Программа поощрения лучших навыков на Станциях продолжается!

Мы продлили программу поощрения лучших навыков Алисы на 2022 год и каждый месяц будем распределять между их разработчиками 500 000 рублей.
Даты подведения итогов программы поощрения:
- Первый этап: «4» февраля 2022 года,
- Второй этап: «28» февраля 2022 года,
- Третий этап: «24» марта 2022 года,
- Четвертый этап: «22» апреля 2022 года,
- Пятый этап: «24» мая 2022 года,
- Шестой этап: «24» июня 2022 года,
- Седьмой этап: «22» июля 2022 года,
- Восьмой этап: «22» августа 2022 года,
- Девятый этап: «22» сентября 2022 года,
- Десятый этап: «24» октября 2022 года,
- Одиннадцатый этап: «22» ноября 2022 года,
- Двенадцатый этап: «22» декабря 2022 года.
Размер выплаты как и в прошлом году зависит от количества запросов и timespent (времени, которое пользователи проводят в навыке). Количество побед не ограничено. Если ваш навык войдет в топ-50 в каждом месяце, вы получите вознаграждение 12 раз. Чтобы разработчики могли отследить, как изменились позиции их навыков за последние сутки, мы опубликовали специальный динамический чарт.
Для участия в конкурсе опубликуйте свой навык в публичном доступе в Каталоге Алисы и подайте заявку. Писать код с нуля необязательно: можно прислать на конкурс уже опубликованный навык.
А теперь встречайте, лучшие навыки января:
Создавайте навыки, улучшайте их — и зарабатывайте!
P. S. Подписывайтесь на наши каналы:
Блог Яндекс.Диалогов
YouTube-канал Яндекс.Диалогов
Чат разработчиков навыков в Telegram
Канал в Telegram