Платформа Диалоги вышла из беты. Теперь любой бизнес получил возможность принимать заказы или отвечать на вопросы пользователей через Поиск и Алису. И не важно, хотите ли вы привлечь новых клиентов или улучшить работу со старыми, автоматизировав процесс, — всё это теперь можно реализовать при помощи новых технологий Яндекса. Например, ресторан может создать в Алисе бота или чат с сотрудником, чтобы бронировать столики или принимать заказы на доставку еды, этот же чат будет доступен и на Поиске. Новостные сайты могут сообщать о результатах последнего матча, а кулинарные проекты — подсказывать лучший рецепт для курицы.