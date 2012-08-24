В последние дни мы получаем повторяющиеся жалобы на невозможность загрузить фотографии на Яндекс.Фотки.

Дело в том, что новая версия браузера Google Chrome, вышедшая на этой неделе, содержит версию флеш-плеера (11.3.31x), несовместимую с некоторыми приложениями, в том числе с нашим загрузчиком.



Чтобы загрузка снова заработала, отключите эту версию флеш-плеера.

Для этого выполните следующие действия:

1. В адресной строке Google Chrome наберите chrome://plugins/

2. Нажмите на ссылку "подробнее" в правом верхнем углу

3. Найдите на странице блок с заголовком Flash и строку "Версия 11.3.31x"



4. Нажмите «Отключить»

5. Вернитесь на страницу загрузки, и обновите её



Если у вас установлена только одна версия флеш-плеера, после отключения её необходимо установить новую версию с сайта Adobe.



Кроме того, вы можете воспользоваться старой версией флеш-загрузчика, загрузкой по одному файлу, или установить другой браузер.





