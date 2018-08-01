Блог Экспертов Яндекса

Блог Экспертов Яндекса

Приветственное сообщение!

Привет, это блог экспертов Яндекса 👋 Давайте знакомиться!


Мы создали этот блог для наших самых активных пользователей, которые развивают и наполняют наши сервисы, — для вас. Здесь мы будем рассказывать о продуктах Яндекса, в которых вы — главное активное сообщество.


Ваши нужды, пожелания и критика помогают нам придумывать и улучшать сервисы. Мнение каждого из вас влияет на то, как выглядят и работают продукты Яндекса. Нам очень важна обратная связь, поэтому мы хотим дружить, общаться и встречаться с вами.


Оставайтесь на связи, чтобы быть в курсе развития наших новых продуктов и планов на будущее. Мы будем приглашать вас на встречи с разработчиками и менеджерами, чтобы вы могли задать им вопросы и поделиться своим мнением про разные сервисы Яндекса. 


Включайтесь в обсуждение, оставляйте комментарии и давайте знакомиться!

242 комментария
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ЗооХвост
17 августа 2018, 03:52
Привет
partner
17 августа 2018, 16:57
Здравие желаю )
seadogguy
28 октября 2018, 04:25
partner,




Young porn
partner
29 октября 2018, 14:55
seadogguy,
Uf uf
Комментарий удалён
partner
9 ноября 2018, 15:56
Евдокия Мясникова,
иди в баню
Анатолий Богуш
17 августа 2018, 21:52
Начнём развитие!
Обновлено 17 августа 2018, 21:53
Александр Мошков
21 августа 2018, 18:08
Очень рад видеть вашу активность :)


Представлюсь. Саша, комьюнити-менеджер Яндекса. Расскажу во всех подробностях о сервисах, которые вам точно понравятся!
Обновлено 21 августа 2018, 18:11
ivro85
13 октября 2018, 11:28
Александр Мошков,
Здравствуйте, какая-то монетизация активности пользователей на ресурсе предусмотрена?
nikonovasv1tlana
22 ноября 2018, 00:01
Александр Мошков,
Здравствуйте, а почему мои отзывы не видны другим пользователям?
rod-sirin
29 августа 2018, 20:58
Всем привет и хорошего настроения!:)
Степан Воеводин
29 августа 2018, 21:09
Всем привет, спасибо за новый интересный сервис. Но меня терзает один главный вопрос - от чего зависит появление новых мест/фильмов/игр? А то уже второй раз заканчивается возможность добавить отзывы)
Полина Кананыкина
Сотрудник Яндекса30 августа 2018, 17:37
Степан Воеводин,
Привет, пока от наших мощностей. Мы умеем угадывать и предлагать еще немного, пока это места, в которых вы могли побывать, топ-организаций в ваших частопосещаемых районах, организации, фильмы, игры, которые вы искали в нашем поиске.
Один из наших планов - добавить возможность самим поискать в личном кабинете объект и тут же оценить
Елена
3 сентября 2018, 00:37
Полина Кананыкина,
Да, это была бы отличная возмодность! 
urvdmih
29 августа 2018, 21:20
Здравствуйте. 
Delezo
29 августа 2018, 21:48
Ни где ни каких отзывов не оставлял, но получил достижение Знаток города! Теперь яндекс на пару с гуглом следит за нами??? 
Степан Воеводин
29 августа 2018, 21:52
Delezo,
а мне в почте пришла ачивка знаток города 3 уровня, хотя на сайте уже 7ого)
Delezo
29 августа 2018, 22:01
Степан Воеводин,
Причем просят отрекомендовать те места, где я бываю часто) Или у меня параноя началась?
Полина Кананыкина
Сотрудник Яндекса30 августа 2018, 16:58
Delezo,
Привет! Мы стараемся писать "вы можете знать", если вы где-то рядом бываете или искали место - вдруг потом сходили туда?
Delezo
30 августа 2018, 22:30
Полина Кананыкина,
Хоть вы и стараетесь писать " вы можете знать" , но почему то у меня просят отрекомендовать именно те места, которые находятся рядом с моей работой и я там переодически бываю! На телефоне у меня из ваших прог только яндекс карты. И то их запускаю редко, а почты там совсем нет и учетка на гугл совсем другая. Как то же вы определили, где я бываю(ну это понятно как) так и почту ещё вычислили ! И ещё цитируете мой отзыв, который я написал года два назад и электронки оставлять там не просили, насколько я помню! Или у меня всё таки паранойя!?
А ещё очень достает реклама, которая начинать лезть на всех сайтах на темы, которые я искал через ваш поисковик. Ладно, соглашусь, после гугла лезет не меньше!
Обновлено 30 августа 2018, 22:29
Полина Кананыкина
Сотрудник Яндекса31 августа 2018, 12:45
Delezo,
Давайте разберемся по очереди. Однажды два года назад вы оставили отзыв. Сейчас мы решили поработать с отзывами больше и должны были вас предупредить об изменениях. С этого момента вы можете участвовать или не участвовать дальше. Или, например, только смотреть отзывы и рейтинги, которые помогают составить другие пользователи. 
Да конечно для пользователей личного кабинеты мы будем пытаться угадать какие-то места, о которых они могли слышать и уже побывать или сходить. Зачем же предлагать для оценки жителю Троицка магазины Балашихи?
Всегда, когда мы будем публиковать чей-то отзыв, мы обязательно делаем это только для залогиненных пользователей - иначе как вы поймете, что этот отзыв честный?

margoverter
10 сентября 2018, 02:52
Полина Кананыкина,
ладно два года назад,как вы пишете выше,отзыв оставил и т.д. по тексту..но вот у меня этот аккаунт без году неделя как появился 
Гуманоид с планеты TERRA🤓
2 сентября 2018, 23:19
Delezo,
Ну следит и пускай следит, что вы там в сети хакерством занимаетесь или порно смотрите? Чего так бояться то?😂😂
Кстати за вами спецслужбы тоже следят, контролируют интернет весь уже давно. И что? Я раньше тоже шугался, а потом подумал "да хрен с ними пусть следят" 😂😎
Не делайте ничего в сети противоправного и вам и им на вас будет тьфу...плевать.
Мы же все усилено развиваем будущий "скайнет" (алиса, гугл, кортана и т.д.), так чего так бояться? Живите себе и радуйтесь жизни, что ещё живы! 😂😂😎
margoverter
10 сентября 2018, 02:56
Гуманоид с планеты TERRA🤓,
 список противоправных действий в виртуальности уже гораздо больше всякого разного включает в себя,чем вы описываете.сама недавно вот ознакомилась с реестрами на официальных сайтах 
Обновлено 10 сентября 2018, 02:59
Гуманоид с планеты TERRA🤓
14 сентября 2018, 10:12
margoverter,
Ну и что? Что вы этим хотели сказать?
kon4urova
29 августа 2018, 22:28
привет из Иваново
Гуманоид с планеты TERRA🤓
14 сентября 2018, 10:13
kon4urova,
Из какого Иваново? Тут знаете ли у нас тоже есть такой город.😂
TSVETKOV.PK
29 августа 2018, 23:41
Всем привет.
Знаете, лажа, балла на 3 пока.
Как происходит отслеживание мест, где я был? Просто получается, что даже 10 процентов не показывает мест, которые я посещал, вместо этого какие-то левые места предлагает на оценку. 

