апрель 2018
Научите Алису узнавать ваш бренд
5 апреля 2018, 14:45
Прошли первые две недели с момента открытия платформы Яндекс.Диалоги. В черновиках находится более 3 000 навыков, в активной разработке прямо сейчас более 200, а уже опубликованные навыки можно увидеть в Каталоге, они также доступны в Яндекс.Бете.
Добавлены оповещения об изменении статуса навыка
24 апреля 2018, 10:17
В Яндекс.Диалогах теперь появились почтовые оповещения о событиях в консоли разработчика. Если навык был одобрен, отклонен, опубликован или снят с публикации, то на почту придёт письмо.