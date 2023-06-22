Номинанты на летнюю премию Алисы

Публикуем шорт-лист навыков, которые были отобраны нашими жюри для весенней премии Алисы.
Категория «Полезные навыки»
- Табата тренер
- Охота на Капибару
- Викторина по литературе
- Мотивационный профиль Рисса
- Астроном и я
- Ваш Кулинар
- Виртуальный дневник
- Отправить заметку
- Учим английские слова
- Здорово Кострома
Категория «Игровые навыки»
- Английский для всех
- Рок Богов
- Правила миров ктулху
- На краю пустоши
- Забавные истории
- Отвага Героев
- Гео Вызов
- Wordle на разных языках
- Квест «Помоги Степе»
- Угадай по совпадениям
Напомним, что номинанты будут находиться в ротации в специальной подборке каталога навыков. Мы будем внимательно следить за посещаемостью навыка (DAU), возвращаемостью в навык (Retention) и техническими метриками качества. Все эти показатели доступны и владельцу навыка — через AppMetrica и консоль Яндекс Диалогов.
Присылайте заявки на участие в следующей премии Алисы через форму.
Ждём ваши новые навыки!
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