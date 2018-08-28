Встречи экспертов в Новосибирске и Екатеринбурге

4 и 5 сентября мы проведем первые в Новосибирске и Екатеринбурге встречи экспертов с сотрудниками Яндекса. Расскажем, как и зачем обновилась система сбора отзывов, поделимся планами на будущее и представим новые сервисы — Яндекс.Знатоки и Яндекс.Район. Перед собравшимися также выступят команды Яндекс.Маркета и Народной карты — им тоже есть, что рассказать. После встречи экспертов будет ждать угощение в ближайших кафе.

Приглашение на встречу могут получить не только эксперты, но и те, кто хочет ими стать — активные пользователи социальных сетей или городских форумов.

Для участия нужно зарегистрироваться.

Новосибирск

4 сентября 18:00, кинотеатр «Победа», ул. Ленина, дом 7

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Екатеринбург

5 сентября 18:00, коворкинг «Соль», переулок Химиков, дом 3

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