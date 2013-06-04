Друзья!
Наступило лето, а с ним и пора отпусков.
Новые страны, города, люди – так хочется погрузиться в атмосферу странствий и открытий.
Для этого, оказывается, не нужна турпутевка, не потребуется даже брать отпуск на работе.
Яндекс.Фотки совместно с Nikon предлагают вам отправиться в увлекательную Фотопрогулку по Европе.
Здесь и романтичная Франция, и жаркая Португалия, и таинственная Исландия.
Приятного и захватывающего вам путешествия!
Настроением и лучшими фото не забудьте поделиться с друзьями.