Номинанты на зимнюю премию Алисы

Публикуем шорт-лист навыков, которые были отобраны нашими жюри для зимней премии Алисы.
- Табата тренер
- Отвага героев
- Детская викторина
- Калькулятор итоговой оценки
- Война Мафиози
- Финкульт мания
- Парк динозавров
- Большое путешествие
- Викторина про мультфильмы
- Викторина про песни
- Викторина про пословицы
- Викторина про фильмы
- Викторина про телепередачи
- Дневник ученика Петербурга
- Игра лото
- Битва с монстром
- Какие витамины
- ГЕО Викторина
- Герои Щенячьего Патруля
- Новости про коронавирус
Напомним, что номинанты будут находиться в ротации в специальной подборке каталога навыков. Мы будем внимательно следить за посещаемостью навыка (DAU), возвращаемостью в навык (Retention) и техническими метриками качества. Все эти показатели доступны и владельцу навыка — через AppMetrica и консоль Яндекс Диалогов.
Присылайте заявки на участие в следующей премии Алисы через форму.
Ждём ваши новые навыки!
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