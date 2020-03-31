Премия Алисы: лучшие навыки за март

Дорогие читатели, пришло время подвести итоги ежемясячной премии Алисы. Хочется отметить, что навыки заметно выросли в качестве, что очень мотивирует и радует нас. Вместе мы сделаем Алису лучше!
Вот наши победители:
Категория «Образование» — 100 000 рублей
КаталОг или КатАлог? ЗвОнит или ЗвонИт? Знаете как правильно? Тогда протестируйте свои знания в данном навыке! А если допустите ошибку, то Алиса поможет разобраться в ней, объяснив правила.
Ждем от навыка больше отрывков из произведений и разнообразной озвучки!
Категория «Развлечения» — 100 000 рублей
Киборги: воля и справедливость, эпизод первый
Квест «Киборги 2119: Воля и Справедливость» — это история, которую создаете вы сами, являясь центральным участником описываемых событий. В данной игре все ваши ответы и действия запоминаются персонажами, с которыми вам приходится взаимодействовать, поэтому подумайте хорошенько, чтобы сделать следующий ход. Возможно, именно он приведет вас к победе!
Ждем от навыка больше остросюжетных поворотов!
«Для детей» — 100 000 рублей
Ваш ребенок не хочет мыть руки? Тогда данный навык и песик Рекс помогут вашему чаду выработать эту привычку с помощью понятных инструкций и веселых мелодий. А занимательные факты и система наград сделают этот процесс еще приятнее!
Ждем от навыка больше разнообразных инструкций!
«Полезное» — 100 000 рублей
Стресс, отсутствие фокуса, бессонница. Знакомо? Варианты борьбы с данными проблемами различны, и одним из таких способов можно назвать сеансы дыхательной медитации. А данный навык поможет вам освоить это направление. В нем вы найдете различные дыхательные упражнения, сонные истории и сеансы по медитированию.
Ждем от разработчика больше материалов для медитации!
«Специальный приз» — 50 000 рублей
В нынешней пандемии всегда необходимо знать вирус в лицо! Данный навык поможет вам в этом. В нем вы найдете всю актуальную информацию по коронавирусу: количество зараженных, статистика по регионам, новости, симптомы и способы защиты.
Не болейте и будье здоровы!
Тем временем Премия Алисы продолжается, а это значит, что мы с нетерпением ждем ваших новых навыков! Не забывайте заполнять форму для заявок.
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