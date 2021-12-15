Навыки-номинанты на зимнюю Премию Алисы

Настало время опубликовать шорт-лист навыков, которые наше жюри отобрало для новой Премии Алисы.

Игра твой выбор

Миля за милей

Попугай Гай — Квиз

Съедобное или несъедобное

Выжить любой ценой

Игра морской бой

Отличная память

Безопасность детей в сети интернет

Угадай по солёному

Голосовая открытка

Гонка умов «Морской волк»

Голоса животных

Угадай профессию

Славянский знаток

Тест познай себя

Голосовой тетрис

Угадай год

Виртуальный зоопарк

Новогодняя викторина

Угадай композитора

Напомним, что номинанты будут находиться в ротации в специальной подборке каталога навыков. Мы будем внимательно следить за посещаемостью навыка (DAU), возвращаемостью в навык (Retention) и техническими метриками качества. Все эти показатели доступны и владельцу навыка — через AppMetrica и консоль Яндекс.Диалогов.

Присылайте заявки на участие в следующей Премии Алисы через форму.

Ждём ваши новые навыки!

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