Номинанты на летнюю Премию Алисы

А вот и шорт-лист навыков, которые наше жюри отобрало для летней Премии Алисы.
- Мудрец и камни
- Почему крокодилы не летают?
- Моя сделка
- Спасатель Миша
- Таксопарк Плюшкина
- Детективная игра «третий человек»
- Настольная игра «Цитадели»
- Игра зоопарк
- Мой журнал
- Игра случайный вопрос
- Парламент Плюшкина
- Где логика?
- Угадай кто
- Викторина Миссис Всезнайки
- Цитата Автора
- Страны Больше или меньше
- Миля за милей
- Умелый медвежатник
- Спортивный дневник
- Крылья ноги и хвост
Напомним, что номинанты будут находиться в ротации в специальной подборке каталога навыков. Мы будем внимательно следить за посещаемостью навыка (DAU), возвращаемостью в навык (Retention) и техническими метриками качества. Все эти показатели доступны и владельцу навыка — через AppMetrica и консоль Яндекс.Диалогов.
Присылайте заявки на участие в следующей Премии Алисы через форму.
Ждём ваши новые навыки!
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