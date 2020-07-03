20 июня 2020 года разработчик Яндекса Виталий Потапов провел онлайн-воркшоп по созданию навыков Алисы. А теперь запись этого мероприятия стала доступна для просмотра. По нему вы можете пройти все пункты создания навыка еще раз от начала и до конца. Обязательно рекомендуем к просмотру!
27 июня прошел онлайн-хакатон по разработке навыков Алисы. Несмотря на новый формат, мероприятие прошло так же захватывающе и интересно, как и предыдущие!
А вот и наш дайджест в честь двух тысяч подписчиков в сообществе разработчиков Яндекс.Диалогов. Всем авторам опубликованных материалов мы дарим подписку на Яндекс.Плюс, а автор лучшей по мнению читателей статьи получит нашу умную колонку с Алисой — Яндекс.Станцию Мини. Голосование будет проходить до 17 июля в нашем сообществе для разработчиков в Telegram.
До конца июля остаётся примерно две недели — пора опубликовать шорт-лист навыков, которые наше жюри отобрало для июльской премии Алисы. Мы получили множество интересных и проработанных навыков. А вот лучшие из них, наши номинанты:
Пришло время подвести итоги голосования в сообществе разработчиков Яндекс.Диалогов и назвать статью, которая понравилась читателям дайджеста больше всего.