Полина Кананыкина
Сотрудник Яндекса30 августа 2018, 17:36
TSVETKOV.PK,
Привет! В личном кабинете мы спрашиваем не только о тех местах, где вы могли побывать, но и разных - вокруг вас. Часто люди, бывающие в районе, знают и бывали в разных местах в нем. 
TSVETKOV.PK
30 августа 2018, 22:18
Полина Кананыкина,
теперь понятно
margoverter
10 сентября 2018, 02:48
Полина Кананыкина,
уже второй раз замечаю,что на вопрос как вы отслеживаете места,вы не отвечаете
edanelia
30 августа 2018, 00:12
Мне очень понравились эта идея! Обожаю оценивать места где я была. Надеюсь мои отзывы помогут другим людям делать правильный выбор.
Александр Мошков
Сотрудник Яндекса30 августа 2018, 17:18
edanelia,
отзывы — незаменимая и очень правильная активность! Лично я в своем выборе часто опираюсь именно на отзывы.
margoverter
10 сентября 2018, 02:46
Александр Мошков,
из опыта пришла к выводу что отзывы весьма субъективные описания представляют - как говорится "каждому свое"
Обновлено 10 сентября 2018, 02:46
Александр Мошков
28 июня, 05:12
Александр Мошков,
Ок отлично 
Asaneck
30 августа 2018, 07:18
Рекомендую доотладить механизм слежки. Участились случаи, когда я, проходя мимо, остановился на 2-3 минуты около здания, а мне приходит письмо, будто я там тотально всё исследовал с просьбой оставить отзыв, а я даже не заходил.
Полина Кананыкина
Сотрудник Яндекса30 августа 2018, 17:39
Asaneck,
Привет! Мы конечно ошибаемся, поэтому фидбек о том, что вы не были в этом месте как раз и позволяет нам улучшать эти механизмы, чтобы не спрашивать ненужное. Будем очень рады, если будете отмечать.
margoverter
10 сентября 2018, 02:43
Asaneck,
здравствуйте.А можно попросить вас подробнее рассказать?куда вам пришло письмо такое? Включена ли у вас геолокация? Пользуетесь ли вы картами Яндекса?ну и в таком духе подробности
Asaneck
10 сентября 2018, 07:09
margoverter,
На почту письма приходили. Гелокация включена периодически. Картами, навигатором пользуюсь. 
margoverter
10 сентября 2018, 20:44
Asaneck,
а,ну тогда понятно более-менее..
информация о тех же пробках ведь тоже принцип обратной связи использует
lyubovyivanovna.petrusewitch
30 августа 2018, 07:19
Очень удивлена,ОТзывы пишу редко, я инвалид,из дома не выхожу, конечно,я самый знатный знаток городов.Шутить изволите?
Полина Кананыкина
Сотрудник Яндекса30 августа 2018, 17:41
lyubovyivanovna.petrusewitch,
У нас не было задачи шутить. Мы считаем, что мнение каждого, кто пишет отзывы, важно. Возможно, вы разбираетесь в таких местах, про которые другие люди не составили еще мнение и именно ваш отзыв кому-то помог. В любом случае извините, если оставили негативное впечатление, мы хотели поблагодарить каждого, кто делал это хоть раз.
margoverter
10 сентября 2018, 02:38
Полина Кананыкина,
то есть такие публичные страницы и статус "эксперт" появились у тех,кто часто пишет отзывы? 
Но если так,то каким образом я тут оказалась тогда? Если и писала то,что можно отнести к категории  отзывов,это было на сервисах Google и  на другие темы,нежели предложенные вами знаток (города),кинокритик и геймер(эта тема особенно  абсурдна при степени моей нелюбви к играм)
Обновлено 10 сентября 2018, 02:41
Гуманоид с планеты TERRA🤓
14 сентября 2018, 10:29
lyubovyivanovna.petrusewitch,
Привет! Вы понимаете, быть инвалидом это ещё не значит ни где не быть! При современных ПК знаниях и технологиях и при интернете можно с дома не выходить, при этом побывать во всех местах планеты! Естественно куда есть открытый доступ. И в закрытые места тоже можно залезть, при соответствующих способностях, если не страшно последствий.😂
Например, мне нет нужды тратить деньги и нервы на туризм, чтобы посетить любую страну посмотреть достопримечательности и по наблюдать за жизнью их через камеры видеонаблюдения от внешних до внутренних, без нарушения законов. Так сказать "ловкость пальцев и ни какого мухлявства!"😂✌️😎
Impassible
30 августа 2018, 12:48
Так, платить-то будут, не?
Полина Кананыкина
Сотрудник Яндекса30 августа 2018, 17:42
Impassible,
Нет. Мы, знаете, из тех, кто до того, как заняться отзывами, много страдал от покупных отзывов, которым не верим. Нас интересует только честное мнение наших пользователей. 
Impassible
31 августа 2018, 03:51
Полина Кананыкина,
Что-то я не улавливаю как вам отсутствие оплаты поможет от покупных отзывов избавиться. Это так-то не сильно пересекающиеся вещи, не находите?


Чёт как по мне, так даже напротив, если вы денюжку пользователю не платите, так наоборот вероятнее, что он у другого её возьмёт. Что, кстати, сейчас на маркете вполне в ходу, не делайте вид что не в курсе.
Полина Кананыкина
Сотрудник Яндекса31 августа 2018, 12:46
Impassible,
Наши коллеги активно следят за покупными отзывами разными методами. Такие отзывы мы стараемся не показывать и скрывать.

Impassible
1 сентября 2018, 17:32
Полина Кананыкина,
Очень смешно, Полина.
margoverter
10 сентября 2018, 02:34
Полина Кананыкина,
а как вы вычисляете оплачены ли отзывы?
Гуманоид с планеты TERRA🤓
14 сентября 2018, 10:30
Impassible,
А за шо вам платить? Вы шо работаете? Вы бездельничаете уважаемый!😂
olga@garden-center.ru
30 августа 2018, 14:50
могу предложить  места, которые будут интересны и туристам и тур агенствам, студентам родственных специальностей, мед учреждения  (звездных специалистов, а не мрамор и неграмотное управление )...
olga@garden-center.ru
30 августа 2018, 14:52
есть места, означенные ошибочно (возможно, умышленно) . Какова должна быть наша реакция?
Полина Кананыкина
Сотрудник Яндекса30 августа 2018, 17:43
olga@garden-center.ru,
Не подскажете, что вы имеете в виду более конкретно?
Александр Д.
30 августа 2018, 15:34
Добрый день! Для большей эффективности необходимо задействовать ресурс видео. 
Полина Кананыкина
Сотрудник Яндекса30 августа 2018, 17:43
Александр Д.,
Привет! Собираемся сначала доделать фотографии, а уж когда-нибудь потом... В общем, сами хотим видео, но пока не дошли руки.
Shorg
4 сентября 2018, 07:15
Полина Кананыкина,
Здравствуйте.Польстили конечно.Из каких соображений назвали экспертом?
margoverter
10 сентября 2018, 02:31
Полина Кананыкина,
здравствуйте!
Масса народу,судя по комментариям,ждет объяснений ,что за публичные страницы посоздавались и насчет этого статуса "эксперта" .это воообще у всех пользователей Яндекса так теперь?
Обновлено 10 сентября 2018, 02:32
Просто Славон
30 августа 2018, 19:52
Скоро 9-е сентября, день моего родного города но и день выборов МЭРа.  Город следует включить в категорию риска. типа в красную книгу. Всех призываю ко вниманию и пониманию. Смотрите , что делаете.

