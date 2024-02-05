Программа поощрения лучших навыков на Станциях: этапы конкурса в 2024 году

Программа поощрения лучших навыков Алисы продолжится в 2024 году.
Правила прежние: каждый месяц мы будем распределять между разработчиками лучших навыков на Станциях призовой фонд в 500 000 рублей.
Даты подведения итогов программы поощрения:
- Первый этап: «12» февраля 2024 года,
- Второй этап: «26» февраля 2024 года,
- Третий этап: «25» марта 2024 года,
- Четвертый этап: «24» апреля 2024 года,
- Пятый этап: «22» мая 2024 года,
- Шестой этап: «24» июня 2024 года,
- Седьмой этап: «24» июля 2024 года,
- Восьмой этап: «23» августа 2024 года,
- Девятый этап: «20» сентября 2024 года,
- Десятый этап: «21» октября 2024 года,
- Одиннадцатый этап: «22» ноября 2024 года,
- Двенадцатый этап: «23» декабря 2024 года.
Размер выплаты, как и в прошлом году, зависит от количества запросов и timespent (времени, которое пользователи проводят в навыке). Количество побед не ограничено. Если ваш навык войдет в топ-50 в каждом месяце, вы получите вознаграждение 12 раз. Чтобы разработчики могли отследить, как изменились позиции их навыков за последние сутки, мы опубликовали специальный динамический чарт.
Для участия в конкурсе опубликуйте свой навык в публичном доступе в Каталоге Алисы и подайте заявку. Писать код с нуля необязательно: можно прислать на конкурс уже опубликованный навык.