Номинанты на зимнюю премии Алисы

Публикуем шорт-лист навыков, которые были отобраны нашими жюри для зимней премии Алисы.
Категория «Полезные навыки»
- Смотрим картины
- Колонка посвети
- Методика Монтессори
- Финкульт мания
- Витамины и минералы
- Здоровая разминка
- Медитация просто
- Отправить заметку
- Большое путешествие Москва
- Мой сахар
Категория «Игровые навыки»
- Салки догонялки
- Угадай предмет
- Приключения волшебников
- День космонавтики
- Бабло Квас
- Вредная еда
- Древняя Греция
- Игра Прятки-догонялки
- Влад на охоте
- Волшебник Гарри
Напомним, что номинанты будут находиться в ротации в специальной подборке каталога навыков. Мы будем внимательно следить за посещаемостью навыка (DAU), возвращаемостью в навык (Retention) и техническими метриками качества. Все эти показатели доступны и владельцу навыка — через AppMetrica и консоль Яндекс Диалогов.
Как проголосовать за лучший навык
Для голосования нужно подписаться на рекламные и сервисные рассылки от Яндекс Диалогов. Сделать это можно на странице настроек в консоли Диалогов:
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Всем подписчикам в ближайшие дни на почту придет письмо со ссылкой на закрытую форму голосования. К участию принимаются только почты, с которых были созданы и опубликованы навыки в Яндекс Диалогах.
Голосование пройдет с 20 декабря по 26 декабря 2023 года. К голосованию будут приглашены подписавшиеся до 19 декабря 2023. Голосующим предстоит выбрать, кто из номинантов летнего этапа премии Алисы больше заслуживает приз.
Присылайте заявки на участие в следующей премии Алисы через форму.
Ждём ваши новые навыки!
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