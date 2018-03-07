Клуб Фоток

Яндекс.Фотки переезжают
7 марта 2018, 17:00

Если вы заходили сегодня на сервис, то знаете, что мы готовимся к переезду. 27 апреля мы начнём переносить контент сервиса на Яндекс.Диск, где ваши фотографии будут в полной сохранности. Вы сможете их редактировать, составлять из них альбомы и делиться ими с другими людьми. Ссылки на снимки, размещённые на Яндекс.Фотках, а также все коды для вставки фотографий на сайт или блоги, будут работать по-прежнему.

Яндекс.Фотки были запущены в 2007 году, больше десяти лет назад. С тех пор появились новые сервисы и технологии. Сейчас люди делятся снимками в основном в соцсетях и предпочитают хранить их в облаке — это удобнее и проще. Скажем, на Диск можно автоматически загружать снимки со смартфона, а на Фотки нет. Люди постепенно стали всё реже пользоваться сервисом. За последние полгода на Фотки заходили только пять процентов тех, у кого есть аккаунт. На Диск сейчас загружают в сто раз больше снимков, чем на Фотки. Поэтому мы решили перенести в облако весь фотоархив.

Переместить свои снимки на Диск можно уже сейчас, не дожидаясь 27 апреля. Для этого достаточно нажать кнопку «Переехать на Яндекс.Диск». С этого момента уже нельзя будет добавлять на Фотки новые снимки или редактировать старые. Переезд займёт какое-то время. Как только он завершится, мы сообщим вам об этом на Яндекс.Фотках.

Ваши снимки (а также комментарии к ним и просмотры) будут храниться на Яндекс.Диске в специальной папке, которая не будет занимать места в вашем облаке. Фотографии в этой папке можно просматривать и редактировать, но некоторые возможности Диска в ней недоступны. Поэтому мы бесплатно выдали вам ещё столько же места в облаке, сколько у вас было занято на Фотках. Вы можете переложить туда свои снимки из специальной папки или использовать это место для чего-то ещё.

Что касается альбомов, то они сразу переедут в папку с альбомами, причём все настройки сохранятся. Например, если альбом был приватным, он останется таковым и на Яндекс.Диске.

Наверняка кто-то из вас участвовал в конкурсах или следил за ними как зритель. С сегодняшнего дня они будут проходить в Яндекс.Коллекциях. Там же можно найти архив конкурсов и посмотреть Фото дня — в том числе за прошлые годы. Ваши собственные фотографии, побеждавшие в конкурсах, тоже будут ждать вас в Яндекс.Коллекциях.

Обновлено 28 апреля: Мы начали переносить все снимки и альбомы на Яндекс.Диск. Переезд займёт какое-то время, после его завершения на Фотках появится ссылка на ваш фотоархив.

Подробнее о том, что будет с фотографиями и альбомами после переезда на Яндекс.Диск читайте в помощи

8346 комментариев
Новая главная страница для всех
5 февраля 2015, 18:13
Несколько месяцев мы общались с группой пользователей, которым стал доступен новый дизайн главной страницы Фоток. За это время мы успели сделать часть улучшений на основе полученных отзывов, исправили большое число дефектов и запланировали дальнейшие изменения некоторых блоков. Сегодня новый дизайн главной страницы доступен для всех.



Большая часть изменений коснулась производительности. Страница стала быстрее загружаться на медленном интернете. Появилось листание фото дня. Публикация ссылок на фотографии в социальные сети сопровождается миниатюрой (до этого отображалась только ссылка).

В ближайших планах доработка блока с меткой дня, а также обещанные изменения страницы просмотра фотографии.   

Спасибо всем, кто присылал конструктивные комментарии. Вы помогаете нам делать сервис лучше.
--
Команда Фоток
827 комментариев
Новый дизайн главной страницы
17 декабря 2014, 17:37

Сегодня некоторым пользователям стал доступен новый дизайн главной страницы Фоток. Страница стала чище, фотографии больше. Имя автора фото видно на каждой фотографии. Кому новая страница пока недоступна, могут увидеть её на скриншоте ниже.