С почтением , земляки!
margoverter
10 сентября 2018, 02:28
Просто Славон,
Привет землякам! На одной планете живем,земляки!)
petrov5858-petrov
30 августа 2018, 22:18
Доброго всем времени суток .
bikia
31 августа 2018, 20:39
Круто, неожиданно конечно) а много таких экспертов сейчас?)
margoverter
10 сентября 2018, 02:27
bikia,
да вот тоже интересно
Александр Мошков
Сотрудник Яндекса11 сентября 2018, 14:31
bikia,
много, даже не представляете сколько :) Люди очень любят писать отзывы. И это очень круто! В особенности когда отзывы действительно полезные и помогают принять решение.
Обновлено 11 сентября 2018, 14:32
Михаил К.
31 августа 2018, 22:54
Всем хорошего настроения!)) Меня зовут Михаил
Nick.Rudak
31 августа 2018, 22:58
Я тут был!
Олег Самойлов
1 сентября 2018, 01:24
Хорошая новость.
borg368
1 сентября 2018, 14:14
Вот он я,привет,войска!
Лариса Приз
1 сентября 2018, 18:40
Всем привет!
lanochka22
1 сентября 2018, 20:04
Добрый вечер!

owlat
1 сентября 2018, 20:53
Мой любимый сервис закрыли - так как он был для слишком умных (Яндекс Фотки) - чудесный был клуб по интересам! Вообще не помню, чтобы отзывы писала - разве что на покупки! И места, которые мне предлагают отрецензировать - я в них не была ни разу! А вот те, которые посещала - их как отрецензировать?
margoverter
10 сентября 2018, 02:26
owlat,
а где предлагают рецензировать места? эта штука вообще создана случайно не для тех,кто геолокацию предпочитает отключать?
Александр Мошков
Сотрудник Яндекса17 сентября 2018, 11:35
owlat,
не расстраивайтесь, Яндекс.Фотки переехали в Яндекс.Коллекции :)


Места, в которых вы были и хотите написать отзыв, можно найти на карте и отрецензировать через кнопку "Оставить отзыв"! "Вы можете знать" — это предположение о тех местах, рядом с которыми вы часто бываете, потому что, например, живете или работаете в это районе.
ykirgudu
1 сентября 2018, 23:03
Всё это хорошо, Яндекс зарабатывает на этом деньги. Но какой от этого профит "экспертам", кроме электронных значков???
margoverter
10 сентября 2018, 02:24
ykirgudu,
что за электронные значки?может они какие льготы дают или обменять их можно?где про них написано?
ykirgudu
10 сентября 2018, 06:22
margoverter,
ДДа нифига они ничего не дают эксперту, кроме повышения ЧСВ.
А Яндекс делает на этом рекламу и зарабатывает деньги.
margoverter
10 сентября 2018, 20:40
ykirgudu,
прям интересно каким именно образом Яндекс на этом рекламу делает и зарабатывает
ykirgudu
10 сентября 2018, 20:47
margoverter,
Больше посещаемость, цитирование, больше показ рекламы.
margoverter
10 сентября 2018, 21:02
ykirgudu,
а,ну может быть...я то ли лазю там,где рекламы нет особо,то ли привыкла игнорировать ее ..короче вообще забываю,что она есть (не кидается прям на тебя та реклама и слава богу короче)))
Александр Мошков
Сотрудник Яндекса17 сентября 2018, 11:39
ykirgudu,
мы делаем сервис, чтобы сделать мир вокруг всех чуточку лучше. Люди очень часто делают выбор, основываясь на чьем-то отзыве. И в следующий раз — это может быть ваш отзыв. Или наоборот, отзыв поможет вам выбрать ресторан на вечер пятницы и точно не разочароваться в ужине :)
tulen-44
2 сентября 2018, 14:47
не совсем понятна цель - но может быть площадкой для обсуждения или информации  - о чем ? кому ? за чем ? меня интересует здравохранение ( не медицина ).
margoverter
10 сентября 2018, 02:22
tulen-44,
здравохранение вообще-то очень по минздравски звучит 
Обновлено 10 сентября 2018, 02:23
Александр Мошков
Сотрудник Яндекса17 сентября 2018, 11:48
tulen-44,
не до конца понял вас. Уточните, пожалуйста, "но может быть площадкой для обсуждения или информации" — это цитата"? Если да, то подскажите из какого письма или текста.
balkonrehau
2 сентября 2018, 15:17
Привет, я Маша Яндек Викимедиа) круто быть с техническими умами)) я люблю развиваться и быть с Яндексом! 💋
Обновлено 2 сентября 2018, 15:18
margoverter
10 сентября 2018, 02:20
balkonrehau,
Привет,я естественно-научный гуманитарий,например.с чего вы взяли,что тут технические умы?
Обновлено 10 сентября 2018, 02:21
zamima
2 сентября 2018, 15:31
Здравствуйте!  Хорошая идея - услышать мнение жителей о  достижениях и проблемах.
Рассказать о прошлом. У нас был прекрасный музей -Кунцево. Его давно уже нет.
Предложение - создать Виртуальный музей.  Время идёт и уходят поколения.
Воспоминания - это жизнь района. Можно создать  общий сайт, где люди расскажут

свои воспоминания. Молодые не расстаются с интернетом, сократили  разговорное
общение.  Для начала  предлагаю свои фото о 383-811 школах. Своего сайта нет.
margoverter
10 сентября 2018, 02:19
zamima,
никогда не слышала,что у нас когда-либо был музей Кунцево. возможно это не у нас,а у вас
zamima
2 сентября 2018, 15:49
Добрый день!  Предлагаю не только отвечать на опросы, а рассказывать о своих
впечатлениях -  где был и что видел, чтобы люди знали о мероприятиях , которые
проходят или пройдут в нашем районе - концерты в библиотеке Б.Пастернака,
в клубе - Горизонт  и так далее.  Есть люди-инвалиды -они с трудом выходят из дома.
Для них информация о жизни -  важна. Проходят мероприятия - но информации нет.
margoverter
10 сентября 2018, 02:17
zamima,
в нашем районе нет библиотеки Б.Пастернака и клуба Горизонт
S.S.Barmaley
2 сентября 2018, 19:22
Таки, шалом!

