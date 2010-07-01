Клуб Фоток

июль 2010
Прошу добавить возможность показывать большие картинки более простым образом
1 июля 2010, 21:45

Загрузил фотографию размером 1683×709, это скриншот, то есть его важно в полную величину видеть, чтобы можно было текст разобрать. Но загвоздка в том, что показать картинку с таким разрешением я никому не могу. Могу дать ссылку на страницу с фотографией, в надежде на то, что посетитель догадается найти пункт «Оригинал», вложенный в «Другой размер». А что делать, если предполагаемый зритель по-русски не понимает? Он вообще никогда не догадается, как картинку увеличить.

Исходя из вышеописанной ситуации, прошу добавить возможность показывать большие картинки более простым образом.

Благодарю за внимание.

5 комментариев
Есть ли подобный функционал на Я.Фотках?
2 июля 2010, 13:08

Поискал в интерфейсе Я.Фоток - не нашел. Мне бы хотелось при поиске фоток, при их просмотре иметь возможность полностью исключать творения тех или иных индивидуумов. И при этом иметь уютную страничку со статистикой - кого я отключил с возможностью вернуть обратно.

 

Ибо нет сил просматривать при поиске по тэгам, словам всю ту однообразность, которую некоторые любят пихать в свои альбомы (фото зеленой травинки возле Коломны, фото зеленой травинки возле Коломны слева, справа, макро, на травинку села стрекоза).

 

Буду очень признателен если реализуете такую возможность.

Таким образом никто не будет ущемлен в права - ни фотографы, выкладывающие тонны однообразности, ни я, который вынужден на это постоянно натыкаться.

5 комментариев
Evermap — фотокарта вашего путешествия
12 июля 2010, 11:36

Cделал мэшап из Яндекс.Карт и Яндекс.Фоток для показа фотографий на карте в виде виджета на любом сайте или блоге (например, ЖЖ) — Evermap.ru. Просто вводите свой логин и выбираете, какой альбом показать на карте.

Анонс на хабре http://habrahabr.ru/blogs/yandex/98603/.

18 комментариев
фото на карте,API
Поиск по нескольким тегам
26 июля 2010, 18:49
Скажите пожалуйста, как мне найти фотографию по нескольким тегам, а не по одному? Допустим, у меня есть фотографии с тегами "лето", "осень", "2008", "2009" и "2010". Я хочу найти все фотки 2010-го года, но без осенних - только летние. Как мне это сделать?

Кажется, был какой-то особый синтаксис поискового запроса. Если это так, то не могли бы вы его привести? При наличии документации, я, возможно, сделал бы сторонний сервис для формирования подобных запросов.
23 комментария
Статистика цвета
26 июля 2010, 21:02

Незнаю может и есть уже такая фишка, или я просто не в тот сервис яндекса пишу.

Инетерсно было бы посмотреть статистику по цветам загружаемых фоток в разный момент времени.

Например понятно что летом основной цвет загружаемых фоток будет зеленым потомучто все фотографируют природу, зимой белого будет больше. Но вдруг это не так? Может есть какието события больше влияющие на цвет фотографии. Ну и вообще я думаю что если будет такая статистика то можно будет понять какой цвет в какое время "модный", а если например это сопоставлять с результатами поиска или новостями....

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