Основные изменения:

  • все фотографии теперь отображаются в большом размере
  • окно просмотра фотографии открывается максимально быстро
  • блоки новых и популярных фотографий выполнены в виде бесконечных фотопотоков
  • голосовать за конкурсные фото можно прямо с главной страницы
  • облако популярных меток трансформировалось в метку дня (каждый день новая метка)
  • общий вид страницы выполнен в рамках единого дизайна для всех сервисов Яндекса


Изменения в навигации:

  • ссылка "Мои фотки” ведет на вашу личную страницу, где отображаются все ваши фотографии и альбомы
  • ссылка “Лента” ведет на страницу новых фото ваших любимых авторов
  • попасть в Зал славы можно кликнув на фразу “Фото дня"
  • название метки дня ведет на поисковую выдачу по данной метке (сегодня это “цветы”)
  • клик по названию конкурса ведет на страницу конкурса (текущий конкурс “Приметы праздника")
  • ссылка “Новые” открывает фотопоток свежих фотографий
  • ссылка “Популярные” открывает поток фотографий, попавших в ТОП (поток отсортирован по дате попадания в ТОП)
  • кнопка “Голосовать” заменила кнопку “Выбирайте популярные фото!"
  • под каждым из фотопотоков располагается кнопка “Показать ещё фото”, которая позволяет подгружать дополнительную порцию фотографий


Оставляйте ваши мнения в комментариях.

--
Команда Фоток

373 комментария
Обновленная версия просмотрщика
3 октября 2014, 16:00

Вчера всем пользователям Фоток стала доступна доработанная версия страницы просмотра фотографии.



Список изменений:

  • добавлена функция сохранения фото на Диск;
  • серый фон стал черным;
  • панель с миниатюрами соседних фотографий больше не выпрыгивает при открытии окна просмотра;
  • полупрозрачная область исчезла, теперь фотография занимает еще больше места;
  • оптимизировано время заргузки и размер просмотрщика;
  • исправлено множество мелких багов.



Еще раз хотим поблагодарить вас за содержательные комментарии.


Команда Яндекс.Фоток

145 комментариев
Обновленный блок комментариев
25 июня 2014, 15:44

Сегодня всем пользователям Фоток стал доступен переработанный блок отправки комментариев.


Список изменений:

  • появилась возможность ответить из почты (при переходе к комментарию он выделяется желтым, чтобы его было легче найти)
  • дата комментария теперь является ссылкой на него
  • визуально группировка ответов стала более понятной (блок дискуссии выделен синим)
  • появилась кнопка отправки комментария (отправка по клавиши Enter осталась)
  • при ответе на комментарий больше не подставляется имя автора комментария
  • комментарии стали загружаться и отправляться быстрее
  • исправлено множество мелких дефектов


Огромное спасибо всем за конструктивную критику. Ваши отзывы помогают нам делать Фотки лучше.


Команда Яндекс.Фоток

292 комментария
Обновленный блок кода для блогов
4 июня 2014, 20:19

Вчера мы выкатили очередной релиз. Главной частью которого стал переработанный на основе ваших отзывов блок кода для вставки в блог. 

Теперь вы можете переключаться между html кодом и bbCode. Все выбранные параметры сохраняются. Другими словами, для следующего изображения вам не придется заново выбирать тип кода, размер фото и параметр включения названия в тело кода. 

 

Помимо этого мы добавили новое клавиатурное сокращение для вызова EXIF блока. По нажатию на клавишу Е вы сможете увидеть окно c EXIF информацией.

 

Важное объявление для всех кто решал проблему с отображением логинов в комментариях. Мы просим вас выполнить два шага. 

 

Шаг 1. В Паспорте на странице выбора имени на Яндексе появилось новое поле для ввода произвольного имени. Если вы хотите видеть в комментариях свое имя с Я.ру, пожалуйста, запишите его в это поле. 