Гуманоид с планеты TERRA🤓
2 сентября 2018, 23:12
Здароуки😁
Tugoda
3 сентября 2018, 03:51
Здравия желаю! 
ya.vitaliysmirnov
3 сентября 2018, 05:07
Привет
MariMedica
3 сентября 2018, 09:37
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать чтобы не получать от вас дурацкие сообщения о том, что я знаток города какой-то там категории и тому подобные вещи? И ещё... я не хочу иметь никакой личный кабинет на вашем сервисе. Помогите от этого избавиться. Спасибо за понимание!
margoverter
10 сентября 2018, 02:15
MariMedica,
похоже на то,что теперь никто никого не спрашивает,хочешь не хочешь...
Обновлено 10 сентября 2018, 02:16
Александр Мошков
Сотрудник Яндекса17 сентября 2018, 11:42
MariMedica,
отправьте, пожалуйста, обращение в нашу поддержку. Коллеги отключат вас от оповещений.
volta57
3 сентября 2018, 15:04
Всем добра!!!Рада знакомству!!!
nata-nikiforov
3 сентября 2018, 20:30
Здравствуйте. Это Москва, СЗАО.
С удовольствием буду рассказывать о районе Щукино, о местах, где можно купить продукты  и не только,  где в районе провести досуг.
koshel42
3 сентября 2018, 22:08
взгляд с дворцового моста: простор невы-простор широкий-где вы найдете плес такой? но есть на волге Плес высокий, и есть на волге  ЗОЛОТОЙ! взгляд с литейного моста по возвращении из геленджика-кабардинки: куда он денется-наш Питер, прекрасный Город над невой-львы стерегут сию обитель и стерегут ее покой...  взмывает чайка над волнами, авто несет к Гиганту нас... и дальний юг, с его волнами , нам вспоминается сейчас...  взгляд из троллейбуса на Невском :  старик Барклай, иль ты, Кутузов, Илларионыч Михаил, скажите мне, какие музы сойдут ко мне, чтоб сочинил поему я, иль стих на диво..  взгляд с о Хейса, что на ЗФИ-Земле Франца-Иосифа: остров Винер-Нейштадт, как подводная лодка, ты стоишь и не знаешь, что наводишь тоску, солнечным днем тревожным, белой ночью холодной ты сверкаешь горбами у нас на виду... чистый спирт не поможет, и не сотрет виденья-все строения Хейса как туманный маяк-там осталась халупа-дьявольское наважденье- в ней с Хмелининым-Дюковым пили водку-коньяк... взгляд со станции Молодежная, что в Антарктиде: корабли устроились в кильватер...ДЭС шумит, суля тепло-уют,  ФЕДОР наш! ну сделай же фарватер-мне мои покою не дают. /41я РАЭ 1996г./
margoverter
10 сентября 2018, 02:13
koshel42,
Стихи напоминают о тех стихах,что нейросети писали поначалу
Обновлено 10 сентября 2018, 02:14
Shorg
4 сентября 2018, 07:19
Добрый день,блог экспертов,месяц сентябрь,год 2018.
Чем провинились мы,что назвали экспертами?
margoverter
10 сентября 2018, 02:12
Shorg,
возможно это у всех так теперь? хотя бы как-то объяснил бы Яндекс что к чему
Shorg
11 сентября 2018, 09:04
margoverter,
Вот именно - вероятно.Похоже на то,что втянули в игру правил которой - не знаем.
margoverter
16 сентября 2018, 19:10
Shorg,
да,все-таки комфортнее ощущалось бы при предварительном оповещении пользователей и разъяснении что к чему .
хотя может расчет был как раз на то,что каждый этаким привилегированным себя почувствует из-за присвоения статуса эксперта.этакий маркетинговый ход:))
Обновлено 16 сентября 2018, 19:14
Александр Мошков
Сотрудник Яндекса17 сентября 2018, 11:46
Shorg,
здравствуйте. Как нам кажется, Эксперты — очень подходящее название для сервиса, пользователи которого пишут рецензии рекомендуют места. А как бы вы хотели? :)
Shorg
19 сентября 2018, 09:15
Александр Мошков,
Чего уж теперь?Раз сарказма в диванной экспертизе - не наблюдаете,значит критика - не уместна.Пусть,как придумали - остается.
Обновлено 19 сентября 2018, 08:29
Dmitrii Kletnov
4 сентября 2018, 17:00
Дмитрий, представляю город Воскресенск.
Руслан
4 сентября 2018, 21:09
Приветствую! Будут ли для будущих экспертов какие либо привилегии?) 
margoverter
10 сентября 2018, 02:11
Руслан,
Мне тоже интересно зачем это и какая польза может быть или не быть от такого вот внезапного обнаружения себя в числе экспертов
Юрий Лысенков
5 сентября 2018, 03:33
привет
Юрий Лысенков
5 сентября 2018, 03:35
что хотели узнать
Токарь Юля
5 сентября 2018, 16:06
Что дают эти достижения?
ykirgudu
10 сентября 2018, 06:17
Токарь Юля,
Яндекс начинает больше зарабатывать, а вам значок...
Александр Мошков
Сотрудник Яндекса17 сентября 2018, 11:45
Токарь Юля,
мы верим в то, что люди любят делиться полезной информацией с другими, в частности в отзывах. А достижения — это заслуженная отметка о том, что вы помогаете людям вокруг вас!
nadja.hlybova
8 сентября 2018, 09:20
Привет. Меня зовут Надежда Хлыбова. Я автор проекта: Школа Компьютерной грамотности. Помогаю новичкам и предпринимателям с техническими моментами в интернете. Учусь управлять своими эмоциями, жить в позитиве. Люблю собак, нравится работать на своем земельном участке. Есть во всех соц. сетях))  Мой Инстаграм 

Плюснин
8 сентября 2018, 15:10
День добрый!
Плюснин
8 сентября 2018, 17:00
Северянам-архангелогородцам!
Здравствуйте!
uudecode
9 сентября 2018, 13:03
напомнило,   простите,  армейское;
"Служи дурачок -- получишь значок".
и да,  с Днем Танкиста всех причастных! 
margoverter
10 сентября 2018, 02:08
uudecode,
не знала про такой праздник.начинает казаться,что страницу военного обозрения в честь него подсунул мне Яндекс
margoverter
10 сентября 2018, 02:06
Всем здрасьте! Не пойму у всех создалась автоматически публичная страница Яндекс с  категориями Знаток,Кинокритик,Геймер ? Категория Геймер особенно впечатлила,так более чем  далека от увлечения любыми играми(цензурно выражаясь) 
Александр Мошков
Сотрудник Яндекса17 сентября 2018, 11:45
margoverter,
да, такие категории появились для всех. Наличие категории не обязывает писать туда отзывы, но расширяет возможности сервиса. Появятся и другие категории, и, возможно, какая-то из них вас заинтересует куда больше, чем игры!
margoverter
18 сентября 2018, 14:05
Александр Мошков,
спасибо,что прояснили ситуацию
margoverter
10 сентября 2018, 05:16
А у всех есть настройки публичной страницы?(в мобильной версии)
zamima
10 сентября 2018, 13:18
Добрый день!  Библиотеке 198 - ЦБС ЗАО находится по адресу Беловежская ул.

