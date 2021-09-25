май 2021
Новые этапы премии Алисы в 2021 году
18 мая, 12:00
Объявляем даты летнего, осеннего и зимнего этапа конкурса.
Лучший навык для тематической подборки: результаты первоапрельского конкурса и новая подборка к 1 июня
20 мая, 16:30
Осталось чуть больше недели до публикации подборки, посвящённой Дню защиты детей. А итоги первоапрельского конкурса уже готовы:
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