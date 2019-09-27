Онлайн-трансляция первой большой конференции Яндекс.Облака

Приглашаем посмотреть онлайн-трансляцию Первой большой конференции Яндекс.Облака! В рамках конференции вы первыми узнаете анонсы будущих сервисов Яндекс.Облака, получите доступ к реальному опыту применения Облака от наших клиентов и партнеров, получите ответы на свои вопросы от команды разработки сервисов Облака.

c 10:00 до 12:00 транслируем Секретный доклад в Синем зале;

c 12:00 до 18:00 транслируем доклады по секциям в Синем, Красном и Жёлтом залах.

Подробная программа конференции здесь.

Онлайн-трансляция, Синий зал:

Онлайн-трансляция, Красный зал:

Онлайн-трансляция, Желтый зал: