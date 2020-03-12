Донаты теперь доступны для всех!

Яндекс завершил тестирование, и теперь монетизация голосовых приложений Алисы через донаты доступна всем!

Что это такое?



Донаты позволят всем желающим поддержать разработчиков и их проекты — и перевести денежные средства через специальную форму на странице навыка в каталоге Алисы.

Как подключить?



1. Откройте кошелек в Яндекс.Деньгах.

2. Укажите номер кошелька в своем личном кабинете Диалогов.

3. В поле «Сумма для подсказки» впишите сумму доната. Пользователь увидит эту сумму, но окончательный размер пожертвования он будет определять сам.

Как это работает?



Пользователь может перевести денежные средства со своей банковской карты или счета в Яндекс.Деньгах. Комиссия за перевод с отправителя не взимается. Разработчик получит средства на свой кошелек в Яндекс.Деньгах. Если перевод разработчику осуществлен из электронного кошелька, с суммы перевода будет удержано 0,5%. Если с банковской карты — 2%.

В заключение



Каждый месяц 45 миллионов пользователей обращаются к Алисе более чем с миллиардом запросов. Голосовые приложения от сторонних разработчиков составляют заметную часть ее возможностей —на платформе Яндекс.Диалоги их создано уже более 2,5 тысяч. Монетизация через донаты поможет поддержать разработчиков и их участие в создании полезных навыков и приложений Алисы.



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