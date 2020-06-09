Платформа Яндекс.Диалогов постоянно развивается, привлекая всё больше разработчиков голосовых приложений. Нам очень приятно видеть вашу активность, увлечённость и заинтересованность в жизни Диалогов.
27 июня пройдёт онлайн-хакатон, посвящённый навыкам Алисы. Мы приглашаем разработчиков голосовых интерфейсов, навыков и чат-ботов. Победителям — призы и вечный респект от Алисы.
На платформе Яндекс.Диалоги стали доступны новые функциональности: приватные навыки и шаринг. Они помогут вам при разработке и тестировании навыков.
Ранее мы анонсировали функциональность, которая позволяет бесплатно публиковать голосовые навыки Алисы в Яндекс.Облаке в виде функций. Теперь это доступно и для умного дома.
Благодаря Yandex Cloud Functions публиковать навыки стало гораздо проще. Создайте функцию в Яндекс.Облаке и выберите её из выпадающего списка в Яндекс.Диалогах:
Вот и подходит к концу июнь, а это значит настала пора назвать победителей «Премии Алисы» в этом месяце. А также рассказать о том, какие изменения в Премию мы решили внести.