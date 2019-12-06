Синтезатор в Навыках Алисы

Это приложение работает только с Яндекс.Станцией Мини. Оно позволяет проигрывать в режиме синтезатора загруженные вами звуки.
Загружайте ноты любимых инструментов прямо в навык. Проигрывать мелодии можно управляя руками — поднимая и опуская над колонкой.
Навык запускается командой: «Дай звук [название навыка]».
Как создать навык — синтезатор:
1. Откройте консоль разработчика, нажмите Создать диалог → Синтезатор.
2. Заполните необходимые поля. Инструкции по заполнению приведены ниже.
3. Нажмите кнопку Сохранить. После этого навык будет доступен в Алисе.
Примечание. На данный момент навык «Синтезатор» можно создать только в приватном режиме.
Основные настройки
Название
Название навыка. Будет использоваться для вызова в виде «Дай звук <название навыка>».
Приватность
Признак того, что навык не должен отображаться в каталоге. На данный момент навык может быть создан только в приватном режиме.
Звуки
Набор
Набор от 2 до 6 звуковых файлов, которые будет проигрывать ваш навык. Поддерживается только формат MP3, размер файла не должен превышать 150 КБ.
Загруженные файлы равномерно распределяются по высоте относительно колонки — в том порядке, в котором они были загружены. Первый файл будет соответствовать самому высокому расположению руки над колонкой, последний — самому низкому. При необходимости вы можете изменить порядок загруженных файлов.
Меняйте порядок звуков
Настройки набора
Повторять звук, пока рука над колонкой
- Если опция включена — звук будет повторяться, пока рука находится над колонкой (будет повторяться тот звук, который соответствует высоте расположения руки).
- Если опция отключена — звук проиграет один раз.
Не проигрывать предыдущий звук поверх следующего
- Если опция включена — предыдущий звук не будет проигрываться поверх следующего.
- Если опция отключена — звуки будут перекрываться.
Останавливать звук, когда руку убрали
- Если опция включена — при отведении руки воспроизведение звука будет сразу останавливаться.
- Если опция отключена — при отведении руки текущий звук доиграет до конца.
Режим тестирования
Когда вы загрузите хотя бы один файл, активируется переключатель Протестировать. Он включает режим проигрывания загруженных звуков — проведите указатель мыши над изображением колонки и послушайте, что получается.
Полезные ссылки
Как поиграть на синтезаторе в Станции Мини
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