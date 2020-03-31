Премия Алисы: лучшие навыки за март

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Дорогие читатели, пришло время подвести итоги ежемясячной премии Алисы. Хочется отметить, что навыки заметно выросли в качестве, что очень мотивирует и радует нас. Вместе мы сделаем Алису лучше!

Вот наши победители:

Категория «Образование» — 100 000 рублей

ЗвОнит или ЗвонИт

КаталОг или КатАлог? ЗвОнит или ЗвонИт? Знаете как правильно? Тогда протестируйте свои знания в данном навыке! А если допустите ошибку, то Алиса поможет разобраться в ней, объяснив правила.

Ждем от навыка больше отрывков из произведений и разнообразной озвучки!

Категория «Развлечения» — 100 000 рублей

Киборги: воля и справедливость, эпизод первый

Квест «Киборги 2119: Воля и Справедливость» — это история, которую создаете вы сами, являясь центральным участником описываемых событий. В данной игре все ваши ответы и действия запоминаются персонажами, с которыми вам приходится взаимодействовать, поэтому подумайте хорошенько, чтобы сделать следующий ход. Возможно, именно он приведет вас к победе!

Ждем от навыка больше остросюжетных поворотов!

«Для детей» — 100 000 рублей

Моем Ручки

Ваш ребенок не хочет мыть руки? Тогда данный навык и песик Рекс помогут вашему чаду выработать эту привычку с помощью понятных инструкций и веселых мелодий. А занимательные факты и система наград сделают этот процесс еще приятнее!

Ждем от навыка больше разнообразных инструкций!

«Полезное» — 100 000 рублей

Простая Медитация

Стресс, отсутствие фокуса, бессонница. Знакомо? Варианты борьбы с данными проблемами различны, и одним из таких способов можно назвать сеансы дыхательной медитации. А данный навык поможет вам освоить это направление. В нем вы найдете различные дыхательные упражнения, сонные истории и сеансы по медитированию.



Ждем от разработчика больше материалов для медитации!

«Специальный приз» — 50 000 рублей

Хроники коронавируса

В нынешней пандемии всегда необходимо знать вирус в лицо! Данный навык поможет вам в этом. В нем вы найдете всю актуальную информацию по коронавирусу: количество зараженных, статистика по регионам, новости, симптомы и способы защиты.

Не болейте и будье здоровы!

Тем временем Премия Алисы продолжается, а это значит, что мы с нетерпением ждем ваших новых навыков! Не забывайте заполнять форму для заявок.

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