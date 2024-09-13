Блог Яндекс Диалогов

Блог Яндекс Диалогов

Номинанты на осеннюю премию Алисы

Публикуем шорт-лист навыков, которые были отобраны нашими жюри для осенней премии Алисы.

Категория «Полезные навыки»

  1.  Угадай футболиста
  2.  День космонавтики
  3.  Приехал в Петербург
  4.  Виртуальный дневник
  5.  Медитация просто
  6.  Полезная еда
  7.  Угадай специалиста
  8.  Витамины и минералы
  9.  Вредная еда
  10.  История Казахстана

Категория «Игровые навыки»

  1.  Салки догонялки
  2.  Игра прятки-догонялки
  3.  Собиратель слов
  4.  Приключения волшебников
  5.  Магический зоопарк
  6.  Кибер пёс
  7.  Моя френдзона
  8.  На краю пустоши
  9.  Древняя Греция
  10.  Заправка автомобиля

Напомним, что номинанты будут находиться в ротации в специальной подборке каталога навыков. Мы будем внимательно следить за посещаемостью навыка (DAU), возвращаемостью в навык (Retention) и техническими метриками качества. Все эти показатели доступны и владельцу навыка — через AppMetrica и консоль Яндекс Диалогов

Как проголосовать за лучший навык

Для голосования нужно подписаться на рекламные и сервисные рассылки от Яндекс Диалогов. Сделать это можно на странице настроек в консоли Диалогов:

Также советуем подписаться на обновления блога. Нас ждет много интересного!

Всем подписчикам в ближайшие дни на почту придет письмо со ссылкой на закрытую форму голосования. К участию принимаются только почты, с которых были созданы и опубликованы навыки в Яндекс Диалогах. 

Голосование пройдет с 20 сентября по 20 октября 2024 года. К голосованию будут приглашены подписавшиеся до 19 сентября 2024. Голосующим предстоит выбрать, кто из номинантов осеннего этапа премии Алисы больше заслуживает приз. 

Присылайте заявки на участие в следующей премии Алисы через форму

Ждём ваши новые навыки!

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