Ссылка на страницу выбора имени на Яндексе - https://passport.yandex.ru/passport?mode=changedisplayname

 

Шаг 2. Запишите свои настоящие имя и фамилию в поля на странице редактирования персональных данных. Эти параметры необходимы для продуктивного взаимодействия с поддержкой Яндекса. Особенно для решения сложных проблем с удаленными или взломанными аккаунтами.

Ссылка на страницу редактирования персональных данных - https://passport.yandex.ru/passport?mode=changereg 

 

Команда Яндекс.Фоток   

112 комментариев
Новый редактор фото
14 мая 2014, 12:28

Дорогие пользователи, мы продолжаем работу над вашими отзывами. Рады вам сообщить, что функция редактирования фото вернулась в виде нового редактора. Данный редактор с сегодняшнего дня доступен всем пользователям Фоток и Диска.

 

 

Помимо привычных функций обрезки, изменения яркости, насыщенности и контраста новый редактор предлагает множество других возможностей, лучшими из которых, на наш взгляд, являются автоматическое улучшение изображения, богатая коллекция фильтров, удаление дефектов изображения и эффекта красных глаз. Чтобы воспользоваться редактором, нажмите кнопку “Редактировать” в правом верхнем углу фотографии.

 

Кроме этого мы исправили некоторое количество дефектов и сделали несколько доработок новой страницы просмотра фото: 

  • поле ввода и редактирования названия фотографии теперь позволяет редактировать название по умолчанию; 
  • режим слайдшоу был оптимизирован для пользователей со слабым каналом; 
  • число просмотров и сердечек теперь отображается всегда.


Нам очень интересно услышать ваше мнение по поводу нового редактора фото.

---

Команда Яндекс.Фоток  

453 комментария
Работа над ошибками
6 мая 2014, 21:19

Огромное спасибо всем, кто конструктивно высказался по поводу нашей обновленной страницы. Мы постарались ответить на большую часть вопросов и будем продолжать отвечать в комментариях к предыдущей записи. Большая часть замечаний уже в работе. Мы планируем регулярно делиться с вами новостями о достигнутом прогрессе. Первая часть исправлений доступна уже сейчас.

Мы доработали окно статистики просмотров. Теперь оно имеет опрятный вид. Ссылки не залезают за границы экрана и активны. Внешний вид окна можно увидеть на скриншоте ниже.



Также мы разместили кнопку ответа на комментарий прямо в поле комментария. Раньше она была спрятана за многоточием.



Проблема с пропавшими аватарами решена. У всех пользователей аватары на Я.ру и Фотках должны совпадать. Если у вас все еще осталась данная проблема, пожалуйста, напишите нам.

В ближайшее время мы планируем вернуть функции редактирования изображения. Надеемся на дальнейший конструктивный диалог.

---
Команда Яндекс.Фоток

505 комментариев
Ответы на часто задаваемые вопросы
30 апреля 2014, 14:57

Спасибо всем, кто оставил свои отзывы к предыдущей записи в нашем клубе. Мы постараемся ответить на все конструктивные вопросы в ближайшие дни. Тем временем предлагаем вам посмотреть на список часто задаваемых вопросов с ответами на них. Надеемся, это поможет вам освоиться в новой странице просмотра фотографии.


1. Как переключиться на старый интерфейс?
Данная возможность не предусмотрена.

2. Как размещать фото на Я.ру и в клубах?
Функция размещения фото в клубах ("Опубликовать на Я.ру") доступна в разделе “Поделиться”.

 


3. Как оставить комментарий под фото? 
Введите комментарий в поле “Оставьте комментарий” и нажмите клавишу Enter на клавиатуре.

4. Как ответить на комментарий другого пользователя?
В поле комментария другого пользователя нажмите на многоточие в правом верхнем углу. Далее выберите “Ответить”. Курсор переместиться в поле ввода комментария. Введите текст вашего ответа и нажмите клавишу Enter на клавиатуре.