дом  53 корпус 2.  Библиотека имеет большой книжный фонд, часто проводит концерты
для населения. Вход свободный. Подробнее смотрите  о библиотеке . в Интернете.
Клуб Горизонт на Беловежской-  адрес Беловежская ул. дом 39 корп. 1. В клубе много
кружков. При клубе есть коллектив пенсионеров - любителей пения. Проводили

часто концерты  для жителей.  Информация есть в интернете.
Клуб - музей Кунцево  находился по адресу  пр. Загорского. История создания музея
очень интересная. Клуб работал с детьми и населением. Клуб был  аннулирован в 90-х годах
Память о клубе осталась только в воспоминаниях посетителей.
margoverter
10 сентября 2018, 21:25
zamima,
да,с этого ракурса инициатива Яндекса насчет  отзывов про места в ином свете предстает. Ведь многие пенсионеры одиноко себя чувствуют и не знают куда податься..И библиотеки пусть уже и сами  почти стали музеями , там тоже  своя атмосфера ,ностальгичная..
margoverter
10 сентября 2018, 21:34
zamima,
Другой вопрос,что многие из старшего поколения не очень адаптированы к пользованию всей этой виртуальностью,а тенденция есть к усложнению :все более заморочным становится,информация часто подаваться стала в  виде будто рассчитаном на поколение так сказать  со смартфоном и наушниками сразу рожденное
Van-Ludvikh
11 сентября 2018, 18:49
Доброго времени суток!
Хотелось бы для себя понять..
Какая-то мотивация будет предусмотрена активным "Игрокам", прокачивающим свои уровни??
Что-то мне подсказывает, что далеко не уедет проект на добровольных началах.
В капиталезме все живем. Коммунизм затерялся где-то ещё в прошлом столетии
Александр Мошков
Сотрудник Яндекса12 сентября 2018, 11:23
Van-Ludvikh,
мотивация — это чтение честных отзывов и их написание. Мы не считаем правильным как-то иначе мотивировать (материально) на написание отзывов, которые должны быть настоящими.
Van-Ludvikh
12 сентября 2018, 11:43
Александр Мошков,
я говорю о необходимости мотивировать активность написания отзывов.
Мы же тратим на это свое время.
А значит должны быть вознаграждены не только вымышленными званиями.
Может быть подпиской в той же яндекс музыке, например.
Или еще какими-то привилегиями от Яндекса.
Подумайте ;) 
margoverter
16 сентября 2018, 18:56
Van-Ludvikh,
мне тоже нравится идея насчет такого рода бонусов
lau84
24 сентября 2018, 13:49
Van-Ludvikh,
Согласен. При этот тот же гугл даёт дополнительное место на своём драйве.  
Обновлено 24 сентября 2018, 13:49
Алексей Навдаев
11 сентября 2018, 20:50
Круто) всем привет
Евгений С.
12 сентября 2018, 07:16
Привет Александр!
Александр Мошков
Сотрудник Яндекса12 сентября 2018, 11:06
Евгений С.,
привет! :)
Николай Санников
18 сентября 2018, 11:44
Что я получаю за отзывы, о тех местах в которых я бываю? Как отключить эту функцию,бесит,много где бываю,смысла что-то писать не вижу.
Александр Мошков
Сотрудник Яндекса20 сентября 2018, 15:03
Николай Санников,
вы имеете ввиду уведомления? От них можно отписаться через обращение в поддержку. Или вы говорите про то, что вам на сервисе предлагают места, в которых вы могли быть?
vg79617535846
25 сентября 2018, 05:05
Здравствуйте Всем! Это хорошая идея! Знаете что самое важное? Яндекс это Российский ресурс!
Михаил Князев
25 сентября 2018, 14:28
Я тоже, наверное, Эксперт! :-)
Всем hi!
Гена Ушаков
2 октября 2018, 21:12
Товарищи ученые, Эйнштейны драгоценные, Ньютоны ненаглядные, любимые до слез!Всем доброе утро или вечер не знаю.Но желаю всего хорошего вам всем..У меня тут возник вопросик такой.Есть мысль и идея тоже да.Подпрыгнуть на 50 километров в небо..Да не ошибся на 50 километрв .Если понесет еще выше то я буду рад этому везению.Вы тут сразу подумали все.Ну и авантюрист же да?Но я реально хочу это сделать.И сразу вопрос у вас думаю будет а как???Не скрою ладно..Сделаю огромную да огромную сферу с размером ну даже с футбольное поле .Поле не дворовое а настоящее ..Ну вот такого размера будет приготовлена Сфера круглая.Она будет сшита из шелка крепкого или какого то другого легкого материала..Подложка у нее будет из легкой пленки тоже..Что бы не пропускал не чего.Надуваем эту Сферу теплым воздухом..Вы сразу думайте такую громадину нужно будет надумать стуки..Да пусть хоть сутки двое..Это не важно..Ее главное поднять.Когда она будет надута уже полностью.А это думаю в своем представлений будет где то с 9 этажный дом примерно в окружности а может и больше.Чем больше тем больше будет сила.Надутую сферу будут удерживать канаты в 8 точках.Я понимаю такую огромную конструкцию удерживать трудно.Но ее будут удерживать в 8 точках канаты.Когда она будет полностью вся надута..В Сферу помещу 5 тысяч метровых шариков с гелием.Каждый шарик будет обработан что бы гелий не улетучивался быстро.Эти 5 тысяч шаров метровых.Будут находится в этой Сфере..Когда Сфера полностью наполнится шарами вся.Ее потом дополню еще гелием..То что в оболочке сферы еще будет место..Когда все это наполню приготовлю..То все можно будет улетать в небо на 50 километров.Я все продумал уже..И я уверен что все должно получится.Почему я написал.Просто хочу спросить хоть одну умную тут подержку у умного человека..Я знаю что подлечу даже к 30 километрам..Но потом знаю в слоях атмосферы гелий и шар остынут .То что там температура другая.И сила поднятия пропадет у моего Шара..Но и тут я придумал уже хитрость.Что бы придать ему сил больше..У тех у кого есть горелки на шарах.Им хорошо..Но они не поднимаются выше 25 км.Конюхов с своими спонсорами не мог приодалеть высоту 25 км..Но у меня другие мысли..У меня шар в 5 раз больше чем у Конюхова будет.За счет этого и силы у шара больше в 10 раз думаю.У меня тут есть идея одна как на высоте придать своему шару силы..Не знаю у вас какая будет мысль??Я хочу у вас спросить идею у всех..Как придать силы на высоте шару?????????????????????Я буду находится в капсуле примерно метр на метр и все..Ваши мысли..Я не прикалываюсь а вполне серьезно.Спасибо зарание..Да на счет того как я буду там дышать во что одет...На счет этого у меня уже есть мысли.И на счет того что там радиация есть.И это я продумал..Но было бы интересно выслушать ваши мысли..Да забыл..Уже лето на закате..Но я думаю следущим летом осуществить этот проект.5
Николай Романов
10 октября 2018, 00:34
Гена Ушаков,
Jk

