Клуб Фоток

декабрь 2010
Ссылки на HTML и BBCode
14 декабря 2010, 16:52

В связи с новым оформлением страницы автора на Яф - не найду как теперь получат BBCode фоток ?

или, поделиться можно только с ресурсами которые аккредитованы в в списке "поделиться" ?

39 комментариев
Новая страница в жизни Яндекс.Фоток
14 декабря 2010, 17:54
Сегодня на Яндекс.Фотках полностью изменилась страница просмотра фотографии. Некоторые из вас уже видели новую версию раньше, когда мы проводили эксперимент для небольшой группы пользователей сервиса.



На новой странице информация о снимке представлена в более понятном и удобном виде. Стало проще перемещаться по альбому или разделу (например, с популярными фото) – для этого справа расположена «листалка» с миниатюрами cнимков, а над фотографией – ссылки «назад» и «вперед», позволяющие смотреть следующее или предыдущее фото.  Название фото теперь находится прямо над снимком.

Внизу, под фотографией, вы найдете меню изменения размеров просмотра фотографии, блок «поделиться», чтобы рассказать в своем блоге или на своей странице в социальной сети об интересном снимке, ссылку «добавить фото в избранное», чтобы потом легко вернуться к понравившейся фотографии.



Слева от каждой вашей фотографии есть меню быстрого редактирования снимка. Можно повернуть или удалить фотографию, а также перейти в расширенные настройки редактирования.

А еще мы приготовили полезный сюрприз. Самые наблюдательные наверняка уже нашли его. А тем, кто не нашел, мы обязательно расскажем об этом в ближайшее время.

Команда Яндекс.Фоток.
526 комментариев
Код для блога на новой странице просмотра
14 декабря 2010, 22:52

Спасибо всем за комментарии о новой странице просмотра.

Нам поступило много вопросов, касающихся опции "Код для блога", поэтому мы решили ответить сразу всем, написав отдельный пост.

Решение, которое вы видите сейчас - временное, и в ближайшее время мы сделаем код для блога отдельной ссылкой, независимой от остального блока "Поделиться". Таким образом код для блога снова станет легко доступен и будет показываться на всех фотографиях (и "для друзей", и "для меня", и в защищенных паролем альбомах, кроме, конечно, тех, для которых вы включили настройку "Ограничить публикацию").

85 комментариев
От имени пользователей ЯФ !!!
21 декабря 2010, 15:00

Уважаемые модераторы , к ВАМ огромная просьба от многочисленных пользователей ЯФ !!!!!!!!!! Очень просим пересмотреть результаты сегодняшнего ФД !!!!!!!!!!!!!!!

Сегодняшний результат очень нас всех расстроил.................

Огромное количество пользователей ЯФ проголосовало за чудесную фотографию "ВМЕСТЕ ДО КОНЦА" .............Это просто шедевр, великолепная работа , фото со смыслом , а не просто очередное фото из семейства кошачьих.................Это фото всех тронуло до слёз..............Пробрало до мурашек ...............Как же так получилось , что в очередной раз на ФД кошки ......................Огромная просьба разобраться , и если это возможно восстановить справедливость !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Благодарю за внимание !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Надеюсь , что справедливость восторжествует !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

С уважением , Светлана............

67 комментариев
Откуда смотрят мои фотографии?
21 декабря 2010, 18:00
Недавно мы писали о полезном сюрпризе, приготовленном специально для вас (многие сразу его нашли и уже оценили), и теперь, как обещали, расскажем об этом подробнее.

Иногда бывает, что фотография вдруг получает большое количество просмотров, и автору хочется узнать, как это произошло.
Для этого мы сделали возможность посмотреть, где в интернете (на форумах, сайтах или в дневниках) размещено ваше фото.
Особенно это полезно, если вы сами разместили фото в нескольких местах: можно быстро узнать, где его увидит большее количество людей.
Список сайтов, на которых размещен ваш снимок, можно посмотреть, кликнув по ссылке с количеством просмотров справа от фотографии.
Там же вы увидите количество просмотров с этого сайта.



Также мы рады сообщить, что код для вставки в блог снова легко доступен для всех фотографий, на которые не установлены ограничения публикации.
Чтобы получить его, достаточно нажать на привычную ссылку "Код для вставки на сайт или в блог" справа под снимком.
56 комментариев
Новые виджеты к Новому году
28 декабря 2010, 16:09

Хотите смотреть на главной странице Яндекса не только популярные фото?

Теперь есть возможность создать виджет, который позволяет просматривать на главной странице Яндекса фотографии любого автора, фотографии с определенной меткой или найденные по запросу в поиске по фоткам.


Нажмите на ссылку "смотреть свежие фото автора на главной странице Яндекса", расположенную слева от фотографий, на странице фоток автора, и вы сможете видеть его фотографии на главной странице Яндекса в виде слайд-шоу.


Если вы хотите смотреть фотографии с определенной меткой или найденные по определенному запросу, воспользуйтесь ссылкой на странице поиска по Яндекс.Фоткам или на странице со всеми фотографиями с выбранной меткой. 



А для тех, кто предпочитает смотреть изображения в виде палитры, есть возможность изменить способ отображения фотографий в настройках виджета.

Хороших фотографий в Новом году!

6 комментариев