5. В комментариях теперь отображается мой логин. Как его скрыть?
Вы можете скрыть свой логин выбрав в настройках Паспорта пункт "Изменить имя на Яндексе”. Ссылка на страницу - https://passport.yandex.ru/passport?mode=passport


6. Как получить BB код для фотографии?
Данная функция пока доступна со страницы альбома. Нажмите "Получить код”, выберите нужное фото и в поле “Код для вставки в форум (BBCode)” будет сгенерирован нужный код для фото. 

7. Когда появится возможность получить BBCode для фото с новой страницы просмотра фотографии?
Возможность получения BBCode со страницы просмотра фото появится в ближайшем релизе.

8. Как выбрать размер просмотра фотографии?
Размер фото теперь меняется автоматически в зависимости от размера вашего экрана. 

9. Почему, в окне "TOP-10 источников просмотров” ссылки не активны и нет возможно перейти по ссылке?
Ссылки на TOP-10 источников просмотров станут активными в ближайшее время.

10. Как понять, что мое фото участвует в конкурсе?
То что фото участвует в конкурсе обозначено блоком под метками. В блоке есть название конкурса, которое является ссылкой на страницу конкурса.


11. Как снять фото с конкурса?
Снять фото с конкурса можно по клику на кубок под фото "На конкурсе". В выпадающем меню нужно выбрать пункт "Не участвовать".


12. Как сделать фото приватным?
Вы можете сделать фото приватным кликнув по фразе "Доступно всем" в правой колонке. Фраза изменится на “Приватное фото”. Аналогично можно сделать фото публичным.

13. Как теперь отредактировать фото?
Функция редактирования вернется в ближайшее время.

14. Как переместить фото в другой альбом?
Переместить фото из одного альбома в другой можно на странице редактирования альбома.

 

---
Команда Яндекс.Фоток

1052 комментария
Встречайте новую страницу просмотра фотографии в Фотках
29 апреля 2014, 12:08

Спешим порадовать всех наших пользователей — сегодня случилось долгожданное обновление Фоток! Мы рады представить вам новую страницу просмотра фотографии. 

 

 

Вместе с обновлением дизайна мы постарались сделать так, чтобы вам было максимально комфортно смотреть фотографии и обсуждать их. Для этого мы 

  • разгрузили интерфейс, сделали страницу чище;
  • добавили поддержку просмотра на весь экран на темном фоне; 
  • разместили блок комментариев справа (теперь вы можете одновременно видеть фото и комментарии);
  • сделали так, чтобы свежие комментарии всегда были на виду, как и поле ввода комментария;
  • переделали все элементы страницы (теперь они динамические, при кликах на них страница не перезагружается); 
  • добавили поддержку клавиатуры (фотографии можно листать стрелочками, полный набор клавиатурных сокращений можно увидеть на странице просмотра нажав shift + ?). 

 

На текущий момент вам доступен весь прежний функционал за исключением сохранения фото на Диск, отмечания людей на фото, обрезки и цветокоррекции, добавления фото в заказ фотопечати. Все эти функции вернутся в ближайшее время. 

 

Из нововведений отдельно хочется отметить следующие моменты:

  • оценки трансформировались в лайки;
  • появилась возможность запуска слайдшоу прямо из окна просмотра фотографии;
  • отображение фото на карте и геопривязка теперь доступна прямо из окна просмотра фото.
---
Команда Яндекс.Фоток
3975 комментариев
Новый фотопроект Яндекс.Фоток и Nikon
15 ноября 2013, 18:35

Друзья!
Градус за окном неумолимо продолжает стремиться к нулю, а это значит что зима не за горами.
Чтобы задать позитивный тон на весь предстоящий сезон Nikon и Яндекс решили снова запустить вдохновляющий фотопроект на Яндекс.Фотках.
В прошлый раз мы предлагали Вам совершить фотопутешествие по Европе и полюбоваться красотами первозданной природы России. Новый фотопроект посвящен зимним развлечениям.

