Блог Экспертов Яндекса

Блог Экспертов Яндекса

Узнайте, что советуют соседи на Яндекс.Районе

Жизнь в городе — это жизнь в поиске. Если вы ищете детский кружок рядом с домом, парикмахера или врача поблизости, скорее всего, вы ищете по личным рекомендациям. Вы можете спросить друзей или коллег, но что если они живут в другом районе?

Мы в Яндексе уверены, что вам охотно помогут люди, которые живут рядом. С этой целью мы создали Яндекс.Район — площадку для общения горожан, местных СМИ, предпринимателей и городских властей. Сервис работает в Москве, Санкт-Петербурге и их областях, а недавно мы запустились в Екатеринбурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде. В планах — вся Россия!

Сервис Яндекс.Район нужен, чтобы собрать в одном месте активных участников городской жизни и помочь им наладить диалог. В этом особенно заинтересованы жители районов, которые хотят получить или, наоборот, дать совет или рекомендацию. По рекомендации можно найти ближайшую химчистку или ремонт обуви, выбрать школу для ребенка или маршрут для пробежки.

Жители часто объединяются, чтобы решить проблемы благоустройства и порядка. Активисты занимаются вопросами постройки детской площадки, ликвидации свалок, ремонта дорог. Мы уже видим, как проблемы горожан решаются благодаря муниципальным депутатам, экологам и участковым, которые приходят на Район.

На Районе соседи предлагают друг другу свои услуги. Кто-то печет капкейки и торты, продает мед с пасеки «для своих» или организует клуб разговорного английского на дому. Здорово, когда ребенок занимается математикой или химией с репетитором этажом ниже.

В общении с активными жителями заинтересованы городские СМИ — от официальных изданий до Telegram-каналов, тематических сообществ и просто блогеров. О событиях и новых возможностях для горожан рассказывают парки и зоопарки, музеи и даже книжный магазин.

На Яндекс.Районе все участники городской жизни смогут решить свои задачи. Для этого мы сделаем Район еще удобнее:

  • Разработаем навигацию по контенту и отдельные ленты с событиями и объявлениями — от соседей и представителей местного бизнеса.
  • Подключим магазины, кафе и другие местные организации для публикации акций и скидок.
  • Пригласим не только муниципальных депутатов, но и городские администрации для решения ваших проблем.
  • Запустим домовые ленты для общения с соседями по дому и управляющей компанией. Они спасут вас от чатов в разных мессенджерах.

И напоследок три причины, чтобы начать писать на Яндекс.Район прямо сейчас:

  1. Создавайте интересный и актуальный контент. Топовые посты формируют ленту для жителей всего города и попадают на главную страницу Яндекса, где их увидят тысячи.
  2. Самые активные авторы будут получать награды, которые подтвердят их значимость и знания города.
  3. Вступайте в свой район, чтобы не пропускать важные посты от ваших соседей. Включайтесь в обсуждения!

Хотите стать дружелюбным соседом? Рассказывайте о том, что происходит в вашем районе: делитесь полезными контактами, предлагайте услуги и обсуждайте новости.

Если вы — представитель бизнеса, не упустите возможность расширить свою аудиторию и привлечь клиентов поблизости. Делитесь новостями и акциями, чтобы о вас узнали все жители района.

В каком районе вы живете, чем увлекаетесь? Каких единомышленников хотите найти?

