Блог Яндекс Диалогов

Блог Яндекс Диалогов

Онлайн-трансляция первой большой конференции Яндекс.Облака

Приглашаем посмотреть онлайн-трансляцию Первой большой конференции Яндекс.Облака! В рамках конференции вы первыми узнаете анонсы будущих сервисов Яндекс.Облака, получите доступ к реальному опыту применения Облака от наших клиентов и партнеров, получите ответы на свои вопросы от команды разработки сервисов Облака. 

  • c 10:00 до 12:00 транслируем Секретный доклад в Синем зале;
  • c 12:00 до 18:00 транслируем доклады по секциям в Синем, Красном и Жёлтом залах. 

Подробная программа конференции  здесь.

Онлайн-трансляция, Синий зал       

Онлайн-трансляция, Красный зал: 

Онлайн-трансляция,  Желтый зал: 