Друзья!

Наступило лето, а с ним и пора отпусков.

Новые страны, города, люди – так хочется погрузиться в атмосферу странствий и открытий.

Для этого, оказывается, не нужна турпутевка, не потребуется даже брать отпуск на работе.

Яндекс.Фотки совместно с Nikon предлагают вам отправиться в увлекательную Фотопрогулку по Европе.

Здесь и романтичная Франция, и жаркая Португалия, и таинственная Исландия.

Приятного и захватывающего вам путешествия!

Настроением и лучшими фото не забудьте поделиться с друзьями.