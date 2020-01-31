Премия Алисы: лучшие навыки за январь

Вот и незаметно наступила последняя пятница января — 31 число. Хотим поблагодарить всех разработчиков за активное участие в конкурсе — качество и количество навыков растет, некоторые люди присылают доработанные приложения после обратной связи — это очень радует нас!

Приятно видеть, что вы прислушиваетесь к нашей критике.

В этом месяце было рекордное количество достойных претендентов, поэтому если ваш навык не выиграл, обязательно присылайте его в феврале! Возможно, он будет премирован в следующий раз.



Просим вас обратить внимание на новое правило, которое звучит следующим образом: «Навыки, которые не работают на поверхностях без экрана, не будут премированы». Оно будет играть одну из важнейших ролей при распределении награды в дальнейшем.

А теперь давайте перейдем к итогам январской премии.

А вот и наши победители:

Категория «Образование» — 100 000 рублей

«Греческая мифология»

Одна из визитных карточек Греции — ее мифология. Когда речь заходит об этом государстве, то на ум само собой приходит название Олимп — священной горы, на которой миром правили боги. Данный навык захватывающе и интересно расскажет вам о властителях мира, поделится разнообразными историями о них, а также поможет проверить свои знания в разделе «Викторина».



Ждем от навыка больше интересных историй и систему поощрений в викторине!

Категория «Развлечения» — 100 000 рублей

«Квест Выйти из комнаты 2»

Все смотрели ужасы, в которых главных герой просыпается в незнакомом месте и пытается выбраться? Теперь вы можете испытать это на себе, поиграв в этот интерактивный квест!

В нем присутствуют уровни сложности и отличная озвучка, которые помогут проникнуться атмосферой неизвестности и опасности! Вам нужно исследовать мир и делать выбор, чтобы победить. Приятной игры!



Ждем от разработчика больше вариативности и продолжения!

«Для детей» — 100 000 рублей

«Изучаем транспорт»

Данный навык поможет узнать вашему ребенку в увлекательной форме узнать о транспорте, который в игре делится на несколько видов, что значительно упрощает изучение!

Также приложение предоставляет возможность проверить свои знания. Интересные звуковые эффекты и веселый рассказ отлично помогут скоротать время вашим детям!Ждем от разработчика больше транспорта и упрощение навигации голосом!



P. S. Очень рады, что владелец навыка прислушался и исправил все недочеты, указанные в обратной связи!

«Полезное» — 100 000 рублей

«Сортировка мусора»

Интересный простой и очень увлекательный навык, который поможет вам расширить свои знания относительно сортировки мусора и скоротать время! Стоит отличить, что данное приложение хорошо работает на колонках, что очень удобно.



Ждем от разработчика больше интерактива и интересных наград!

«Специальный приз» — 50 000 рублей

«Угадай цену»

Данный навык поможет вам проверить свои знания относительно цен на товары и услуги! Приложение затягивает, и ты не замечаешь, как проходит время вокруг! Отличный повод проверить себя.

Ждем от навыка соревновательного режима и больше интерактива!

А Премия продолжается, и мы ждем ваших новых и доработанных навыков! Не забывайте заполнять форму для заявок.

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