Яндекс на Conversations

2 декабря в Москве (и онлайн!) состоится конференция Conversations — всё про голосовых ассистентов, AI-ботов и технологии для их создания, от синтеза голоса до цифровых аватаров! 💥 В лайнапе этого года сразу два выступления от команды Яндекса!

⛳️ В Business Track Павел Капля, Яндекс Диалоги, поделится свежими новостями из жизни Алисы и ее пользователей (в том числе разработчиков!). Поговорим про новый телевизор с Алисой, приложения и игры на TV, развитие голосового ассистента и платформы умных устройств Яндекса.

☝️В Technology Track Антон Ермилов, Yandex Cloud, расскажет, как сделать мультиязычную речевую модель, которая понимает всех — от тёти Сары до фрау Заурих. А еще — как разработанная технология помогает клиентам решать свои проблемы, а разработчикам — концентрироваться на создании новых фичей, а не на добавлении новых языков 😎

💯 Кстати, будет и крутой доклад Елены Казминой из Асконы про голосовые навыки как маркетинговый инструмент и эксперименты по использованию Алисы в розничных магазинах!

В программе Conversations — много всего интересного от KODE, Voximplant, Ozon, ВТБ, Malivar, VK и многих других. Не пропустите. Для читателей блога Яндекс Диалогов — промокод на скидку в 10% CNVS22_u1H 🙌🏻