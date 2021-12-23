Программа поощрения лучших навыков: итоги декабря

Каждый месяц разработчики топ-50 навыков на Станции получают выплаты от Яндекс.Диалогов. Чтобы разработчики могли отследить, как изменились позиции их навыков за последние сутки, мы опубликовали специальный динамический чарт.

Если навык вошел в топ-50, но разработчик не отправил заявку на участие, деньги будут возвращены в фонд программы и распределены между другими победителями конкурса.

Если вы не приняли участие в текущем этапе — ничего страшного. Главное — не забудьте подать заявку на участие в следующих этапах конкурса.

А теперь встречайте, 50 лучших навыков декабря: