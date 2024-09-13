Номинанты на осеннюю премию Алисы

Публикуем шорт-лист навыков, которые были отобраны нашими жюри для осенней премии Алисы.

Категория «Полезные навыки»

Категория «Игровые навыки»

Напомним, что номинанты будут находиться в ротации в специальной подборке каталога навыков. Мы будем внимательно следить за посещаемостью навыка (DAU), возвращаемостью в навык (Retention) и техническими метриками качества. Все эти показатели доступны и владельцу навыка — через AppMetrica и консоль Яндекс Диалогов.

Как проголосовать за лучший навык

Для голосования нужно подписаться на рекламные и сервисные рассылки от Яндекс Диалогов. Сделать это можно на странице настроек в консоли Диалогов:

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Всем подписчикам в ближайшие дни на почту придет письмо со ссылкой на закрытую форму голосования. К участию принимаются только почты, с которых были созданы и опубликованы навыки в Яндекс Диалогах.

Голосование пройдет с 20 сентября по 20 октября 2024 года. К голосованию будут приглашены подписавшиеся до 19 сентября 2024. Голосующим предстоит выбрать, кто из номинантов осеннего этапа премии Алисы больше заслуживает приз.

Присылайте заявки на участие в следующей премии Алисы через форму.

Ждём ваши новые навыки!

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