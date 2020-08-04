На календаре 4 августа — время подвести итоги июльской премии Алисы. Напомним, что у нас изменились правила отбора. Теперь мы выбираем победителей из шорт-листа навыков-номинантов. Также обращаем ваше внимание на важное условие премии. Для одного навыка заявку на участие в конкурсе можно прислать не больше трех раз, а в список номинантов он может попасть только два раза. Если навык победил или занял призовое место, снова выдвигать его на премию нельзя. Благодарим всех разработчиков за активное участие и предлагаем взглянуть на результаты конкурса.