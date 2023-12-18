Блог Яндекс Диалогов

Блог Яндекс Диалогов

Номинанты на зимнюю премии Алисы

Публикуем шорт-лист навыков, которые были отобраны нашими жюри для зимней премии Алисы.

Категория «Полезные навыки»

  1.  Смотрим картины
  2. Колонка посвети
  3.  Методика Монтессори
  4.  Финкульт мания
  5.  Витамины и минералы
  6.  Здоровая разминка
  7.  Медитация просто
  8.  Отправить заметку
  9.  Большое путешествие Москва
  10.  Мой сахар

Категория «Игровые навыки»

  1.  Салки догонялки
  2.  Угадай предмет
  3.  Приключения волшебников
  4.  День космонавтики
  5.  Бабло Квас
  6.  Вредная еда
  7.  Древняя Греция
  8.  Игра Прятки-догонялки
  9.  Влад на охоте
  10.  Волшебник Гарри

Напомним, что номинанты будут находиться в ротации в специальной подборке каталога навыков. Мы будем внимательно следить за посещаемостью навыка (DAU), возвращаемостью в навык (Retention) и техническими метриками качества. Все эти показатели доступны и владельцу навыка — через AppMetrica и консоль Яндекс Диалогов

Как проголосовать за лучший навык

Для голосования нужно подписаться на рекламные и сервисные рассылки от Яндекс Диалогов. Сделать это можно на странице настроек в консоли Диалогов:

Также советуем подписаться на обновления блога. Нас ждет много интересного!

Всем подписчикам в ближайшие дни на почту придет письмо со ссылкой на закрытую форму голосования. К участию принимаются только почты, с которых были созданы и опубликованы навыки в Яндекс Диалогах. 

Голосование пройдет с 20 декабря по 26 декабря 2023 года. К голосованию будут приглашены подписавшиеся до 19 декабря 2023. Голосующим предстоит выбрать, кто из номинантов летнего этапа премии Алисы больше заслуживает приз. 

Присылайте заявки на участие в следующей премии Алисы через форму

Ждём ваши новые навыки!

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