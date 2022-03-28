Программа поощрения лучших навыков: итоги марта

Подводим итоги программы поощрения лучших навыков в марте.
Размер выплаты как и в прошлом году зависит от количества запросов и timespent (времени, которое пользователи проводят в навыке). Количество побед не ограничено. Если ваш навык войдет в топ-50 в каждом месяце, вы получите вознаграждение 12 раз. Чтобы разработчики могли отследить, как изменились позиции их навыков за последние сутки, мы опубликовали специальный динамический чарт.
Для участия в конкурсе опубликуйте свой навык в публичном доступе в Каталоге Алисы и подайте заявку. Писать код с нуля необязательно: можно прислать на конкурс уже опубликованный навык.
А теперь встречайте, лучшие навыки марта:
Создавайте навыки, улучшайте их — и зарабатывайте!
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