42 комментария
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sysoevfm
19 сентября 2018, 17:16
Добрый день! Меня зовут Саша, я живу около Сада Эрмитаж. Увлекаюсь гастрономией и собираю самые важные новости из мира ресторанов и делюсь скидками в лучших заведениях. Присоединяйтесь: https://yandex.ru/local/users/1673830
MoscowMap
19 сентября 2018, 19:31
А я смотрю много источников, чтобы поделиться  главной информацией на своём канале 😉
Живу на Павелецкой)
luiks
24 сентября 2018, 15:18
А я В Новосибирске, пока , та информация, что вижу в районе на первой странице яндекса - весьма хаотичной кажется
Александр Мошков
Сотрудник Яндекса24 сентября 2018, 17:17
luiks,
а что именно смущает?
sava150sava
4 октября 2018, 18:18
Привет. Я занимаюсь пассажирскими перевозками г. Самара. Много знаю, что хотят жители города." Но" всегда есть это слово!!, люди запуганы. 
Александр Мошков
Сотрудник Яндекса4 октября 2018, 18:25
sava150sava,
Самару планируем подключить к сервису в этом году. У вас появится возможность пообщаться с жителями и соседями!
sava150sava
17 октября 2018, 16:19
Александр Мошков,
Привет. Прекрасно. 
sava150sava
4 октября 2018, 18:23
Самара. Жить в этом городе прекрасно. Особенно в районе металлург с пересечение ул. Алмаатинская. Здесь даже машины не надо, всё в шаговой доступности, всё для детей, работы, отдыха, хобби и тд. 
JulieLyndina
16 октября 2018, 12:38
Хотела написать отзыв о спортивном клубе Winner в Текстильщиках, но его нет в строке профессии
°Z°пт_po_kte ☆ёпt_от|moroZ|a
29 октября 2018, 05:38
Пт. Имя мое Павел, Серов_сортировка.   po_krasote 😉
Ypo-krasoteY
29 октября 2018, 05:44
°Z°пт_po_kte ☆ёпt_от|moroZ|a,
Привет, мы знакомы, зёма ! Не неожиданно и приятно ! po_kte!!!
tuzovilja
10 ноября 2018, 20:37
А я,как-то, отправил на Яндекс сообщение,где указал неточность касаемо моего адреса,но ответа так и не дождался.Метка "Я" на карте,наверное, год,по-прежнему показывает соседний дом.
 Привет Яндекс-картам!!!
Обновлено 10 ноября 2018, 20:37
AlterEgoRex
1 декабря 2018, 13:04
Вы как то правила размещения постов, объявлений, детально распишите, что можно, что нельзя. 
Любимая
12 декабря 2018, 00:12
Всем привет!!!! Живу в г.Пермь, очень хочу найти хорошую работу!!!, многое умею(от массажа, до торцовки на лесозоводе) но работаю в секонд хенде. З\П очень маленькая(14000) прожить невозможно!!! Может кто помочь сможет!!! Люблю работать!!!
Сергей Г
28 декабря 2018, 01:20
Здравствуйте а у нас небольшой интернет-магазинчик самых вкусных сыров🧀 @procheese.ru (сайт и страничка в Инстаграм). Рассказываем много интересного и полезного о сырах и его производстве☝️ В новостях района пытался всем рассказать об акции с бесплатной доставкой, но почему-то никто кроме меня не видит мой пост 🤷🏻‍♂️ Только если я отправлю ссылку 😢 Почему так происходит не понятно ? Поможете разобраться ?
inter-podarki
14 февраля, 12:52
"""На Районе соседи предлагают друг другу свои услуги."""" - ну раз НА районе , то тогда и НА Москве , НА России = вы там что ? ТНТ насмотрелись ?
visokunya2017
9 апреля, 21:58
inter-podarki,
Да, да, да!!!от этого "на районе" скулы сводит. Откуда это все повылезало?
Алексей Грунин
19 марта, 22:14
Да пора начать писать правду.Хвтит гламура!
denis126rus93
20 марта, 22:28
