На этой неделе мы не только объявили о запуске сертификации агентств и веб-студий для платформы Яндекс.Диалоги, но и выпустили основные рекомендации по созданию навыков. Здесь же хотим обратить на них отдельное внимание.



Рекомендации



Решите, какой именно навык вы делаете и зачем, и только после этого приступайте к его созданию. При разработке навыка мы рекомендуем придерживаться следующих правил.

Представьте себе, как строится диалог пользователя с навыком. А потом подумайте, куда он может ветвиться и что может пойти не так.





Что делает ваш навык? Пользователь должен понять это сразу, как только в нем оказался.





Слишком много деталей в одной реплике — и пользователь начинает путаться. Для смешанных интерфейсов можно использовать кнопки и картинки. Но помните, что есть voice only интерфейсы.







«Тупиковые» реплики — это плохо. Всегда старайтесь навести пользователя на какой- то вариант продолжения диалога. Но…





Если какой-то тип ответа используется в вашем навыке часто, попробуйте написать несколько вариантов.Чем разнообразнее будут однотипные реплики, тем сильнее ощущение настоящего разговора.

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