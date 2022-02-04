Программа поощрения лучших навыков на Станциях продолжается!

Мы продлили программу поощрения лучших навыков Алисы на 2022 год и каждый месяц будем распределять между их разработчиками 500 000 рублей.

Даты подведения итогов программы поощрения:

Первый этап: «4» февраля 2022 года,

Второй этап: «28» февраля 2022 года,

Третий этап: «24» марта 2022 года,

Четвертый этап: «22» апреля 2022 года,

Пятый этап: «24» мая 2022 года,

Шестой этап: «24» июня 2022 года,

Седьмой этап: «22» июля 2022 года,

Восьмой этап: «22» августа 2022 года,

Девятый этап: «22» сентября 2022 года,

Десятый этап: «24» октября 2022 года,

Одиннадцатый этап: «22» ноября 2022 года,

Двенадцатый этап: «22» декабря 2022 года.

Размер выплаты как и в прошлом году зависит от количества запросов и timespent (времени, которое пользователи проводят в навыке). Количество побед не ограничено. Если ваш навык войдет в топ-50 в каждом месяце, вы получите вознаграждение 12 раз. Чтобы разработчики могли отследить, как изменились позиции их навыков за последние сутки, мы опубликовали специальный динамический чарт.

Для участия в конкурсе опубликуйте свой навык в публичном доступе в Каталоге Алисы и подайте заявку. Писать код с нуля необязательно: можно прислать на конкурс уже опубликованный навык.

А теперь встречайте, лучшие навыки января:

Создавайте навыки, улучшайте их — и зарабатывайте!

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