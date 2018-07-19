Блог Яндекс Диалогов

Блог Яндекс Диалогов

Рекомендации по созданию навыков

На этой неделе мы не только объявили  о запуске сертификации агентств и веб-студий для платформы Яндекс.Диалоги, но и выпустили основные рекомендации по созданию навыков. Здесь же хотим обратить на них отдельное внимание.  

Рекомендации

Решите, какой именно навык вы делаете и зачем, и только после этого приступайте к его созданию. При разработке навыка мы рекомендуем придерживаться следующих правил.

  1. Помните: навык — это диалог
  2. Начните с объяснения
  3. Не перегружайте реплики информацией
  4. Постоянно подсказывайте
  5. Добавляйте вариативности   

Помните: навык — это диалог

Представьте себе, как строится диалог пользователя с навыком. А потом подумайте, куда он может ветвиться и что может пойти не так.

Начните с объяснения

Что делает ваш навык? Пользователь должен понять это сразу, как только в нем оказался.

Не перегружайте реплики информацией

Слишком много деталей в одной реплике — и пользователь начинает путаться. Для смешанных интерфейсов можно использовать кнопки и картинки. Но помните, что есть voice only интерфейсы.


 

Постоянно подсказывайте

«Тупиковые» реплики — это плохо. Всегда старайтесь навести пользователя на какой- то вариант продолжения диалога. Но…

Добавляйте вариативности

Если какой-то тип ответа используется в вашем навыке часто, попробуйте написать несколько вариантов.Чем разнообразнее будут однотипные реплики, тем сильнее ощущение настоящего разговора.

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