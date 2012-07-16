Спешим поделиться хорошей новостью со всеми, кто ведёт активную социальную жизнь. Делиться фотографиями с Яндекс.Фоток через Twitter стало еще удобнее - теперь они будут отображаться в виде картинок прямо в Twitter-постах. А это значит, что уменьшенную копию размещённой фотографии ваши друзья смогут увидеть прямо в своей ленте.

Добавить фотографию к сообщению просто: воспользуйтесь кнопкой "поделиться" или скопируйте ссылку на страницу с фотографией и добавьте её к тексту. Отправить снимок в Twitter можно также с помощью нашего мобильного приложения.

Покажите друзьям яркие моменты своей жизни.

Новая возможность пока доступна не всем пользователям Twitter, но по словам самой соц.сети в скором времени любой пользователь сможет ей насладиться.

Для тех, кому удобнее следить за обновлениями на сервисе в любимой социальной сети, мы открываем официальный аккаунт Фоток в Twitter. Не забудьте подписаться и следите за новостями.