Блог Яндекс Диалогов

Блог Яндекс Диалогов

Номинанты на летнюю премии Алисы

Публикуем шорт-лист навыков, которые были отобраны нашими жюри для летней премии Алисы.

Категория «Полезные навыки»

  1. Приехал в Петербург
  2. История Казахстана
  3. Виртуальный дневник
  4. Полезная еда
  5. По следам динозавров
  6. Могу сказать
  7. День космонавтики
  8. Какие витамины
  9. Медитация просто
  10. Кибер пёс

Категория «Игровые навыки»

  1. Моцарт навсегда
  2. На краю пустоши
  3. Заправка автомобиля
  4. Собиратель слов
  5. Магический зоопарк
  6. Игра Да или Нет
  7. Сказка царевна
  8. Игра Нубик
  9. Моя френдзона
  10. Пабло Квас

Напомним, что номинанты будут находиться в ротации в специальной подборке каталога навыков. Мы будем внимательно следить за посещаемостью навыка (DAU), возвращаемостью в навык (Retention) и техническими метриками качества. Все эти показатели доступны и владельцу навыка — через AppMetrica и консоль Яндекс Диалогов

Как проголосовать за лучший навык

Для голосования нужно подписаться на рекламные и сервисные рассылки от Яндекс Диалогов. Сделать это можно на странице настроек в консоли Диалогов:

Также советуем подписаться на обновления блога. Нас ждет много интересного!

Всем подписчикам в ближайшие дни на почту придет письмо со ссылкой на закрытую форму голосования. К участию принимаются только почты, с которых были созданы и опубликованы навыки в Яндекс Диалогах. 

Голосование пройдет с 15 июля по 29 июля 2024 года. К голосованию будут приглашены подписавшиеся до 14 июля 2024. Голосующим предстоит выбрать, кто из номинантов летнего этапа премии Алисы больше заслуживает приз. 

Присылайте заявки на участие в следующей премии Алисы через форму

Ждём ваши новые навыки!

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