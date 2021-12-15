Навыки-номинанты на зимнюю Премию Алисы

Настало время опубликовать шорт-лист навыков, которые наше жюри отобрало для новой Премии Алисы.
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Напомним, что номинанты будут находиться в ротации в специальной подборке каталога навыков. Мы будем внимательно следить за посещаемостью навыка (DAU), возвращаемостью в навык (Retention) и техническими метриками качества. Все эти показатели доступны и владельцу навыка — через AppMetrica и консоль Яндекс.Диалогов.
Присылайте заявки на участие в следующей Премии Алисы через форму.
Ждём ваши новые навыки!
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