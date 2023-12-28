Блог Яндекс Диалогов

Блог Яндекс Диалогов

Премия Алисы: победители зимнего этапа 2023

Объявляем победителей зимней премии Алисы в 2023 году и подводим итоги голосования разработчиков за выбор лучшего навыка по мнению сообщества Яндекс Диалогов.

Лучшими навыками этой зимы стали:

Первое место в категории «Полезные навыки» — 200000 рублей и проморазмещение в каталоге Алисы
 

Финкульт мания

Первое место в категории «Развлекательные навыки» — 200000 рублей и проморазмещение в каталоге Алисы

Угадай предмет

Лучший навык по мнению сообщества разработчиков Яндекс Диалогов  — 50000 рублей

Колонка посвети


Поздравляем победителей!

Присылайте заявки на участие в следующей премии Алисы через форму

Ждём ваши новые навыки!

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