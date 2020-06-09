Блог Яндекс Диалогов

июнь 2020
Диалоги объявляют розыгрыш в честь 2 тысяч пользователей в чате разработчиков
9 июня 2020, 14:38

Платформа Яндекс.Диалогов постоянно развивается, привлекая всё больше разработчиков голосовых приложений. Нам очень приятно видеть вашу активность, увлечённость и заинтересованность в жизни Диалогов.

Онлайн-хакатон по разработке навыков Алисы
16 июня 2020, 12:04

27 июня пройдёт онлайн-хакатон, посвящённый навыкам Алисы. Мы приглашаем разработчиков голосовых интерфейсов, навыков и чат-ботов. Победителям — призы и вечный респект от Алисы.

Две новые функциональности для разработки: приватные навыки и шаринг
19 июня 2020, 16:41

На платформе Яндекс.Диалоги стали доступны новые функциональности: приватные навыки и шаринг. Они помогут вам при разработке и тестировании навыков.

Публикация навыков умного дома теперь в Яндекс.Облаке
26 июня 2020, 13:12

Ранее мы анонсировали функциональность, которая позволяет бесплатно публиковать голосовые навыки Алисы в Яндекс.Облаке в виде функций. Теперь это доступно и для умного дома.

Благодаря Yandex Cloud Functions публиковать навыки стало гораздо проще. Создайте функцию в Яндекс.Облаке и выберите её из выпадающего списка в Яндекс.Диалогах

Новые правила Премии Алисы и победители июня
30 июня 2020, 19:03

Вот и подходит к концу июнь, а это значит настала пора назвать победителей «Премии Алисы» в этом месяце. А также рассказать о том, какие изменения в Премию мы решили внести.