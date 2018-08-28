Блог Экспертов Яндекса

Блог Экспертов Яндекса

Встречи экспертов в Новосибирске и Екатеринбурге

4 и 5 сентября мы проведем первые в Новосибирске и Екатеринбурге встречи экспертов с сотрудниками Яндекса. Расскажем, как и зачем обновилась система сбора отзывов, поделимся планами на будущее и представим новые сервисы — Яндекс.Знатоки и Яндекс.Район. Перед собравшимися также выступят команды Яндекс.Маркета и Народной карты — им тоже есть, что рассказать. После встречи экспертов будет ждать угощение в ближайших кафе.

Приглашение на встречу могут получить не только эксперты, но и те, кто хочет ими стать — активные пользователи социальных сетей или городских форумов.

Для участия нужно зарегистрироваться.

Новосибирск

4 сентября 18:00, кинотеатр «Победа», ул. Ленина, дом 7

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Екатеринбург

5 сентября 18:00, коворкинг «Соль», переулок Химиков, дом 3

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29 комментариев
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partner
28 августа 2018, 17:38
А у нас на встрече в Нижнем что-то не сказали ничего про Яндекс.Район. 10 месяцев уже наблюдаю, как он вяло даёт о себе знать в регионах )
Александр Мошков
28 августа 2018, 17:43
partner,
 это все потому что сервис еще не был запущен в Нижнем :) Но ничего, это произойдет очень скоро, опомниться не успеете!
partner
28 августа 2018, 17:52
Александр Мошков,
да по описанию помощи, он только в столице активно развивается, или уже более шире ?)
Александр Мошков
28 августа 2018, 18:08
partner,
сегодня Район уже в: Москве + область, Санкт-Петербурге + область, Екатеринбурге и Новосибирске :)
Обновлено 28 августа 2018, 18:09
partner
29 августа 2018, 10:26
Александр Мошков,
здорово! надо будет посмотреть, как там на урале и сибири дела на районе)
dr.spiri2012
29 августа 2018, 23:27
а в пензе когда
Александр Мошков
Сотрудник Яндекса30 августа 2018, 16:40
dr.spiri2012,
если мероприятие будет планироваться в Пензе, то мы обязательно сообщим о нем в этом блоге! 👍
Interconsensus
1 сентября 2018, 15:19
Александр Мошков,
 А когда ваше мероприятие запланировано в Москве? Спасибо.
Александр Мошков
Сотрудник Яндекса10 сентября 2018, 23:48
Interconsensus,
точной даты нет, но о таком большом событии мы сообщим заранее.
Ere_oz
1 сентября 2018, 18:37
После того, как #Единорогжмот сделал унизительные цены в Яндекс.Толоке, иметь с вами хоть какое-то дело нет желания.
Денис
1 сентября 2018, 15:23
А что собственно мне это даёт???
Александр Мошков
Сотрудник Яндекса10 сентября 2018, 23:47
Денис,
уточните, пожалуйста, вы о встрече или сервисе?
michaelkonev2014
2 сентября 2018, 15:53
в Беларусь приезжайте)) желательно в Гродно) 
helena.goldfish168
2 сентября 2018, 18:27
Очень ЛЮБЛЮ ВСЕ НОВОЕ. Должно быть ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО!!!ВСЕ В КИСЛОВОДСК!!!)))))
Гуманоид с планеты TERRA🤓
2 сентября 2018, 23:23
Со всем уважанием, но не поеду далеко однако.😂
Илья Рябов
5 сентября 2018, 11:13
А будет встреча экспертов в Петербурге?)
Александр Мошков
Сотрудник Яндекса10 сентября 2018, 23:47
Илья Рябов,
обязательно сообщим! Москва и Санкт-Петербург — это большие события :)
Dmitrii Kletnov
8 сентября 2018, 19:13
можно узнать о чём говорили? Я из Воскресенска, мне далеко туда добраться.
Александр Мошков
Сотрудник Яндекса10 сентября 2018, 23:46
Dmitrii Kletnov,
совсем скоро мы поделимся с вами всеми секретами :)
Евгений С.
12 сентября 2018, 07:18
Александр, а в Оренбург планирует?
Александр Мошков
Сотрудник Яндекса12 сентября 2018, 11:05
Евгений С.,
мы двигаемся поступательно. Сообщим заранее, когда запланируем!
Евгений С.
12 сентября 2018, 12:50
Александр Мошков,
Жду😀
luiks
19 сентября 2018, 15:49
Замечательная встреча получилась !
Руслан Угаров
18 марта, 18:22
А гугл между прочим предлагал поездку в США, с полной оплатойй расходов (отелем и перелётом), ребята из Яндекса-не догоняете 😂
Shivakarma
21 апреля, 02:58
А в Красноярск собираетесь?))
soja66.fedorova
24 апреля, 13:31
меня  зовут федорова евгения  алексадровна а уже написала сорок восемь  отзовов на фильмы и сто  двадцать девять на сералы пользователи  очень активно читают
soja66.fedorova
24 апреля, 13:34
 жду вашего ответа
soja66.fedorova
9 мая, 13:43
когда будут встречи кинокритиков и где
Анатолий Гоншевский
сегодня, 03:24
спасибо хотел бы встретится но мне 67 лет стар для вас удачи вам 