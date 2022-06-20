Блог Яндекс Диалогов

Блог Яндекс Диалогов

Номинанты на летнюю Премию Алисы

А вот и шорт-лист навыков, которые наше жюри отобрало для летней Премии Алисы.

  1. Мудрец и камни
  2. Почему крокодилы не летают?
  3. Моя сделка
  4. Спасатель Миша
  5. Таксопарк Плюшкина
  6. Детективная игра «третий человек»
  7. Настольная игра «Цитадели»
  8. Игра зоопарк
  9. Мой журнал
  10. Игра случайный вопрос
  11. Парламент Плюшкина
  12. Где логика?
  13. Угадай кто
  14. Викторина Миссис Всезнайки
  15. Цитата Автора
  16. Страны Больше или меньше
  17. Миля за милей
  18. Умелый медвежатник
  19. Спортивный дневник
  20. Крылья ноги и хвост

Напомним, что номинанты будут находиться в ротации в специальной подборке каталога навыков. Мы будем внимательно следить за посещаемостью навыка (DAU), возвращаемостью в навык (Retention) и техническими метриками качества. Все эти показатели доступны и владельцу навыка — через AppMetrica и консоль Яндекс.Диалогов

Присылайте заявки на участие в следующей Премии Алисы через форму

Ждём ваши новые навыки!

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