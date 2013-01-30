У владельцев смартфонов и планшетов от Apple появился удобный способ просматривать и показывать друзьям фотоснимки из своих альбомов.



В бесплатном приложении для просмотра фотографий Cooliris появилась поддержка Яндекс.Фоток.

Подключить Яндекс.Фотки просто: нажмите на "+", выберите Фотки в появившемся списке и авторизуйтесь своим аккаунтом на Яндексе. Свои фотографии и Популярные фото будут у вас как на ладони.







Несмотря на то, что приложение пока доступно только на английском и китайском языках, разобраться в интерфейсе нетрудно — пролистывайте фотографии привычными жестами и увеличивайте понравившиеся, или рассматривайте их в полноэкранном режиме.

Любой фотографией можно поделиться в Facebook или обсудить её с друзьями прямо в приложении — с помощью функции "Conversation" («Беседа»). Вы можете пригласите друзей из социальной сети или по e-mail, и они смогут посмотреть беседу, даже если у них нет приложения.









Загружайте фотографии через приложение Яндекс.Фотки, просматривайте — в Cooliris.