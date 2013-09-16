Хорошими и интересными кадрами хочется делиться.

Но бывает, что опубликованное фото получает гораздо меньше внимания и просмотров, чем вам хотелось бы, а то и вовсе остается незамеченным.

Чтобы такого не происходило, проверьте, правильно ли вы оформляете фотографии:

1. Снимок должен иметь емкое название— фотографии со слишком длинным названием всегда сложнее найти. Названия файлов типа STA_1706.JPG (которые присваиваются фотоаппаратом автоматически) не информативны — такие файлы могут вовсе не попасть в результаты поиска.

2. Не забывайте про описание фотографии. Информация о месте и условиях съемки поможет лучше оценить снимок. Вместе с тем излишне длинный текст воспринимать будет сложнее.

Внимание!

В описании фотографии не должно быть нецензурных выражений, спама и рекламы.



3. Не удаляйте EXIF файла — фотографии с метаданными вызывают больше доверия.

Многие пользователи изучают метаданные и даже ищут фотографии по ним (например, фотографии, сделанные конкретной моделью камеры).

4. Метки должны соответствовать изображению на снимке и пояснять его. Не злоупотребляйте проставлением меток, но и не оставляйте фото совсем без обозначений — оптимальным будет выделение 2-3 основных объектов и тем фотографии.

Внимание!

Слишком большое количество меток у фотографии может расцениваться как спам.

Не забывайте, правильное оформление снимка - половина успеха! Такие фото привлекают больше интереса, а значит чаще становятся популярными и попадают в результаты поиска.