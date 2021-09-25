апрель 2021
Лучший навык для тематической подборки: итоги конкурса и новая подборка к 1-му апреля
1 апреля, 17:28
Настало время открыть голосование за лучший навык в тематической подборке к 1-му апреля. А также подвести итоги конкурса на лучший навык к 8-му марта
Оплаты в навыках Алисы: успешный кейс и продолжение тестирования
12 апреля, 10:30
Недавно на платформе произошел важный запуск: в навыке «Аудиокниги ЛитРес» появилась возможность не только прослушивать, но и оплачивать аудиокниги.
Новые возможности в аналитике навыка — события в AppMetrica
16 апреля, 12:00
Рассказываем, как обновление в платформе Яндекс.Диалогов помогает лучше понимать поведение и потребности аудитории.