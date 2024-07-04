Номинанты на летнюю премии Алисы

Публикуем шорт-лист навыков, которые были отобраны нашими жюри для летней премии Алисы.
Категория «Полезные навыки»
- Приехал в Петербург
- История Казахстана
- Виртуальный дневник
- Полезная еда
- По следам динозавров
- Могу сказать
- День космонавтики
- Какие витамины
- Медитация просто
- Кибер пёс
Категория «Игровые навыки»
- Моцарт навсегда
- На краю пустоши
- Заправка автомобиля
- Собиратель слов
- Магический зоопарк
- Игра Да или Нет
- Сказка царевна
- Игра Нубик
- Моя френдзона
- Пабло Квас
Напомним, что номинанты будут находиться в ротации в специальной подборке каталога навыков. Мы будем внимательно следить за посещаемостью навыка (DAU), возвращаемостью в навык (Retention) и техническими метриками качества. Все эти показатели доступны и владельцу навыка — через AppMetrica и консоль Яндекс Диалогов.
Как проголосовать за лучший навык
Для голосования нужно подписаться на рекламные и сервисные рассылки от Яндекс Диалогов. Сделать это можно на странице настроек в консоли Диалогов:
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Всем подписчикам в ближайшие дни на почту придет письмо со ссылкой на закрытую форму голосования. К участию принимаются только почты, с которых были созданы и опубликованы навыки в Яндекс Диалогах.
Голосование пройдет с 15 июля по 29 июля 2024 года. К голосованию будут приглашены подписавшиеся до 14 июля 2024. Голосующим предстоит выбрать, кто из номинантов летнего этапа премии Алисы больше заслуживает приз.
Присылайте заявки на участие в следующей премии Алисы через форму.
Ждём ваши новые навыки!
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