На фотографии могут быть изображены экстремальные виды спорта, катание на санках и собачьих упряжках, активные игры на свежем воздухе, ледяные скульптуры и пр.  Главное требование – соответствие зимней тематике.

Технические требования: Фотографии должны быть горизонтальными, размер фото - не менее 1600 px по длинной стороне. Не забудьте указать название.

Присылайте до 24 ноября на почту nikonofficial@yandex.com свои работы (принять участие в отборе могут только авторские фото), снятые на Nikon, которые лучше всего передают атмосферу зимнего веселья.
Возможно именно они попадут в наш новый фотогид!  

31 комментарий
Nikon,Спецпроект,Фотогид
Как правильно оформить фотографии?
16 сентября 2013, 18:10

Хорошими и интересными кадрами хочется делиться.
Но бывает, что опубликованное фото получает гораздо меньше внимания и просмотров, чем вам хотелось бы, а то и вовсе остается незамеченным.

Чтобы такого не происходило, проверьте, правильно ли вы оформляете фотографии:

1. Снимок должен иметь емкое название— фотографии со слишком длинным названием всегда сложнее найти. Названия файлов типа STA_1706.JPG (которые присваиваются фотоаппаратом автоматически) не информативны — такие файлы могут вовсе не попасть в результаты поиска.

2. Не забывайте про описание фотографии. Информация о месте и условиях съемки поможет лучше оценить снимок. Вместе с тем излишне длинный текст воспринимать будет сложнее.
Внимание!
В описании фотографии не должно быть нецензурных выражений, спама и рекламы.


3. Не удаляйте EXIF файла — фотографии с метаданными вызывают больше доверия.
Многие пользователи изучают метаданные и даже ищут фотографии по ним (например, фотографии, сделанные конкретной моделью камеры).

4. Метки должны соответствовать изображению на снимке и пояснять его. Не злоупотребляйте проставлением меток, но и не оставляйте фото совсем без обозначений — оптимальным будет выделение 2-3 основных объектов и тем фотографии.
Внимание!
Слишком большое количество меток у фотографии может расцениваться как спам.

 

Не забывайте, правильное оформление снимка - половина успеха! Такие фото привлекают больше интереса, а значит чаще становятся популярными и попадают в результаты поиска.

 

78 комментариев
название фотографии,оформление фотографий,метки,описание фотографии,exif
Фотки для Windows Phone
6 июня 2013, 16:55
Неофициальный клиент для сервиса "Яндекс.Фотки".

Реализует весь существующий API:
 - Просмотр Фото дня, популярные фото, свежие фото;
 - Добавление, редактирование, удаление своих фотографий и альбомов;
 - Просмотр фото-коллекций различных авторов.

Дополнительно:
 - Поиск по фотографиям;
 - Сохранение фотографии;

Интеграция с телефоном:
 - Интеграция с хабом фотографий (запуск приложения, отправка выбранной фотографии).
 - Сохранение автора в виде живой плитки;
 - Сохранение фотографии в виде плитки;
 - Обновляемые плитки фото дня, популярные, свежие;
 - 3 режима обновления экрана блокировки (только для Windows Phone 8).



 Ссылка на приложение 
13 комментариев
Windows Phone,программы и плагины
Фотопрогулка по Европе
4 июня 2013, 14:32

Друзья!
Наступило лето, а с ним и пора отпусков.
Новые страны, города, люди – так хочется погрузиться в атмосферу странствий и открытий.
Для этого, оказывается, не нужна турпутевка, не потребуется даже брать отпуск на работе.
Яндекс.Фотки совместно с Nikon предлагают вам отправиться в увлекательную Фотопрогулку по Европе.
Здесь и романтичная Франция, и жаркая Португалия, и таинственная Исландия.
Приятного и захватывающего вам путешествия!

