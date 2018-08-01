Приветственное сообщение!

Привет, это блог экспертов Яндекса 👋 Давайте знакомиться!



Мы создали этот блог для наших самых активных пользователей, которые развивают и наполняют наши сервисы, — для вас. Здесь мы будем рассказывать о продуктах Яндекса, в которых вы — главное активное сообщество.



Ваши нужды, пожелания и критика помогают нам придумывать и улучшать сервисы. Мнение каждого из вас влияет на то, как выглядят и работают продукты Яндекса. Нам очень важна обратная связь, поэтому мы хотим дружить, общаться и встречаться с вами.



Оставайтесь на связи, чтобы быть в курсе развития наших новых продуктов и планов на будущее. Мы будем приглашать вас на встречи с разработчиками и менеджерами, чтобы вы могли задать им вопросы и поделиться своим мнением про разные сервисы Яндекса.



Включайтесь в обсуждение, оставляйте комментарии и давайте знакомиться!