Ставропольский край, связка городов курортов КМВ (Минеральные воды, Железноводск, Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск) вот нам бы очень пригодился такой сервис. 
валя конова
21 июня, 16:37
denis126rus93,
 Вы  ПРАВЫ. Как города  побратимы... и ПОДДЕРЖКА  и ВЗАИМОПОМОЩЬ...НАСЕЛЕНИЙ... ОТЛИЧНО!  ПРЕДЛОЖЕНИЯ...в Действия. УСПЕХОВ и УДАЧИ!!! С Уважением. Валя.
denis126rus93
20 марта, 22:36
Ах да, приложение в студию!!!
Андрей Кузенев
17 апреля, 18:16
Да
Андрей Кузенев
17 апреля, 18:36
Я живу в петропавловске СКО рядом Семейным магазинам и занимаюсь рыбалкой свободные время
seregeilokshin
13 мая, 22:12
Я хочу  понять многии ли понятия имеет людей зачем они нужны  как смысл жизни в этом мире нашёл один кто ,исьинн сколько поделитьмь?
валя конова
21 июня, 16:44
seregeilokshin,
ученик?.. Смысл -ЖИТЬ! и  САМОМУ(ОЙ) СВОИМИ ДЕЛАМИ Праведными,  ДОБРЫМИ ...  крутиться  НА ЗЕМНОМ  ШАРЕ! ....................Как в ПЕСНЕ и СЧАСТЬЕМ  поделись с ДРУГИМ...( около СТА Человек-и ИМ ПОМОГЛА и 1988-99 ГОДЫ ,тяжелейшие). С Уважением. Валя.
soja66.fedorova
15 мая, 12:40
 меня зовут федорова евгения александровна я кинокритик18 уровня
soja66.fedorova
19 мая, 12:07
 спасибо за иформацию когда будите в чебоксарах саобщите
foma164l
19 мая, 16:00
Меня зовут Лена.Я проживаю в Железногорске на Ул.Курской.Богом забытое место.Люблю печь вкусности.Делаю торты и беру заказы.Добро пожаловать.💋
soja66.fedorova
30 мая, 14:33
 я живу в алековском районе  в деревне шундряши  увлекаюсь кинематографиепй
ПАРАДЕЯ
3 августа, 03:13
soja66.fedorova,
 Что нибудь уже вышло в прокат? 
tanjazuikowa
6 июня, 01:22
Да
ЮРИДИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ
27 июня, 17:46
Добрый день! Меня зовут Владимир и я из города Йошкар-Ола! Присоединяйтесь к нашему чату! https://yandex.ru/chat/#/join/97a2c713-a3c8-471b-ba00-53450e30bf29
avgorlov
7 июля, 16:12
От общения на Яндек Район сплошной негатив - зарегистрированные пользователи "сплошные боты" общаются только друг с другом, на обращения к ним не реагируют, попытки обратиться к ним через личные сообщения стразу блокируются "баном", посты удаляются, правила "непонятные". Короче - негатив.
ПАРАДЕЯ
3 августа, 03:12
avgorlov,
Очень приятно. Будем знакомы. 
karakulova.albina2017
3 августа, 09:26
Почему в Переславле не организуются подобные районы??
Тимур Рябинин
Сотрудник Яндекса3 августа, 09:35
karakulova.albina2017,
в планах сервиса - вся Россия! Следите за новостями :) 
Даня Щерба
5 августа, 12:32
Скажите Скажите сколько весит примерно в полицию на фотографии раздавленных абрикосов и второй они разделились нижние ящики они упали Ну как бы вот сколько ты примерно вес возвратить коробках они вешают на меня 230 кг абрикосов справедливо ли это
b0risenko.nikolai
6 августа, 09:33
Очень удобно и очень хороший выбор товаров и продуктов.
Дмитрий Абрамов
9 августа, 20:33
Согласен с вами, готов сотрудничать с яндекс
Екатерина Лапшина
13 августа, 11:47
Фкстивалей у меня на районе точно не хватает, ярмарки выходного дня недостаточно для поддержания ремесленного искусства. Отрадное, Москва
OlegDubrovin2009
27 августа, 23:26
Добрый вечер, я хочу написать вам город Электросталь очень красивый, но почему мэр города не может с 2012года сделать дорогу съезд с Фрязевского шоссе до ГСК-38 дорога как вы поняли фронтовая
fmnoleg
29 августа, 08:54
А ещё вы блокируется все актуальное 