 

Настроением и лучшими фото не забудьте поделиться с друзьями.

16 комментариев
Nikon,Спецпроект,Европа,Фотогид
Чего вы ждёте после добавления на Яндекс.Фотки своего творения?
14 мая 2013, 16:56
У меня есть некоторая ситуация в которой я теряюсь.
Всё дело вот в чём, когда я хочу посмотреть на чьё то произведение у меня рождается желание оставить свой комментарий, по всей строгости, и тут возникает проблема.
А характер нюанса таков, все комментарии всегда хвалят фото того или иного творца, но почти никогда не говорят об ошибках фотографа, но мне не хочется обижать людей, говоря что у них не так.
Ошибки касающиеся правил фотографии, то есть канонов.
И неуклонно возникает вопрос, какие комментарии вы хотите услышать?
59 комментариев
комментарии,опрос,оценка фото
Фотки на главной странице Яндекса
8 апреля 2013, 17:55

Спешим напомнить, что за Фото дня и Популярными фотографиями вы можете наблюдать с главной страницы Яндекса.
Настройте ее по своему вкусу, добавив интересующие вас информационные блоки – «виджеты»

Официальные виджеты Яндекс.Фоток:

1. Фото дня

Показывает текущее Фото дня, а также фотографии, претендующие стать Фото дня на следующий день.

 Установить виджет 

 

2. Слайд-шоу популярных фотографий

Демонстрирует Популярные фотографии и Фото дня.

 Установить виджет 


3. Фото дня и 15 самых популярных фотографий

 Установить виджет 


4. Виджет клуба сервиса Яндекс.Фотки

5. Виджет клуба «Конкурсы на Яндекс.Фотках»


Все виджеты Яндекс.Фоток вы можете найти в каталоге виджетов Яндекса.

 

Выберите понравившийся виджет и установите его на главную страницу Яндекса, нажав на кнопку «Добавить» на виджете. После этого виджет будет добавлен.

 

 

Украшайте главную страницу Яндекса Популярными фото и Фото дня, любуйтесь красивыми и интересными фото каждый день!

61 комментарий
виджеты
папки-линки
14 февраля 2013, 17:47

День добрый. Очень бы хотелось иметь возможность помимо обычных папок, в которых лежат фотографии, иметь папки - линки. Наподобие того, что есть в файловой системе юникса. Или, если объясняться русским языком:

 

- допустим, у меня после путешествия имеется 20'000 фотографий. Я делаю папку "исходники" и заливаю фотографии туда. А потом делаю папку "топ 50", в которую отбираю наиболее удачные на мой взгляд фотографии. Смысл в том, что во второй папке у меня не копии фотографий, а только ссылки на соответствующие фотографии в другом альбоме. И все комментарии, оценки и пр. относятся к одной фотографии, а не к 2 копиям.

 

- аналогично с фотографиями других пользователей: если мы с друзьями сходили в поход, очень хотелось бы иметь все фотографии в одном месте. Например, папка "Памир 2013", а в ней подпапки "Вася", "Коля" и т.д. А все комменты, оценки и т.д. автоматом ставятся автору, а не его копии у меня в альбоме (сейчас приходится по сути хранить по несколько наборов одних и тех же фотографий всем участникам мероприятия)

43 комментария
интерфейс,альбомы,папки,предложение
Скачать фотки с Яндекс.Фоток с помощью Download Master (инструктаж)
8 февраля 2013, 18:22
Представим... У нас есть альбом на Яндекс.Фотках, где хранится около десятка/сотни/тысячи фотографий, которые нам стали срочно нужны. Или мы просто захотели скачать их на компьютер. Что делать? Открывать каждую и сохранять при помощи правой кнопки мыши?

Нет! Это займет слишком много времени! Тогда, как же быть?

Есть средство. При помощи спец. программы для скачивания чего бы то ни было из Интернета (файлов, видео, музыки), мы можем скачать себе на компьютер любой наш альбом со всеми фотографиями!

