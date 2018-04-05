Прошли первые две недели с момента открытия платформы Яндекс.Диалоги. В черновиках находится более 3 000 навыков, в активной разработке прямо сейчас более 200, а уже опубликованные навыки можно увидеть в Каталоге, они также доступны в Яндекс.Бете.