msk2903-31spa
11 октября 2018, 17:48
Всё бесит! И прежде всего президент и правительство. Без них и дума шагу бы не сделала
Лена Кононова
18 октября 2018, 16:26
Елена
d.milkoff2013
30 октября 2018, 22:04
Всем привет
Dzhuraevyuldash
3 ноября 2018, 20:49
Я пенсионер. Я очень желаю вашего развитию. Яполучаю одно удоволствию. Спасибо за комфорт. Удачу Вам.
firishk4
12 ноября 2018, 01:27
Здравствуйте.  Предусмотрено ли денежное вознаграждение за отзывы? 
Юлия Ефимова
12 ноября 2018, 22:28
Здравствуйте, Александр. Почитала комментарии. Лично у меня складывается мнение, что о нас просто собирают данные. Хорошо, если я ошибаюсь. Но больше похоже на базу данных. 
Елизавета Николаева
19 ноября 2018, 12:59
Здрасте
Valeri Kravchenco
8 декабря 2018, 21:45
Ок
cv.egorova
9 декабря 2018, 15:39
Честно сказать, для меня всегда было интересно, как вы создали Яндекс, я изучаю веб-разработку, и чем больше я изучаю, тем больше понимаю, какой безумный труд создавать все эти сервисы, и каждый раз, когда я пользуюсь услугами от Яндекса, я это понимаю.
mv787878
9 декабря 2018, 19:15
Навязчиво слишком
антон рафальский
19 декабря 2018, 09:59
Есть желание поговорить о порядочности людей -лицемерие,ложь, изворотливость?!
Обновлено 19 декабря 2018, 10:02
Александр
21 декабря 2018, 12:36
Еще бы как то это поощрялось, а так вообще огонь
Павел
15 января, 21:51
Привет. Всем!
Сергей П.
19 января, 22:01
Здравствуйте. 
Кто подскажет, чем плох отзыв: "Всё хорошо. Хорошее обслуживание. Быстрое. Уже два раза там оформляли страховку по ипотеке. Совсем скоро снова туда пойдём.."? 
Был отклонен. 
Сергей П.
20 января, 18:56
Прислали ответ из службы поддержки: :::: 
Здравствуйте, Сергей!
Пожалуйста, пришлите нам любые документы, подтверждающие, что организация "Страховой Дом ВСК" действительно оказывала Вам услуги. Это могут быть фото или сканы чеков, платежных поручений и т. д. Мы подробно рассмотрим все предоставленные документы и восстановим отзыв, если всё в порядке. 


Аааааааа. Т.е. Яндекс сначала сам присылает просьбу отметить посещенное место (шпионит, нехороший такой, что тоже не всегда приятно))))))). А потом требует чеки. 


P.S. А на мою организацию оставлен отзыв "недобросовестные сотрудники" и ничего. Он полезен. Видимо Яндексу интересны только плохие отзывы.
Александр
21 января, 20:33
Сергей П.,
чеки просят, а выписки с их же карты яндекс не подходят?) у меня для всех организаций есть хоть один платеж с нее)
pro.oe
24 января, 15:14
Здравствуйте. Яндекс просит помощи для отзывов. А какая мотивация, чтоб их оставлять?? Призы,бонусы,скидки , подарки???? Нигде не нашла. Только "оцените", "оставьте отзыв". Хммм..
Александр
25 января, 01:14
pro.oe,
а потом ждите магии, чтобы его еще и приняли) 
Тимур Рябинин
Сотрудник Яндекса25 января, 18:10
pro.oe,
Здравствуйте! В данный момент у нас нет системы дополнительных вознаграждений за баллы: ставя оценки и отзывы, вы можете зарабатывать новый уровень, а также получать различные достижения, перечисленные на этой странице: https://yandex.ru/ugcpub/cabinet?main_tab=achievements . 




Возможно, в будущем, система вознаграждений будет пересмотрена :) 
Александр
1 февраля, 16:47
Тимур Рябинин,
если в отзыве помечено фото, после его удаления и повторной отправки, получаешь автоматическое отклонение сию же секунду. Что вообще ваш алгоритм проверяет? Кажется, для повторных заявок у него вообще проверки нет в случае изменения именно списка вложений -  проверка в первую очередь текста. 
Александр
1 февраля, 16:48
Тимур Рябинин,
почему при отклоненном отзыве я вижу свои фотографии к данному заведению, когда просматриваю его на карте?
Тимур Рябинин
Сотрудник Яндекса2 февраля, 19:11
Александр,
добрый вечер. Напишите, пожалуйста, разработчикам через форму обратной связи: https://yandex.ru/support/reviews/anothertheme.html 


Обязательно всё проверят :) 
Alimzhan
28 января, 21:26
Доброй ночи Работникам Яндекса. Являюсь одним из самых первых пользователей ваших сервисов и услуг. Всегда был есть и буду вашим верным поклонником. Благодаря вам очень многое узнал в жизни .
l3ha74
30 января, 12:42
Я рад что есть возможность пообщаться и ппосоветоваться со знающими людьми!
вадим п.
3 февраля, 16:03
Я приветствую всех
usadi123valera
10 февраля, 05:24
Ну давайте попробуем

Геннадий Ладанов
13 февраля, 07:52
Я вот что Вам скажу, "модераторы экспертного сообщества Яндекс", то, в какой бубен вы стучите прежде чем принять решение, какой отзыв отклонять, а какой нет, или, что более вероятно, просто отклоняете все подряд, без заморочек - это ваши проблемы. Конечно никаких отзывав я писать больше не буду т.к. 80% из них были по непонятным причинам отклонены, хотя были правдивыми, содержательными ёмкими. Я думаю, такими темпами ваш отзовик скоро просто дискредитирует себя, это уже ясно, почитайте отзывы о своей "работе" на просторах. Успехов. 
Архивариус Кот
19 февраля, 11:48
Хотела бы знать, откуда Вы берёте сведения? Живу в доме 7 по Абельмановской. Давным-давно нет в нём ни зоомагазина, ни фотосервиса, а Вы всё предлагаете их оценить. Зачем вводить людей в заблуждение?
Тимур Рябинин
Сотрудник Яндекса19 февраля, 15:18
Архивариус Кот,
добрый день!
Пришлите, пожалуйста, ссылку на картах на те несуществующие организации в вашем доме, о которых вы говорите. Всё проверим и поправим при необходимости.
Руслан И.
23 июня, 22:49
Тимур Рябинин,