Весь альбом? Да, весь альбом, причем в несколько кликов, предварительно выбрав нужные фотографии, а также их размер, ведь Яндекс.Фотки хранит их в нескольких размерах.

Мы легко и просто скачаем все фотографии из нашего альбома, не прилагая почти никаких усилий. Нам нужна всего лишь одна популярная бесплатная программа, которая существует уже давно.

Как же мы будем качать? Давайте посмотрим...

1. Скачиваем и включаем программу Download Master. (просто чтобы работал, можно ничего не качать)
2. Заходим в альбом на Яндекс.Фотках, фотки из которого хотим скачать.
3. Находим там ссылку «Получить код», переходим по ней.
4. Выбираем галочками фотки, которые желаем скачать.
5. Выбираем размер фоток.
6. Нажимаем на список ссылок под «Ссылка на фото».
7. Копируем ссылку комбинацией клавиш «Ctrl+C». Галочка «Отслеживать URL...» должна быть установлена! (в программе она установлена по умолчанию. Найти ее можно выбрав Настройки - Общие - Интеграция)



8. Download Master автоматически подхватит ссылки и на экране выскочит окошко.
9. В правом нижнем углу окошка нажимаем «Дополнительно», выбираем «Отметить Все» и жмем «Ок».
10. Выбираем (если нужно) место, куда скачивать фотки (кнопка «Изменить»).
11. После нажатия на кнопку «Начать закачку» спросят, продолжать ли закачку остальных файлов с подобными настройками. Жмём утвердительно.

Вот и всё! Удачных скачиваний!
51 комментарий
скачать альбом,программы и плагины
Яндекс.Фотки на iPhone и iPad в приложении Cooliris
30 января 2013, 18:26

У владельцев смартфонов и планшетов от Apple появился удобный способ просматривать и показывать друзьям фотоснимки из своих альбомов.

В бесплатном приложении для просмотра фотографий Cooliris появилась поддержка Яндекс.Фоток.
Подключить Яндекс.Фотки просто: нажмите на "+", выберите Фотки в появившемся списке и авторизуйтесь своим аккаунтом на Яндексе. Свои фотографии и Популярные фото будут у вас как на ладони.

 




Несмотря на то, что приложение пока доступно только на английском и китайском языках, разобраться в интерфейсе нетрудно — пролистывайте фотографии привычными жестами и увеличивайте понравившиеся, или рассматривайте их в полноэкранном режиме.
Любой фотографией можно поделиться в Facebook или обсудить её с друзьями прямо в приложении — с помощью функции "Conversation" («Беседа»). Вы можете пригласите друзей из социальной сети или по e-mail, и они смогут посмотреть беседу, даже если у них нет приложения.

 





Загружайте фотографии через приложение Яндекс.Фотки, просматривайте — в Cooliris.

28 комментариев
Cooliris,программы и плагины
Колометатели
13 декабря 2012, 15:05

Все, наверное, уже давно заметили, что появилась на яндексе категория пользователей, метко названная кем-то "колометатели". Это те, кто по каким-то только им известным причинам ставят единицы в оценках фото. Иногда из мести за нелестный комментарий, иногда просто из пакости, иногда чтобы понизить оценку конкурсному фото, чтобы за него поменьше голосовали те, кто живет чужим выбором. В общем какие бы причины ни были, а колометатели - это сегодняшняя объективная реальность.

Ну ладно бы фото плохое было. Ставь 1, если ты так считаешь, напиши в коментах - что именно плохо, по твоему разумению. Конструктивная критика только на пользу. Так нет же, все они - анонимы (я бы даже сказал онанимы). Боятся же что ответят

Так вот я предлагаю сделать невозможным ставить оценку ниже 3 без комментария. Поставил 2 или 1 - тут же всплывает окно комментария с готовым началом: "я поставил Вам 1 за это фото, потому что я считаю:....".

По моему так будет справедливо.

380 комментариев
интерфейс,голосование звездами