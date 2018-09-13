Отвечают Яндекс.Знатоки

Привет! Меня зовут Саша, я комьюнити-менеджер сервисов Яндекса. И я расскажу, как мы работаем над тем, чтобы вопросы наших пользователей не оставались без ответов.

Поиску Яндекса задают примерно 100 тысяч вопросов в минуту. Он умеет отвечать на многие, ведь он учился этому 21 год и продолжает совершенствоваться каждый день. Сегодня вы можете спросить прямо в строке поиска: «Когда родился Майкл Джексон?» — и сразу получите ответ. Даже не придется открывать найденные страницы, полная дата рождения певца будет над их списком.

Но ответить так четко и точно можно далеко не всегда. Есть вопросы, которые не решаются однозначно, сложные, неожиданные. Ответы на них не найти в первой десятке результатов поиска. Такое бывает, когда вас интересует узкопрофессиональная, непопулярная тема. И вы ищете уже пять минут, десять, вот и все 30, но нужная информация никак не находится.

Что делать? Очевидно, спросить у кого-нибудь. Так мы пришли к идее создания Яндекс.Знатоков.

Человек, обладающий знанием, может поделиться им с десятками других людей. Или с тысячами — если он, например, преподаватель вуза. А не лучше ли сделать так, чтобы знание, изложенное однажды, навсегда оставалось доступным для сотен тысяч или даже миллионов желающих? Создать интернет-пространство, где люди будут делиться знаниями со всем миром?

Да, подобные площадки — сайты вопросов и ответов — существуют давно. Но мы думаем, что способны сделать больше, чем просто еще один сайт.

Например, мы можем экономить время пользователей, показывая им ответы экспертов прямо на странице с результатами поиска. Любой, кто задаст Яндексу вопрос, уже рассмотренный Знатоками, сразу увидит ответ реального человека. Вот так:

Экспертами могут быть как разбирающиеся в теме любители, так и настоящие профессионалы. Наша цель — создать популярный сервис, который объединит их, сконцентрирует огромный объем качественных знаний и будет постоянно пополняться. И люди, задавая сложный вопрос Яндексу, будут приходить за ответом к Знатокам.

Накопилось много тем. Есть сведущие люди, которым интересно помогать другим. Они готовы пройти путь от первого ответа до эксперта. Также мы пригласили несколько сотен специалистов, которые уже делятся информацией. Это представители разных отраслей, люди всевозможных увлечений: знатоки спорта, игр, путешественники, пивовары и даже генеалоги. Мы персонально предложили им присоединиться к проекту и продолжаем искать и приглашать экспертов каждый день.

Яндекс.Знатоки станут местом, где получают знания и делятся ими, — местом развития. Недавно мы добавили возможность спрашивать о чем-либо конкретного пользователя. Только представьте: вы можете лично задать вопрос профессионалу в интересующей вас сфере, спросить представителя известной компании о вашем любимом продукте, обратиться к любому другому человеку, который доказал свою компетентность.

Это работает и в обратную сторону. Вопрос по теме, в которой вы разбираетесь, могут задать и вам, и тогда вы дадите на него лучший ответ.

Мы задумали много интересного на Яндекс.Знатоках и находимся в самом начале пути. Поэтому, если вам интересна идея и вы хотите поучаствовать в ее воплощении, — присоединяйтесь. Будем невероятно рады.

Расскажите в комментариях, чем вы занимаетесь? Знатоком в какой области хотели бы стать?