мне тут недавно яндекс предложил оценить супермаркет. ну я и оставил отзыв. а его отклонили.. причем ниже (см. скрин) отзыв, по моему мнению, не более информативен. и его опубликовали. а почему? опять ваш секретный алгоритм?)


https://pixs.ru/image/GI5gj



https://yandex.ru/maps/213/moscow/?ll=37.662452%2C55.855047&mode=search&oid=1398419631&ol=biz&sctx=ZAAAAAgDEAAaKAoSCYnQCDauz0JAEabtX1lp4EtAEhIJGVb2%2F5%2By9j8RALO6VvTH3j8oCjAAOMLty8a5qeuyrgFAs5IHSAFVAACAv1j%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F8BagJydXAAnQHNzMw9oAEAqAEA&sll=37.662452%2C55.855047&sspn=0.035267%2C0.011925&text=%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F&z=15.33
SuperMama.Kilermam
22 февраля, 20:52
Приветствую Вас, спасибо за все что делаете для нас простых людей Яндекс для меня не только поисковик но и друг,здесь все что меня интересует за 5 секунд уже все на тарелочке.
Киви
22 февраля, 21:51
Привет!
zivzik
3 марта, 09:15
Здравствуйте ✌️. Будем оценивать места по мере возможности. 
bookmarks0110
4 марта, 19:49
Приветствую  знатоки!
siagin-s
5 марта, 13:09
Почему плохие отзывы отклоняют?
Руслан И.
23 июня, 22:51
siagin-s,
отклоняют все отзывы.. у меня из последних 10 ни один не размещен.. нафига мне тогда писать и делиться мнением?

Алексей
8 марта, 20:06
И что делать с этими баллами?
Игорь
16 марта, 11:12
Ждём продолжения работы Сервисов Яндекса в жизни общества 
Константин Костяной
26 марта, 23:34
Здраствуйте
ya.vitaliysmirnov
26 марта, 23:41
Привет
م.داعم
30 марта, 06:04
Hi
Сашенька Голыш
30 марта, 23:04
7
Марат Лысенков
31 марта, 03:22
Привет
Скарлет
6 апреля, 01:03
Здравствуйте ! Давайте знакомиться!!!
kyuson2017
7 апреля, 13:56
Здравствуйте. Я очень люблю и активно пользуюсь сервисами Яндекса. Но однажды произошла ситуация, после которой мне больше не хочется с вами связываться! Номер, указанный при регистрации на Яндекс.Деньги, был давно утерян, понадобилось перевести деньги со счета на карту, естественно запросили пароль для операций, номера нет - перевод невозможен. В техподдержке предложили сделать кучу копий документов подтверждающих личность, все это заверить нотариально и только потом отправить заказным письмом в контору Яндекса в Москву, чтобы только после рассмотрения заявки мне там что-то подтвердили и сменили наконец номер на актуальный!! Вы серьезно?? Карл, у меня на счету лежало на тот момент меньше денег, чем мне бы потребовалось, чтобы отправить вам гребаное письмо с запросом!!! Пересмотрите свою политику предоставления услуг, а то нет никакого желания пользоваться вашим сервисами, если в случае чего требуются такие затраты и нервотрепка!!!
spec000007
9 апреля, 22:01
Привет будущим знатокам!
baev.oxana
10 апреля, 16:09
Добрый вечер.
Елена Бычкова
11 апреля, 15:04
приветики

cezar228marat
11 апреля, 22:36
Рад вас слушать 
nadegdabikus
12 апреля, 18:47
почему печатают оскорбления с непонятных страниц
zch3rnova
13 апреля, 18:16
Всем привет! Большое спасибо , рада стать участником вашего сайта. Участник группы Гугл карты.
Radik
16 апреля, 11:29
Чего то блок экспертов приутих совсем
Shivakarma
21 апреля, 03:01
Недавно узнал что существует профессия рекапер. Оказывается за неё ещё и платят)) Какие нормативы нужно выполнять, что бы попасть к вам в команду Яндекса?))
Ари С.
22 апреля, 06:27
Здравствуйте 
ed9183619907
24 апреля, 09:06
модер а почему удаляют мои коменты? чем не угодило слово Хамам, Шанхай????????????? а может сменить вас там?
Тимур Рябинин
Сотрудник Яндекса24 апреля, 10:51
ed9183619907,
добрый день.  Уточните, о каких комментариях речь? 
annshagal
5 июня, 16:26
Тимур Рябинин,
наверное, которые тут были. 
타사 moon_wolf_
26 апреля, 17:46
Всех приветствую . Постараюсь сделать все возможное чтобы людям было удобнее . Спасибо за внимание . Понравилась рубрика  "кинокритик". Спасибо за 5ый уровень знатока
Иван Петров
3 мая, 10:43
Здравствуйте, уважаемые Эксперты Яндекса!
Есть одно предложение: было бы желательно, если я например, (или другой пользователь) могли бы по собственному усмотрению выбирать объекты критики и оценки их деятельности. Не знаю, как другие, но мне не нравиться, когда меня толкают в спину...

