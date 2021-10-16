Финал хакатона по разработке городских навыков Алисы в Санкт-Петербурге

Всем привет!

Сегодня мы подведем итоги хакатона по разработке городских навыков Алисы, который мы провели совместно с Университетом ИТМО, Санкт-Петербургским информационно-аналитическим центром и Yandex.Cloud.

Присоединяйтесь к прямой трансляции в 15:00. Мы покажем как провели краш-тесты в Петербурге и объявим победителей конкурса! Церемония продлится около 3 часов, так что, если вы не хотите ничего пропустить, закладывайте время до 18.00 мск.

План такой:

— стартуем в 15:00, покажем видео краш-тестов с небольшими включениями из нашей студии.

— сразу после краштестов (примерно в 17:00) перейдем к объявлению победителей и призам.

Сслыка на трансляцию на YouTube: https://youtu.be/0eAH0Was8Bg

До встречи сегодня :)