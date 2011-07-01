Клуб Фоток

июль 2011
О загрузке фотографий на Яндекс.Фотки
1 июля 2011, 11:39

За последние дни к нам поступило несколько жалоб о невозможности загрузить фотографии на Яндекс.Фотки. Вместо привычного загрузчика некоторые из вас видят страницу похожую на эту:


Проблема в плагине adblock для браузера FireFox — он принимает загрузчик за рекламу и ошибочно блокирует его. Мы работаем над тем, чтобы не вводить в заблуждение популярное дополнение, а пока вы можете воспользоваться простой инструкцией, которая поможет и дальше пользоваться Яндекс.Фотками в обычном режиме.

Инструкция:
1) посмотрите на свой браузер и найдите кнопку плагина adblock, она выглядит так:


Располагаться она может, например, в самом низу браузера (в статусбаре)


или среди кнопок тулбаров сверху


2) нажмите на кнопку и в появившемся меню добавьте сайт http://fotki.yandex.ru в исключения


3) Обновите (перезагрузите) страницу кнопкой F5

Значок ABP должен стать серым, а загрузчик появиться вновь.
68 комментариев
Как посмотреть популярные фотографии прошедших дней?
10 июля 2011, 11:32
есть ли такая возможность?
10 комментариев
популярные,метки
Сейчас вылетит ПТИЧКА!
12 июля 2011, 12:31
С Днём ФОТОГРАФА, друзья! Всем творческих удач и радостей от этого чудесного занятия - ФОТОГРАФИЯ!!! )))

Сейчас вылетит ПТИЧКА!

26 комментариев
Свои фото и "География в фотографиях"
13 июля 2011, 12:23

Уважаемые модераторы!

Ни для кого не секрет, что собственные фотографии можно привязать к карте. При этом некоторые их них модераторы привязывают к общей карте в разделе "География в фотографиях".

Пользователь может посмотреть сразу все фотографии, которые он привязывал сам, но не может узнать, какие из них служат общему делу, то есть привязаны в "Географии".

Можно ли реализовать такую возможность? Иногда хочется удалить старые фото, но останавливает то, что они могут где-то висеть на карте, возможно, помогая кому-то сориентироваться в чужом городе.

15 комментариев
фичреквест,фото на карте,интеграция
Получение кода для фоток из разных альбомов
19 июля 2011, 12:17
На сервисе есть удобная функция получения кода для нескольких фоток, но действует она только в пределах альбома или метки. Очень хотелось бы, чтобы оно работало и в других вариантах отбора. Например, при просмотре последних загруженных, т.е. на основной странице пользователя. Или, еще лучше, при просмотре фоток, загруженных в определенный день (вот так, например). Т.е. надо, чтобы можно было бы скопом выдернуть коды для кучи фоток, загруженных в разные альбомы и не объединенных общей меткой.
11 комментариев
фичреквест
Статистика просмотра по альбомам
29 июля 2011, 14:22
Как по мне - не менее интересно чем по отдельным фоткам. Я был бы счастлив такое видеть.

22 комментария
просмотры,фичреквест