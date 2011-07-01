Уважаемые модераторы!

Ни для кого не секрет, что собственные фотографии можно привязать к карте. При этом некоторые их них модераторы привязывают к общей карте в разделе "География в фотографиях".

Пользователь может посмотреть сразу все фотографии, которые он привязывал сам, но не может узнать, какие из них служат общему делу, то есть привязаны в "Географии".

Можно ли реализовать такую возможность? Иногда хочется удалить старые фото, но останавливает то, что они могут где-то висеть на карте, возможно, помогая кому-то сориентироваться в чужом городе.