Премия Алисы: лучшие навыки за декабрь

Сегодня 27 декабря, заканчивается последний месяц в этом году. Мы поздравляем всех разработчиков под Алису и благодарим всех за продуктивный год. Нам вместе с вами предстоит еще очень много работы над голосовыми приложениями. А сейчас мы подведем итоги регулярной премии Алисы.





А вот и наши победители:

Категория «Образование» — 100 000 рублей



«Тренажер слуха»



Все люди разные, кто-то выше, у кого-то длиннее пальцы, а у кого-то лучше слух. Он точнее определяет тональность, и ему легче заниматься музыкой. Если у вас нет врожденного музыкального слуха, не беда. Этот навык поможет вам в удобном формате развивать свое восприятие звука.



Ждем от навыка больше режимов и упражнений!



Контакты:

Алексей Лахно

artitalk@yandex.ru



Категория «Развлечения» — 100 000 рублей





«Битва на словах»

Крутая реализация простой игровой механики на двоих игроков. Будет чем занять себя и второго человека, если станет скучно или в долгой пробке.



Ждем от навыка новых уровней сложности и режимов игры!



Контакты:

Денис Белов

den-belov@yandex.ru

«Для детей» — 100 000 рублей





«Замок миссис Робертс»

Это интерактивный квест для детей. Ваши действия и решения определяют ход истории. Всего в квесте существует 30 различных финалов, 10 из которых являются положительными.



Ждем от разработчика больше историй и продолжения!



«Полезное» — 100 000 рублей



«Настрой укулеле»

Интересная идея и хорошая реализация навыка. Если будет нужно настроить укулеле, этот навык поможет в удобной форме.



Ждем от разработчика больше доступных инструментов для настройки!

«Специальный приз» — 50 000 рублей



«Твой досуг»



Иногда бывает состояние, когда не знаешь, чем заняться. Вроде дела есть, а ничего делать не охота, или ничего не привлекает. А иногда и даже нет идей, как провести свое время. В таких ситуациях и поможет данные навык. Он расскажет и что можно посмотреть, и что можно почитать, и еще много чем заняться.



Контакты:

Харламов Александр

Wignorbo@yandex.ru



Ждем от навыка больше рекомендаций!



А Премия продолжается, и мы ждем ваших новых и доработанных навыков! Не забывайте заполнять форму для заявок.

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