Клуб Фоток

июнь 2013
Фотопрогулка по Европе
4 июня 2013, 14:32

Друзья!
Наступило лето, а с ним и пора отпусков.
Новые страны, города, люди – так хочется погрузиться в атмосферу странствий и открытий.
Для этого, оказывается, не нужна турпутевка, не потребуется даже брать отпуск на работе.
Яндекс.Фотки совместно с Nikon предлагают вам отправиться в увлекательную Фотопрогулку по Европе.
Здесь и романтичная Франция, и жаркая Португалия, и таинственная Исландия.
Приятного и захватывающего вам путешествия!

 

Настроением и лучшими фото не забудьте поделиться с друзьями.

16 комментариев
Nikon,Спецпроект,Европа,Фотогид
Фотки для Windows Phone
6 июня 2013, 16:55
Неофициальный клиент для сервиса "Яндекс.Фотки".

Реализует весь существующий API:
 - Просмотр Фото дня, популярные фото, свежие фото;
 - Добавление, редактирование, удаление своих фотографий и альбомов;
 - Просмотр фото-коллекций различных авторов.

Дополнительно:
 - Поиск по фотографиям;
 - Сохранение фотографии;

Интеграция с телефоном:
 - Интеграция с хабом фотографий (запуск приложения, отправка выбранной фотографии).
 - Сохранение автора в виде живой плитки;
 - Сохранение фотографии в виде плитки;
 - Обновляемые плитки фото дня, популярные, свежие;
 - 3 режима обновления экрана блокировки (только для Windows Phone 8).



 Ссылка на приложение 
13 комментариев
Windows Phone,программы и плагины