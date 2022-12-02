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Блог Яндекс Диалогов

Номинанты на зимнюю премию Алисы

Публикуем шорт-лист навыков, которые были отобраны нашими жюри для зимней премии Алисы.

  1. Табата тренер
  2. Отвага героев
  3. Детская викторина
  4. Калькулятор итоговой оценки
  5. Война Мафиози
  6. Финкульт мания
  7. Парк динозавров
  8. Большое путешествие
  9. Викторина про мультфильмы
  10. Викторина про песни
  11. Викторина про пословицы
  12. Викторина про фильмы
  13. Викторина про телепередачи
  14. Дневник ученика Петербурга
  15. Игра лото
  16. Битва с монстром
  17. Какие витамины
  18. ГЕО Викторина
  19. Герои Щенячьего Патруля
  20. Новости про коронавирус

Напомним, что номинанты будут находиться в ротации в специальной подборке каталога навыков. Мы будем внимательно следить за посещаемостью навыка (DAU), возвращаемостью в навык (Retention) и техническими метриками качества. Все эти показатели доступны и владельцу навыка — через AppMetrica и консоль Яндекс Диалогов

Присылайте заявки на участие в следующей премии Алисы через форму

Ждём ваши новые навыки!

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