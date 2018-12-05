Мастер-класс: какой чат-бот нужен вашему сайту?

Мастер-класс от Глеба Обломского и Романа Доронина — ведущих специалистов сертифицированных агентств по созданию навыков от Яндекс.Диалогов, поможет вам определиться с чат-ботом подходящим вашему сайту.

На восьмой Вебмастерской, 13 декабря, на примере ваших сайтов Роман и Глеб разберут, как правильно сформулировать цель навыка Алисы, чтобы создать его не «для галочки», а для оказания нового типа услуг: получения нового канала продаж, снятия нагрузки с операторов колл-центров, увеличении лояльности клиентов за счёт более углубленного вовлечения в ваш бренд и продукт. Продвигайте свой бренд, собирайте необходимые сведения о вашей целевой аудитории и растите её лояльность с новыми приобретенными знаниями от наших экспертов!