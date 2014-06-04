Клуб Фоток

июнь 2014
Обновленный блок кода для блогов
4 июня 2014, 20:19

Вчера мы выкатили очередной релиз. Главной частью которого стал переработанный на основе ваших отзывов блок кода для вставки в блог. 

Теперь вы можете переключаться между html кодом и bbCode. Все выбранные параметры сохраняются. Другими словами, для следующего изображения вам не придется заново выбирать тип кода, размер фото и параметр включения названия в тело кода. 

 

Помимо этого мы добавили новое клавиатурное сокращение для вызова EXIF блока. По нажатию на клавишу Е вы сможете увидеть окно c EXIF информацией.

 

Важное объявление для всех кто решал проблему с отображением логинов в комментариях. Мы просим вас выполнить два шага. 

 

Шаг 1. В Паспорте на странице выбора имени на Яндексе появилось новое поле для ввода произвольного имени. Если вы хотите видеть в комментариях свое имя с Я.ру, пожалуйста, запишите его в это поле. 

Ссылка на страницу выбора имени на Яндексе - https://passport.yandex.ru/passport?mode=changedisplayname

 

Шаг 2. Запишите свои настоящие имя и фамилию в поля на странице редактирования персональных данных. Эти параметры необходимы для продуктивного взаимодействия с поддержкой Яндекса. Особенно для решения сложных проблем с удаленными или взломанными аккаунтами.

Ссылка на страницу редактирования персональных данных - https://passport.yandex.ru/passport?mode=changereg 

 

Команда Яндекс.Фоток   

112 комментариев
Обновленный блок комментариев
25 июня 2014, 15:44

Сегодня всем пользователям Фоток стал доступен переработанный блок отправки комментариев.


Список изменений:

  • появилась возможность ответить из почты (при переходе к комментарию он выделяется желтым, чтобы его было легче найти)
  • дата комментария теперь является ссылкой на него
  • визуально группировка ответов стала более понятной (блок дискуссии выделен синим)
  • появилась кнопка отправки комментария (отправка по клавиши Enter осталась)
  • при ответе на комментарий больше не подставляется имя автора комментария
  • комментарии стали загружаться и отправляться быстрее
  • исправлено множество мелких дефектов


Огромное спасибо всем за конструктивную критику. Ваши отзывы помогают нам делать Фотки лучше.


Команда Яндекс.Фоток

292 комментария