- "Оцени вот это, или то-то...!"
Я знаю, например магазин, и поставщиков продуктов, которые поставляют мясную продукцию напичканную антибиотиками (!) а в сопровождающих документах ничего не указывают! А ведь этим "диетическим" мясом кормят маленьких деток (!) - Ужас!!!
2-3 месяца такого "полезного, диетического питания" и жестокий дисбактериоз обеспечен!
И обнаружить его весьма не протосто, а это снижение иммунитета и куча других, коварных болячек, особенно паразитарных! Что скажете?
Обновлено 3 мая, 10:46
Екатерина С.
7 мая, 07:49
Иван Петров,
Здравствуйте, Иван!
Подскажите, пожалуйста, вы имеете в виду предложения оценить организацию в Яндекс.Картах?
Вы можете отключить эту функцию в Меню приложения. Для этого пройдите в Настройки — Основные — Пуш уведомления — Оценка организаций.
А на карте вы можете без всяких предложений выбирать организацию и написать к ней отзыв.
soja66.fedorova
8 мая, 12:01
 спасибо огромное жду приглошеий на встречи и готова с вами сотрудничить и работать с огромным удовольствием я кайфую от своей рабооты благодарю за предаставленую  возможность
soja66.fedorova
8 мая, 13:49
меня зовут евгения федорова я готова работат  долгие годы в этом блоге я считаю его картблажом для творчества кинокритик18 уровня
annshagal
5 июня, 16:58
soja66.fedorova,
💪💪💪
Ч
10 мая, 20:50
Здравствуйте, хочу спросить почему у вас нет раздела где можно будет вас закидывать тухлыми помидорами. Дело в том что причины есть, а такой площадки нет, как то не хорошо, не скромно как то.
 Ещё вот какая ерунда произошла только что - нажав на звоночек что бы полюбоваться заслуженными лайками и перейдя по отзыву на личную страницу вижу 51 лайк за отзывы о кино, перехожу по другому отзыву опять на ту же самую личную страницу и хоба лайков уже 41 и всё 51 больше нет, спрашивается где мои тяжёлым трудом заработанные лайки? А так же есть у меня предложение - разберитесь и верните пожалуйста мне эти лайки иначе я не вижу смысла оставлять комментарии. И вот ещё почему так настроено что если нажимаю под колокольчиком на отзыв то меня закидывает на личную страницу, а не на страницу с отзывами под фильмом?
Наталья В.
13 мая, 08:48
Александр, приветствую!Очень долго идёт обратная связь , через 9 месяцев только получила сообщение  от Вас
Константин
15 мая, 18:58
Здравствуйте, Александр Мошков.  Я уже писал в администрацию Яндекса по следующему вопросу: У меня был статус Кинокритик 20 уровня и затем опустился сперва до 17, а затем до 11 уровня. Объясните пожалуйста зачем это сделано?
foma164l
19 мая, 15:54
Всем привет😁
Aiken Kaiser
31 мая, 02:42
Доброго времени суток, очень рад был присоединиться к числу активных пользователей сервисов Яндекса. Всегда хотелось поделиться отзывами о заведениях, кинолентах, играх. Буду стараться сделать все возможное, чтобы пользователям была доступна подробная и достоверная информация! Спасибо Яндексу за предоставленную возможность. 
galina.str3ltsova
31 мая, 07:49
Очень быстро промелькнули звездочки оценки ,успела нажать только одну .Как исправить?Хороший отзыв получился с одной звездочкой( 
anatoliytkv
1 июня, 11:23
То есть я даю иноформацию, а мне в ответ ни рубля? Было бы интереснее, если бы за отзыв или комментарий приходила бы хоть пара рублей. И мне был бы заработок маленький и Яндекс бы получил больше информации. Я был-бы заинтересован в этом. А так это просто ерунда.
isckenderovtalant
3 июня, 18:05
Здравствуйте мне нужно создатели Яндекс такси 
semen1985Ui
4 июня, 06:43
Привет
anatoliytkv
4 июня, 09:47
semen1985Ui,
Дарофф
annshagal
5 июня, 16:58
semen1985Ui,
и вам привет
io-tori
11 июня, 15:43
Спасибо
Vadim Emelyanov
13 июня, 22:27
Здравствуйте Здравствуйте Но вообще интересно Всё сделано Молодцы полезного много, мне нравится! Классный сервис

DigitalHumanism
13 июня, 23:26
Vadim Emelyanov,
👍🏻👍🏻👍🏻
DigitalHumanism
18 июня, 01:57
Аналитика, экспертиза в Сова Ригпа
... как Жить чтобы Быть?
18 июня, 11:26
Здорово!
Дмитрий Д.
20 июня, 16:25
Добрый день уважаемые!) сделаем вместе наш мир лучше 
sharifullina.evgenia
20 июня, 22:14
Всем привет,ничего пока не понятно,но очень хочу разобраться во всё. Спасибо большое
Алла Гор
25 июня, 14:09
всем привет!
Александр Мошков
28 июня, 05:10
Привет всем 
schaganov.sergey
3 июля, 16:03
Добрый день
Василий
8 июля, 02:32
Ночи доброй! Что это за блог, чартеры, блогеры или как там? Правда не знаю...в кратце накидайте Незнайке, плиз
Евгения
13 июля, 18:02
Здравствуйте! 
sach4331972
18 июля, 15:10
Всем  добра  и  всех  благ
soja66.fedorova
18 июля, 16:49
привет рада познакомится
Dima Oleinikov
19 июля, 21:48
ППривет 
vicktor.elovikov
21 июля, 16:10
Неверно  сообщаите  опогоде   г.Белоярский  Хмао  югра  Тюменская   обл.
Наталья Ефимова
25 июля, 19:25
ЗДРАВСТВУЙТЕ.
altcheb
30 июля, 00:10
А кто модерирует отзывы на фильмы? У меня тут с одним фильмом ЛЮБОГО содержания отзыв отклоняется. Уже раз 15, наверное. Это шутки от Яндекса или тупость ИИ? ))
Тимур Рябинин
Сотрудник Яндекса30 июля, 14:00
altcheb,
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, ваш логин? К какому фильму оставляете отзыв? Я свяжусь со специалистами сервиса и выясню, в чём там дело ;)
Вик
30 июля, 19:10
Будьте здравы бояре и боярыни :)
Александр, доброго времени!
А всем - позитива! :)
Александр, вопрос есть.
Как написать одному из экспертов. Он оставляет отзывы и комментарии, практически один-в один по моей душе!
Просто хотелось бы пообщаться с позитивным человеком!
Даже на его странице (через поиск по Яндексу) я ничего не нашёл, чтобы связаться с ним :(
С уважением, Вик!
Обновлено 30 июля, 19:13
rashit-yamalov
31 июля, 21:41
Привет, это блог экспертов Яндекса 👋 Давайте знакомиться!
Привет а давайте будем))
vitalynecrashevitch
4 августа, 20:42
Очень рад за вашу работу и активность. 
tsvt-2017
5 августа, 16:21
Привет всем и успехов во всех начинаниях и делах!!
Алла Волжанкина
7 августа, 14:40
Обьясните!нахрена мне нужно это експертное мнение?моё???кому то важно?для поднятия чсд?мне это не интересно.достаточно того,что я вырастила,и ,надеюсь,воспитала своих детей.моё мнение охренеть как важно?а денег за это платят?боты,программы,отстаньте от меня пжлст.деньги будут,звоните!
RMZ CR
8 августа, 06:50
привитульки с Мск ( новогиреево ) ... 
Алексей гурков
10 августа, 00:08
доброй ночи всем
cam.natalia2015
14 августа, 14:43
Привет! Я с удовольствием оставляю свои комментарии в разделе кинокритик. Но вот хочу задать вопрос: Почему комментировать просят в основном зарубежные фильмы? Да, я много смотрю зарубежных фильмов разных жанров, и фильмов очень, с моей точки зрения,хороших.! Но мы ведь русские люди и у нас есть прекрасные и фильмы и сериалы! Почему бы не рекомендовать их к просмотру?
Тимур Рябинин
Сотрудник Яндекса16 августа, 12:54
Здравствуйте! Опросы в личном кабинете формируются автоматически. Однако если вы желаете оценить конкретный фильм, то можете сделать это через поисковую выдачу, вот так: https://yadi.sk/i/7_-i_myxYFIIQg
kubar.kat@gmail.com
22 августа, 17:46
Добрый день. Очень интересно, когда что то ищешь, и вдруг появляется такое интересное, просто зависаешь, и уже забываешь, о том, что искал. Это тоже здорово. Потому, что я таким образом, попала в школу шитья и квилтинга Валентины Букеевой. Для меня это стало таким чудесным открытием! Теперь я там зависла надолго. Я  шью по курсам Букеевой рюкзачки и сумочки. Теперь у меня есть сертификат и диплом. Это очень здорово!!!