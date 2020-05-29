Блог Яндекс Диалогов

Блог Яндекс Диалогов

Премия Алисы: лучшие навыки за май

Сейчас 29 мая, а это значит, что пришло время объявить победителей майской  премии Алисы.

Огромное спасибо всем за участие!

А вот и наши победители:

Категория «Образование» — 100  000 рублей

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История СССР

Данный навык познакомит вас с историей сверхдержавы. Вам будут рассказаны и показаны основные события, а также интересные факты из истории этого государства. Весь курс разделен на этапы, после каждого из которых вам будет предложено пройти тест по прослушанному материалу. Отлично подойдет для школьников и студентов!

Категория «Развлечения» — 100  000 рублей


Логотип диалога Алисы

Игра «День Выборов»

Всегда хотели поучаствовать в предвыборной гонке? Этот навык осуществит вашу мечту и поможет развить  хитрость, находчивость и чувство юмора. Почуствуйте себя настоящим политиком!

«Для детей» — 100  000 рублей


Логотип диалога Алисы
Икс на игрек

Этот навык без проблем поможет ребенку повторить таблицу умножения. Можно выбирать режимы тренировки — всю таблицу или определенное число. Очень удобно и полезно!


«Полезное» — 100  000 рублей

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Быстрая тренировка

Этот навык поможет вам поддерживать форму каждый день!   Попробуйте 7-минутную тренировку, которая сможет поддерживать ваши мышцы в тонусе!

«Специальный приз» — 50  000 рублей

Логотип диалога Алисы

Память о Викторе Цое

Этот навык незаменим для фанатов творчества Виктора Цоя! В нем вы можете узнать биографию музыканта, проверить свои знания в его песнях, а также продолжить строки его легендарных стихов!

Тем временем Премия Алисы продолжается, а это значит, что  мы с нетерпением ждем ваших новых навыков! Не забудьте заполнить форму для заявок до 24 июня.

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