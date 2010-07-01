Загрузил фотографию размером 1683×709, это скриншот, то есть его важно в полную величину видеть, чтобы можно было текст разобрать. Но загвоздка в том, что показать картинку с таким разрешением я никому не могу. Могу дать ссылку на страницу с фотографией, в надежде на то, что посетитель догадается найти пункт «Оригинал», вложенный в «Другой размер». А что делать, если предполагаемый зритель по-русски не понимает? Он вообще никогда не догадается, как картинку увеличить.
Исходя из вышеописанной ситуации, прошу добавить возможность показывать большие картинки более простым образом.
Благодарю за внимание.