Блог Яндекс Диалогов

Блог Яндекс Диалогов

Номинанты на летнюю премию Алисы

Публикуем шорт-лист навыков, которые были отобраны нашими жюри для весенней премии Алисы.

Категория «Полезные навыки»

  1.  Табата тренер
  2.  Охота на Капибару
  3.  Викторина по литературе
  4.  Мотивационный профиль Рисса
  5.  Астроном и я 
  6.  Ваш Кулинар
  7.  Виртуальный дневник
  8.  Отправить заметку
  9.  Учим английские слова
  10.  Здорово Кострома

Категория «Игровые навыки»

  1.  Английский для всех
  2.  Рок Богов
  3.  Правила миров ктулху
  4.  На краю пустоши
  5.  Забавные истории
  6.  Отвага Героев
  7.  Гео Вызов
  8.  Wordle на разных языках
  9.  Квест «Помоги Степе»
  10.  Угадай по совпадениям

Напомним, что номинанты будут находиться в ротации в специальной подборке каталога навыков. Мы будем внимательно следить за посещаемостью навыка (DAU), возвращаемостью в навык (Retention) и техническими метриками качества. Все эти показатели доступны и владельцу навыка — через AppMetrica и консоль Яндекс Диалогов

Присылайте заявки на участие в следующей премии Алисы через форму

Ждём ваши новые навыки!

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