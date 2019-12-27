Блог Яндекс Диалогов

Блог Яндекс Диалогов

Премия Алисы: лучшие навыки за декабрь

Сегодня 27 декабря, заканчивается последний месяц в этом году. Мы поздравляем всех разработчиков под Алису и благодарим всех за продуктивный год. Нам вместе с вами предстоит еще очень много работы над голосовыми приложениями. А сейчас мы подведем итоги регулярной премии Алисы. 


А вот и наши победители: 

Категория «Образование» — 100  000 рублей


«Тренажер слуха»

Все люди разные, кто-то выше, у кого-то длиннее пальцы, а у кого-то лучше слух. Он точнее определяет тональность, и ему легче заниматься музыкой. Если у вас нет врожденного музыкального слуха, не беда. Этот навык поможет вам в удобном формате развивать свое восприятие звука.

Ждем от навыка больше режимов и упражнений!

Контакты:
Алексей Лахно
artitalk@yandex.ru

 Категория «Развлечения» — 100  000 рублей


«Битва на словах»

Крутая реализация простой игровой механики на двоих игроков. Будет чем занять себя и второго человека, если станет скучно или в долгой пробке.

Ждем от навыка новых уровней сложности и режимов игры!

Контакты:
Денис Белов
den-belov@yandex.ru

«Для детей» — 100  000 рублей


«Замок миссис Робертс» 

Это интерактивный квест для детей. Ваши действия и решения определяют ход истории. Всего в квесте существует 30 различных финалов, 10 из которых являются положительными.

Ждем от разработчика больше историй и продолжения! 

 «Полезное» — 100  000 рублей


«Настрой укулеле»

Интересная идея и хорошая реализация навыка. Если будет нужно настроить укулеле, этот навык поможет в удобной форме.

Ждем от разработчика больше доступных инструментов для настройки!

«Специальный приз» — 50  000 рублей


«Твой досуг»

Иногда бывает состояние, когда не знаешь, чем заняться. Вроде дела есть, а ничего делать не охота, или ничего не привлекает. А иногда и даже нет идей, как провести свое время. В таких ситуациях и поможет данные навык. Он расскажет и что можно посмотреть, и что можно почитать, и еще много чем заняться.

Контакты:
Харламов Александр
Wignorbo@yandex.ru

Ждем от навыка больше рекомендаций!

А Премия продолжается, и мы ждем ваших новых и доработанных навыков! Не забывайте заполнять форму для заявок.

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