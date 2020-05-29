Премия Алисы: лучшие навыки за май

Сейчас 29 мая, а это значит, что пришло время объявить победителей майской премии Алисы.
Огромное спасибо всем за участие!
А вот и наши победители:
Категория «Образование» — 100 000 рублей
История СССР
Данный навык познакомит вас с историей сверхдержавы. Вам будут рассказаны и показаны основные события, а также интересные факты из истории этого государства. Весь курс разделен на этапы, после каждого из которых вам будет предложено пройти тест по прослушанному материалу. Отлично подойдет для школьников и студентов!
Категория «Развлечения» — 100 000 рублей
Всегда хотели поучаствовать в предвыборной гонке? Этот навык осуществит вашу мечту и поможет развить хитрость, находчивость и чувство юмора. Почуствуйте себя настоящим политиком!
«Для детей» — 100 000 рублей
Этот навык без проблем поможет ребенку повторить таблицу умножения. Можно выбирать режимы тренировки — всю таблицу или определенное число. Очень удобно и полезно!
«Полезное» — 100 000 рублей
Этот навык поможет вам поддерживать форму каждый день! Попробуйте 7-минутную тренировку, которая сможет поддерживать ваши мышцы в тонусе!
«Специальный приз» — 50 000 рублей
Этот навык незаменим для фанатов творчества Виктора Цоя! В нем вы можете узнать биографию музыканта, проверить свои знания в его песнях, а также продолжить строки его легендарных стихов!
Тем временем Премия Алисы продолжается, а это значит, что мы с нетерпением ждем ваших новых навыков! Не забудьте заполнить форму для заявок до 24 июня.
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