обновлено 25 августа, 10:07
planeta_otdixa
вчера, 05:03
deep music fm /// kto v temee?)))) 