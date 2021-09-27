Новый инструмент обработки естественного языка

Чтобы общаться с навыком на естественном языке, он должен уметь корректно обрабатывать реплики пользователей — распознавать задачу, которую нужно решить. Например, узнать погоду или проверить почту.

Раньше разработчикам приходилось тестировать различные варианты запросов самостоятельно, разбирая логи навыка в поиске подходящих и неподходящих реплик. А теперь для этого можно использовать наш новый инструмент и тестировать обработку реплик на реальных запросах пользователей — с междометиями, различными словоформами или схожими по смыслу фразами.

Инструмент работает в двух режимах.

В режиме «Грамматика» можно посмотреть на те запросы из логов общения пользователя с навыком, на которые срабатывает интент. В этом режиме удобно находить фразы, которые не хочется обрабатывать, и добавлять их в «Отрицательные тесты».

Например, навыку нужно обрабатывать запрос «играть», но слова «игрок» или «игра» не должны в него попадать.

Второй режим — «Семантический поиск» построен на основе машинного обучения. Инструмент подбирает фразы, наиболее похожие по смыслу на те, которые обрабатывает интент. Так удобнее всего искать запросы, которые ранее не обрабатывались навыком.

Например, для интента «согласие» можно выбрать запросы вроде «согласен» и «да». Семантический поиск даёт понять, что пользователи на этом шаге говорят и «ок», «окей» или что-то ещё.

Подробнее о работе и новой функциональности читайте в документации.

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