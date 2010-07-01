Поискал в интерфейсе Я.Фоток - не нашел. Мне бы хотелось при поиске фоток, при их просмотре иметь возможность полностью исключать творения тех или иных индивидуумов. И при этом иметь уютную страничку со статистикой - кого я отключил с возможностью вернуть обратно.

Ибо нет сил просматривать при поиске по тэгам, словам всю ту однообразность, которую некоторые любят пихать в свои альбомы (фото зеленой травинки возле Коломны, фото зеленой травинки возле Коломны слева, справа, макро, на травинку села стрекоза).

Буду очень признателен если реализуете такую возможность.

Таким образом никто не будет ущемлен в права - ни фотографы, выкладывающие тонны однообразности, ни я, который вынужден на это постоянно натыкаться.