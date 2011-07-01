За последние дни к нам поступило несколько жалоб о невозможности загрузить фотографии на Яндекс.Фотки. Вместо привычного загрузчика некоторые из вас видят страницу похожую на эту:
Проблема в плагине adblock для браузера FireFox — он принимает загрузчик за рекламу и ошибочно блокирует его. Мы работаем над тем, чтобы не вводить в заблуждение популярное дополнение, а пока вы можете воспользоваться простой инструкцией, которая поможет и дальше пользоваться Яндекс.Фотками в обычном режиме.
1) посмотрите на свой браузер и найдите кнопку плагина adblock, она выглядит так:
Располагаться она может, например, в самом низу браузера (в статусбаре)
или среди кнопок тулбаров сверху
2) нажмите на кнопку и в появившемся меню добавьте сайт http://fotki.yandex.ru в исключения
3) Обновите (перезагрузите) страницу кнопкой F5
Значок ABP должен стать серым, а загрузчик появиться вновь.