Узнайте, что советуют соседи на Яндекс.Районе

Жизнь в городе — это жизнь в поиске. Если вы ищете детский кружок рядом с домом, парикмахера или врача поблизости, скорее всего, вы ищете по личным рекомендациям. Вы можете спросить друзей или коллег, но что если они живут в другом районе?

Мы в Яндексе уверены, что вам охотно помогут люди, которые живут рядом. С этой целью мы создали Яндекс.Район — площадку для общения горожан, местных СМИ, предпринимателей и городских властей. Сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге и их областях, а недавно мы запустились в Екатеринбурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде. В планах — вся Россия!

Сервис Яндекс.Район нужен, чтобы собрать в одном месте активных участников городской жизни и помочь им наладить диалог. В этом особенно заинтересованы жители районов, которые хотят получить или, наоборот, дать совет или рекомендацию. По рекомендации можно найти ближайшую химчистку или ремонт обуви, выбрать школу для ребенка или маршрут для пробежки.

Жители часто объединяются, чтобы решить проблемы благоустройства и порядка. Активисты занимаются вопросами постройки детской площадки, ликвидации свалок, ремонта дорог. Мы уже видим, как проблемы горожан решаются благодаря муниципальным депутатам, экологам и участковым, которые приходят на Район.

На Районе соседи предлагают друг другу свои услуги. Кто-то печет капкейки и торты, продает мед с пасеки «для своих» или организует клуб разговорного английского на дому. Здорово, когда ребенок занимается математикой или химией с репетитором этажом ниже.

В общении с активными жителями заинтересованы городские СМИ — от официальных изданий до Telegram-каналов, тематических сообществ и просто блогеров. О событиях и новых возможностях для горожан рассказывают парки и зоопарки, музеи и даже книжный магазин.

На Яндекс.Районе все участники городской жизни смогут решить свои задачи. Для этого мы сделаем Район еще удобнее:

Разработаем навигацию по контенту и отдельные ленты с событиями и объявлениями — от соседей и представителей местного бизнеса.

Подключим магазины, кафе и другие местные организации для публикации акций и скидок.

Пригласим не только муниципальных депутатов, но и городские администрации для решения ваших проблем.

Запустим домовые ленты для общения с соседями по дому и управляющей компанией. Они спасут вас от чатов в разных мессенджерах.

И напоследок три причины, чтобы начать писать на Яндекс.Район прямо сейчас:

Создавайте интересный и актуальный контент. Топовые посты формируют ленту для жителей всего города и попадают на главную страницу Яндекса, где их увидят тысячи. Самые активные авторы будут получать награды, которые подтвердят их значимость и знания города. Вступайте в свой район, чтобы не пропускать важные посты от ваших соседей. Включайтесь в обсуждения!

Хотите стать дружелюбным соседом? Рассказывайте о том, что происходит в вашем районе: делитесь полезными контактами, предлагайте услуги и обсуждайте новости.

Если вы — представитель бизнеса, не упустите возможность расширить свою аудиторию и привлечь клиентов поблизости. Делитесь новостями и акциями, чтобы о вас узнали все жители района.

В каком районе вы живете, чем увлекаетесь? Каких единомышленников хотите найти?