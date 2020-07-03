А вот и наш дайджест в честь двух тысяч подписчиков в сообществе разработчиков Яндекс.Диалогов. Всем авторам опубликованных материалов мы дарим подписку на Яндекс.Плюс, а автор лучшей по мнению читателей статьи получит нашу умную колонку с Алисой — Яндекс.Станцию Мини. Голосование будет проходить до 17 июля в нашем сообществе для разработчиков в Telegram.