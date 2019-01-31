Голос Алисы в ваших навыках

Голос Алисы теперь доступен и в навыках. Она присоединяется к уже хорошо известному вам кругу друзей: Оксане, Джейн, Эрмилу, Эркану Явасу и Захару. Такое решение было принято благодаря множеству просьб разработчиков, которые часто не могли представить свой навык без неё. Спасибо вам за то, что так любите Алису — и за развернутую обратную связь в нашем чатике.



Но помните, что Алиса — девушка очень чувствительная, и при работе с её голосом следует соблюдать следующие правила:



Во-первых, ваш навык — это все равно ваш навык. Не стоит представляться в нём Алисой, ведь в этом случае пользователь может захотеть использовать стандартные команды Алисы, которые ваш навык не сможет поддержать.



Во-вторых, старайтесь предлагать Алисе, как и большинству других голосов, короткие тексты. Это хороший тон, но если вам всё-таки требуется зачитать длинный текст, позовите на помощь Эркана Яваса: он умеет это делать лучше всех. Кроме того, мы не рекомендуем использовать для голоса Алисы тексты с аббревиатурами.



В-третьих, обязательно проверяйте, как звучит текст в исполнении того или иного голоса, ведь у каждого голоса есть свои особенности.



За навыками, которые используют её голос, Алиса будет следить особенно тщательно, так что и на разработчиков выбор этого голоса накладывает особые обязательства по качеству навыка.

Голос Алисы уже сейчас доступен в консоли разработчика. Вы можете попробовать его прямо сейчас.

На этом фоне хотим познакомить вас с ещё одним приятным нововведением: если при обновлении вы меняете только голос, то навык будет проходить модерацию в автоматическом режиме и практически сразу будет доступен для публикации.

Ваша Алиса и команда Диалогов

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