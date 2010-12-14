В связи с новым оформлением страницы автора на Яф - не найду как теперь получат BBCode фоток ?
или, поделиться можно только с ресурсами которые аккредитованы в в списке "поделиться" ?
В связи с новым оформлением страницы автора на Яф - не найду как теперь получат BBCode фоток ?
или, поделиться можно только с ресурсами которые аккредитованы в в списке "поделиться" ?
Спасибо всем за комментарии о новой странице просмотра.
Нам поступило много вопросов, касающихся опции "Код для блога", поэтому мы решили ответить сразу всем, написав отдельный пост.
Решение, которое вы видите сейчас - временное, и в ближайшее время мы сделаем код для блога отдельной ссылкой, независимой от остального блока "Поделиться". Таким образом код для блога снова станет легко доступен и будет показываться на всех фотографиях (и "для друзей", и "для меня", и в защищенных паролем альбомах, кроме, конечно, тех, для которых вы включили настройку "Ограничить публикацию").
Уважаемые модераторы , к ВАМ огромная просьба от многочисленных пользователей ЯФ !!!!!!!!!! Очень просим пересмотреть результаты сегодняшнего ФД !!!!!!!!!!!!!!!
Сегодняшний результат очень нас всех расстроил.................
Огромное количество пользователей ЯФ проголосовало за чудесную фотографию "ВМЕСТЕ ДО КОНЦА" .............Это просто шедевр, великолепная работа , фото со смыслом , а не просто очередное фото из семейства кошачьих.................Это фото всех тронуло до слёз..............Пробрало до мурашек ...............Как же так получилось , что в очередной раз на ФД кошки ......................Огромная просьба разобраться , и если это возможно восстановить справедливость !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Благодарю за внимание !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Надеюсь , что справедливость восторжествует !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
С уважением , Светлана............
Хотите смотреть на главной странице Яндекса не только популярные фото?
Теперь есть возможность создать виджет, который позволяет просматривать на главной странице Яндекса фотографии любого автора, фотографии с определенной меткой или найденные по запросу в поиске по фоткам.
А для тех, кто предпочитает смотреть изображения в виде палитры, есть возможность изменить способ отображения фотографий в настройках виджета.
Хороших фотографий в Новом году!