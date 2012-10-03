Вот еще один плагин для экспорта фотографий из Lightroom на Яндекс.Фотки (собственной разработки).

Из отличительных особенностей: для экспортированных фотографий можно генерировать разметку (html, bb, итд) на основе шаблонов непосредственно из Lightroom, используя ссылки на ресурсы Яндекс.Фотки. Полученную разметку можно размещать на сайтах, в блогах, итп. Время публикации больших фотоподборок существенно сокращается.

К плагину прилагается документация по установке и использованию (внутри архива). Плагин протестирован на версиях 3.5 .. 4.1 на платформах Mac и Windows.

Обсуждение плагина, а также информация о новых версиях - здесь. Пользуйтесь на здоровье