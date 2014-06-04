Вчера мы выкатили очередной релиз. Главной частью которого стал переработанный на основе ваших отзывов блок кода для вставки в блог.

Теперь вы можете переключаться между html кодом и bbCode. Все выбранные параметры сохраняются. Другими словами, для следующего изображения вам не придется заново выбирать тип кода, размер фото и параметр включения названия в тело кода.

Помимо этого мы добавили новое клавиатурное сокращение для вызова EXIF блока. По нажатию на клавишу Е вы сможете увидеть окно c EXIF информацией.

Важное объявление для всех кто решал проблему с отображением логинов в комментариях. Мы просим вас выполнить два шага.

Шаг 1. В Паспорте на странице выбора имени на Яндексе появилось новое поле для ввода произвольного имени. Если вы хотите видеть в комментариях свое имя с Я.ру, пожалуйста, запишите его в это поле.

Ссылка на страницу выбора имени на Яндексе - https://passport.yandex.r u/passport?mode=changedis playname

Шаг 2. Запишите свои настоящие имя и фамилию в поля на странице редактирования персональных данных. Эти параметры необходимы для продуктивного взаимодействия с поддержкой Яндекса. Особенно для решения сложных проблем с удаленными или взломанными аккаунтами.

Ссылка на страницу редактирования персональных данных - https://passport.yandex.r u/passport?mode=changereg

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Команда Яндекс.Фоток