Мы обновили Каталог навыков — в нём появилось разделение на категории. Если у вас уже есть навык, пожалуйста, убедитесь, что выбранная категория соответствует реализованным возможностям. В ближайшее время модераторы начнут проверять и это. Если же вы только выбираете, в какой теме создать навык, то можете заранее оценить конкуренцию.
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Платформа Диалоги вышла из беты. Теперь любой бизнес получил возможность принимать заказы или отвечать на вопросы пользователей через Поиск и Алису. И не важно, хотите ли вы привлечь новых клиентов или улучшить работу со старыми, автоматизировав процесс, — всё это теперь можно реализовать при помощи новых технологий Яндекса. Например, ресторан может создать в Алисе бота или чат с сотрудником, чтобы бронировать столики или принимать заказы на доставку еды, этот же чат будет доступен и на Поиске. Новостные сайты могут сообщать о результатах последнего матча, а кулинарные проекты — подсказывать лучший рецепт для курицы.