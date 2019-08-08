Хакатон Алисы на фестивале Chaos Constructions

Музей Яндекса примет участие в компьютерном фестивале Chaos Constructions, который пройдёт в Санкт-Петербурге 24–25 августа. Мы организуем хакатон «Игры вслух» и приглашаем разработчиков, интересующихся написанием навыков для Алисы — нашего голосового помощника.

Чтобы принять участие в хакатоне, нужно заранее разработать для Алисы игровой навык и подать заявку. Можно написать викторину, квест, симулятор, игру для детей и не только, карточную, интеллектуальную, многопользовательскую или любую другую игру. Её нужно опубликовать в Каталоге навыков Алисы либо, если навык приватный, прислать нам ссылку на его страницу в личном кабинете разработчика.

Сбор заявок стартует сегодня, 24 июля, и завершится в 12:00 22 августа. Участвовать можно как командой, так и индивидуально. В следующие два дня мы выберем из предложенных навыков 7 лучших и пригласим их авторов на хакатон.

25 августа на фестивале Chaos Constructions отобранные участники продолжат совершенствовать свои игры. Рекомендации по улучшению навыков даст команда Диалогов Алисы. В конце дня участники представят итоги работы на главной сцене фестиваля. Победителей определит зрительское голосование. Авторы, занявшие первое, второе и третье места, получат подарки — умную колонку Яндекс.Станция за каждое призовое место, а все, кто дошел до полуфинала — памятные призы.

Подробные условия участия

Покупать билеты на фестиваль для участия в хакатоне не понадобится: авторы выбранных навыков смогут пройти бесплатно. Однако мы не оплачиваем участникам из других городов билеты в Санкт-Петербург и проживание.

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