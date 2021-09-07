Номинанты на осеннюю Премию Алисы

Настало время опубликовать шорт-лист навыков, которые наше жюри отобрало для новой Премии Алисы.

Капитан Банальность

Битва умов

Быки и коровы

Угадай вес

Голоса Знаменитостей

Гонка умов

ЕКРЦ Заречный

Игра Кассир

Кино колонка

Угадай композитора

Господин Калиновский был лисой

Проверка лжи

Закончи предложение

Рецепты ВкусВилл

Игра самый-самый

Славянский знаток

Совенок — угадай книгу

Тренажер ударений

Три шкатулки

Фраза из фильма

Напомним, что номинанты будут находиться в ротации в специальной подборке каталога навыков. Мы будем внимательно следить за посещаемостью навыка (DAU), возвращаемостью в навык (Retention) и техническими метриками качества. Все эти показатели доступны и владельцу навыка — через AppMetrica и консоль Яндекс.Диалогов.

Присылайте заявки на участие в следующей Премии Алисы через форму.

Ждём ваши новые навыки!

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